深圳龍崗國際藝術中心｜16K球幕廳+歌舞劇場+花海公園　地鐵直達

深圳備受矚目的新地標 ，龍崗國際藝術中心。



坐落於地鐵10號線貝爾路旁，總建面11萬平米，與周邊方方正正的樓宇相比，它不僅顯得格外大氣，也格外地特立獨行。

在這裏，能打卡金碧輝煌的歌舞劇場，更能在16K球幕廳裏，身臨其境地「飛越地平線」。

龍崗國際藝術中心（深圳微時光提供）

門口自帶超大的城市客廳，晴天遮陽、雨天避雨，無縫連接背後的花海公園，看展爬山兩不誤。

走起，去坂田解鎖這座藝術新高地！

想象力

這座造型獨特的建築，可能是深圳近期引發最多討論的新地標。歸根結底，還是因為它長得太「不按常理出牌」。

有人覺得它像高雅的小提琴或琵琶，但更多人盯着它圓潤扁平的底座，想到了更接地氣的東西：「這不就是個巨型鞋墊嗎？」住在坂田的小周就常聽到這種調侃：「看着它從地基開始建起來，這個鞋墊造型，我們同事都快說膩了。」

實際上，所謂調侃，更多是特定航拍視角下的視覺效果。只要稍加了解便會發現，龍崗國際藝術中心的設計藏着不少巧思。

設計團隊將琵琶、小提琴等中西古典樂器造型融合到建築輪廓，當我們第一次走進場館，第一感覺就是大氣，彷彿置身巨型樂器之中。環顧四周，能在建築的各個角落，捕捉到更多以樂器為原型的設計彩蛋。無論是琵琶、小提琴還是排簫，看似靜止的古典造型之下，內裏其實別有洞天。

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歌劇廳與黑匣子劇場藏身於琵琶中；形似「壎」的建築，裏面是能容納300人的音樂廳。而排簫與小提琴，則化身成面向公園的景觀咖啡廳與山頂的觀景台。

這樣看下來，整座藝術中心就像一套「可進入的巨型樂器」。

流動

繞着龍崗國際藝術中心走上一圈，大概會有一種它被「盤」圓潤了的錯覺。因為在這裏，很難找到一處有稜有角的地方。

先看外立面，視線所及之處，那些拼接的鋁板全是流動的弧線。最精妙的細節，藏在那些支撐屋頂的金屬立柱裏。它們不是死板地垂直於地面，而是隨着建築的曲面微微傾斜。

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走進演藝中心的大廳，絲滑的流動感還在延續 。大廳的牆面延續了柔和的曲線設計，讓這個本該笨重的巨型混凝土建築，看起來意外地輕盈 。走在迴廊裏，不需要懂什麼建築聲學，也能感覺到一種置身於巨大樂器肚子裏的韻律感 。

接地氣

拋開那些宏大的設計不談，龍崗國際藝術中心對普通人的友好度，才是留給坂田居民最大的彩蛋。

建築中庭留出了5000平方米的城市客廳，南北通透，直接與背後的公園實現了視覺上的無縫聯動。

抬頭看，上方是1000平方米的圓形張拉膜，以花瓣為型。光線透過玻璃灑下來，既保證了充足的採光，又讓這個巨大的空間顯得格外靈動。這就構築起了一個全天候的活力公共空間，雨天躲雨，晴天遮陽，累了歇腳，還能帶小孩放電撒歡。身處其中，那種熟悉的感覺立馬就來了，這不就是坂田版的「市民中心」嗎？

這裏不僅擁有寬敞的大客廳，甚至還自帶「後花園」。藝術中心與旁邊的山花爛漫公園（原黃金山公園）無縫銜接，走兩步路就能到。

這座小山包對新手極其友好，登頂也就是聽完一首歌的時間。雖然山不高，但視野足夠好，能把整個藝術中心和坂田的樓群都裝進取景框。閒暇時來散散步吹吹風，十分愜意。

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山花爛漫公園正如其名，確實種滿了花。在花海里俯瞰坂田，讓人有種「左手看展，右手爬山」的愜意，像極了福田人周末去蓮花山的日常。不過有一說一，這裏樹蔭比較少，白天登頂確實有點暴曬，實名建議大家傍晚再去。

前有頂棚遮風擋雨，後有個公園登山看花。這配置，妥妥就是坂田人的「市民中心」加「蓮花山」。

含金量

作為深圳市級的重大文體設施，龍崗國際藝術中心的含金量確實不低。

走進西側1500座的歌劇廳，滿眼都是紅絲絨配香檳金。金碧輝煌的儀式感，就是這麼實在。置身其中，彷彿穿越到了上世紀的歐洲歌劇廳，能在這裏看上一場演出，不敢想象沉浸感有多好。

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除了大劇院，這裏還藏着一個552座的小劇場和一個305座的小音樂廳。未來演出內容將涵蓋歌劇、交響樂、音樂劇、舞劇、話劇和音樂會等多種類型，主打一個全能。

但真正的含金量，絕不僅限於肉眼可見的豪華裝修，還有那些拿得出手的硬核科技。

如果說西側的演藝中心負責文藝，那麼東側的數字展覽中心，就負責未來。在展覽中心1.7萬平方米的空間裏，科技成了藝術的畫筆。五大特色空間以光影為墨，直接勾勒出一個超越想象的沉浸式幻境。

倒也不奇怪，別忘了，這裏可是坂田，華為就在隔壁。

其中最值得體驗的，是一樓的球幕飛躍廳，官方直接對標的是迪士尼的「飛躍地平線」。配置更狠，直接用了全球最高清的16K全景拍攝技術，清晰度和沉浸感是連毛孔都能數清楚。

二樓有能看全息芭蕾舞的「全息空間」，三樓還有可以躺平的「穹頂藝術館」。

此外，這裏的玩法也非常超前。VR看館選座、AR藝術走廊、AR尋寶……連看個劇選座位都能用VR先體驗視角。

不得不說，龍崗坂田的新地標，確實有點東西。

對於周邊居民而言，它的意義或許不在於有多宏大，而在於真正融入了這片社區。卸下了藝術場館慣有的高冷，讓看劇變得和逛公園一樣，成為一種觸手可及的日常。一邊是歐式古典的優雅，一邊是現代科技的硬核；既有頂級的藝術現場，也有愜意的煙火生活。

在我看來，這種極致的反差與融合，恰恰是它最迷人的地方。

龍崗國際藝術中

交通方式：地鐵10號線，貝爾路站，D出口，步行300米即可抵達；

自駕導航至龍崗國際藝術中心



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