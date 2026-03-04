酒店員工揭5大衛生黑點！1位置藏菌量高馬桶5.5萬倍　附15高危位

酒店Staycation｜酒店房間｜住酒店最怕遇上衛生問題，一旦住進骯髒的房間，隨時毀掉整趟旅程。有些酒店雖然看似乾淨，但其實房內隱藏了很多細菌。澳洲旅遊網站《travel.nine》曾報道，一位酒店前員工揭露，從寢具到浴室設備都可能藏有細菌，入住酒店時要多加注意，當中有不少地方更讓人意想不到，容易被忽略！



酒店房間哪裡最髒？

澳洲旅遊網站《travel.nine》曾報道，一名前酒店員工透露，從寢具到浴室設備都可能充滿細菌，入住時更要注意以下5大衛生黑點，除了廣為人知的馬桶、電視遙控器外，浴室的花灑頭亦要當心。

酒店衛生黑點【1】寢具

前員工指出，床單通常會更換，但床罩、靠枕、抱枕和披毯可能數周，甚至是數月都未清洗過。一位前酒店清潔工更透露，羽絨被也是較少清洗的物件，只有在它看起來有很髒的污漬時，他們才會清洗。

酒店衛生黑點【2】電話和電視遙控器

網站亦提到，一項研究顯示，電話和電視遙控器可能帶有流感病毒、大腸桿菌等病原體，部份甚至檢測出有殘留的排泄物。建議在使用前，使用抗菌濕紙巾擦拭，或套上塑膠袋。

酒店衛生黑點【3】浴室的浴缸、花灑頭及水龍頭

浴室的設備雖然看似乾淨，但事實並不如此。專門研究水質安全與過濾產品評測的美國網站WaterFilterGuru曾對酒店進行採樣拭子測試，結果發現酒店的浴缸、花灑頭及洗手盆的水龍頭，細菌含量分別是馬桶座圈的40倍、2.5萬倍及5.5萬倍。

花灑清潔｜專家指如不清洗 隨時髒過馬桶 可致頭皮感染、敗血病

酒店衛生黑點【4】冰桶

有些酒店會提供冰桶予住客快速冷卻飲料，然而，上一位住客可能會把冰桶當作嘔吐桶使用。這些冰桶在派對後可能僅簡單沖洗便會放回原位，因此會有細菌殘留，如真的要用，建議可向櫃檯索取全新塑膠袋套用。

酒店衛生黑點【5】 咖啡機

有些酒店房間內設有咖啡機，方便客人沖泡咖啡飲用，但網站亦引用研究指出，機器內部溫暖潮濕，殘留的咖啡油容易滋生黴菌與酵母。因此，如果想喝咖啡，建議最好還是去附近的咖啡店買咖啡。

酒店房15個高危藏菌位置

除了上述5個酒店黑點外，英國旅遊消費者協會Which? Travel亦曾派出秘密調查員檢查酒店房間的清潔度，當中發現消毒並不充足，並總結出15個高危的藏菌位置：

1. 燈掣

2. 杯

3. 床頭櫃

4. 遙控器

5. 水龍頭

6. 門柄

7. 風筒柄

8. 熨斗

9. 燙衫板

10. 廁板及沖水掣

11. 夾萬按鈕

12. 雪櫃手柄

13. 水壺手柄

14. 暖氣冷氣機遙控器

15. 衣櫃門



（全文完）