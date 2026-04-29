酒店冷知識｜浴室鐵鐘有什麼用？4個枕頭防腰痛？10物品隱藏用途

酒店冷知識｜出外旅遊，有否留意酒店房間都有固定擺位！為何酒店一定要放4個枕頭？床尾巾有何用途？另外，有網民更發現酒店浴室出現神秘「叮叮鐘」，到底是何物？其實酒店房間內各種物件擺位都各有目的，全部內藏隱秘。今日即刻拆解一下10件酒店房間物品的真正用途！



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酒店物品用途【1】「叮叮鐘」

大家入住酒店時，有沒有曾經見過浴室裝有一個「叮叮鐘」？曾有網民分享，在住酒店時發現浴室有個神秘的金屬鈴，而且中間可以拉出一條金屬長線，但完全不知實際用途，於是發文求解答，隨即引來熱議。

不少網民表示，從未見過此金屬鈴。由於外形與鈴鐘相似，有網民估計是用來求救，也有人猜測是用來沖水。但原來是室內掛衣繩，只要把金屬線拉出，並扣到對面牆上，就可以成為一個掛衣裝置，去旅行時便可用來晾乾衣服或毛巾！

酒店物品用途【2】坐浴盆

大家曾否見過部份酒店的浴室設有兩個馬桶？但原來馬桶旁邊的空盤稱作「坐浴盆」，在歐洲會較為常見，主要是讓住客如廁後，到隔壁清洗私處部位。不過現時未有明文規定不能用來洗臉或洗手等，不過如若大家有需要，都可以試用一下。

「坐浴盆」在歐洲會較為常見，主要是讓住客如廁後，到隔壁清洗私處部位。（圖片來源：daverhead/iStock）

酒店物品用途【3】浴室門把毛巾

毛巾是酒店浴室必不可少的物品之一，一般而言毛巾架上會放置2款不同毛巾，小毛巾主要用於擦乾頭髮及擦臉，大毛巾則用來當作浴巾，方便住客洗澡後使用。不過最令大家疑惑的是浴室門把手上都設有一條毛巾，其實主要是用來墊地，以避免因地面濕透而滑倒，所以千萬別用來清潔臉部！

小毛巾主要用於擦乾頭髮及擦臉，大毛巾則用來當作浴巾。（圖片來源：Unsplash ）

酒店物品用途【4】床尾巾

每次住酒店都可以見到，酒店房間床尾都會放置一條長長的裝飾布，其實這條床尾巾大有用途！ 這條裝飾布又稱「床尾巾」，最初是源於美國的住宿，目的是想讓住客在沒有脫鞋的情況下，都能夠躺在床上休息，既不怕弄污床單，又可以躺得舒心，不過要留意，部份酒店未必會清洗床尾巾，或者會好骯髒。

「床尾巾」 最初是源於美國的住宿，目的是想讓住客在沒有脫鞋的情況下，都能夠躺在床上休息。（圖片來源：Unspalsh）

酒店物品用途【5】4個枕頭

最常見的酒店用品一定就是枕頭。每次住酒店床上基本上都可以見到4個枕頭，主要是為住客紓緩頸椎和腰部疼痛。大家可以把枕頭放在膝下位置減輕腰部壓力，並確保下巴與身體呈水平線；側睡時，可以把枕頭夾在兩膝之間，舒緩脊椎壓力，同時確保頭部和身體呈水平線。現時有部份酒店會提供2個硬身和2個軟身枕頭，或者提供不同物料的枕頭，供客人更換使用。

4個枕頭用法大有不同！（圖片來源：Jeju Shinhwa World Landing Resort）

酒店物品用途【6】白色床單

為什麼酒店都使用白色的床單被套？主要是因為方便清洗，只要加人漂白水，就能輕易去除床單的污漬，洗完就像新的一樣。而且顏色是全白的話，亦方便房務員發現污漬。另外，白色一向給人乾淨舒適的感覺，如果住客一人房見到白淨的床鋪，都會比較安心。

白色床單最主要是容易清洗！（Unsplash）

酒店物品用途【7】床頭射燈

不少酒店房的床頭都會加上射燈，相信不少人都會以為有方便閱讀的功能，但實則燈的位置太高、光度亦有點弱，閱讀時這些燈光僅僅聊勝於無。

那麼射燈有什麼作用呢？床頭的射燈大多能剛好照射到枕頭，可以提升床鋪整體的質感。大家插門卡時全房的燈都會被打開，在走廊便能夠看見射燈下整潔的床鋪，讓住客感受到舒適整潔的感覺，為酒店營造出良好印象。

床頭的射燈大多能剛好照射到枕頭，可以提升床鋪整體的質感。（LOTTE City Hotel Myeongdong）

酒店物品用途【8】緊攝在床下的被

大家有否發現酒店的被子總是緊攝在床下？除了營造新淨的感覺和維持整潔感，被子最重要的功能是保暖，由於以前物質貧乏，不是每間酒店都能提供羽絨被，因此將薄薄的被子攝到床下就能防止漏風，客人躺上去時能感到溫暖。不過現在不少酒店都已換上厚厚的被子了。

以前物質貧乏，不是每間酒店都能提供羽絨被，因此將薄薄的被子塞到床下就能防止漏風。（Lotte Hotel Seoul）

酒店物品用途【9】拖鞋

大家到日本或韓國旅行時，會發現洗手間門口總有一雙拖鞋。其實這個傳統來自日本，以前日本的洗手間多以地磚鋪設，直接踩會很冰，又容易弄髒腳板，因此通常會有一雙洗手間專用的拖鞋。這樣做又可防止在濕滑的洗手間滑倒，同時避免將洗手間的細菌帶到其他地方。

廁所有一雙洗手間專用的拖鞋。（Unsplash）

酒店物品用途【10】夜床服務托盤

很多5星級酒店都會有開夜床服務（Turndown service），酒店職員通常會在下午5時至晚上8時左右會進房，調暗燈光、拉上窗簾，亦會鋪好棉被、反摺一角，同時取下床尾巾，並在枕頭放置一些朱古力，另外還會補充浴室用品、換毛巾，做好準備方便客人晚間休息。

那麼這個開夜床時放在床上的長方形托盤，有什麼用途呢？其實它叫做 「Turndown service tray」，上面會放上早餐餐牌、請勿打擾掛牌、感謝卡，亦有酒店會放上天氣小卡等，方便客人提前安排酒店服務，及計劃次日行程。

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