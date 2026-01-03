深圳甘坑客家小鎮漫步明清古巷　9大打卡美食景點　附交通門票

甘坑古鎮，原名「甘坑客家小鎮」，被譽為「深圳十大客家古村落之一」。木質塔樓、雕樑畫棟、青磚瓦礫，一處隱於市中的百年歲月痕跡。來，邂逅獨特的客家風韻。



350多年的客家小鎮，老深圳的味道

甘坑古鎮，坐落於深圳龍崗區，起源可以追溯到350多年的明清時期。在一直更新迭代的深圳，有這樣一個有着悠久歷史的古老村莊，十分難得。

走進其中，古樸自然感撲面而來。與城門外的車馬喧囂，顯然是兩個世界。古色古香的古建築、具有客家文化和風情的客家圍屋、碉樓……一幅生動的水墨畫展示在眼前，帶你感受百年前的「深圳」味道。

甘坑古鎮看似很大，其實花上2-3個小時就能全部逛完。第一次來，也別急着找地圖、查導航。沿着甘坑古鎮的主街慢慢閒逛，各處打卡點，盡在眼前。

百年歷史文化區打卡指南

1. 七都一一六，古色古香的葱蓊客家老屋區

進入城門，最先映入眼簾的是七都一一六。它名稱的由來，也有考究。在《新安縣誌》記載中，明末新安縣分為3鄉7都57圖509村，而甘坑就屬於其中的7都116村。也就是說，整個甘坑古鎮都是七都一一六。

這裏是典型的客家老屋區。斑駁的古舊巷弄、青石板的幽徑小巷、獸頭狀古銅門環……每一幀都有種夢迴明清的復古感。無疑是拍照的好地方，近年來也成為了攝影愛好者的打卡地。

仿真的油畫、24節氣牆、許願樹……還藏匿着一些自帶色彩的小店，販賣各種手作、生活雜貨鋪、陶藝等有趣好物。

錯落有致相互連通的小巷，宛如一座迷宮，你永遠預料不到，拐角處的小巷會帶給你怎樣的驚喜。逛上一圈，在古建築與現代藝術中，體會古今的穿梭感。

2. 甘味巷，美食風味小吃長廊

甘味巷是甘坑古鎮裏唯一一條美食小吃街，就在七都一一六的拐角處。這裏匯聚了各種地區風味小吃，客家、粵式等。驚奇的是，在甘味巷的前端有一家東北打糕，能親自動手敲打糕皮，有趣也消耗體力，畢竟這是個力氣活。

空氣中是各類小吃的香氣、耳邊是攤主們的吆喝聲、街上是熙熙攘攘的食客享受美食的畫面……嗯，是藏不住的煙火氣。

3. 家風家訓館，俯瞰古鎮最佳觀景區

順着樓梯，一定要登上這座能俯瞰整個古鎮風光的家風家訓館，不然你就虧掉了一個絕佳的觀景機會。

圓弧型的客家土樓裏是一間展館，收藏着古代客家的家風家訓書籍典故。而外圍是一條廊道，經典的木質雕花、有歲月痕跡的青磚瓦，一切都是那麼真實觸手可及，恍惚間還真有種穿越了的夢幻感。

4. 鳳凰谷，極具江南風情的徽派建築

鳳凰谷，並不在主街上，南香樓往深處走，順着幽靜小路前行，便到了。與一眾的客家風情古建築不同，鳳凰谷則是以徽派建築為主。

進入大門，還需穿過一條竹林小徑，才能到達壽字樓、福字樓、鳳樓、麒麟樓四棟古宅。或許是地理位置偏僻的緣故，路上的行人並不多，閒逛正合適。

四座古宅，分別對應着四種不同類型的歷史收藏品，佛像、瓷器、玉器、兵器共計千餘款。假如時間充裕，可以在古宅中多待一會，細細揣摩，感受每一棟獨特時光故事。

5. 小涼帽農場，新晉溜娃聖地

沿着主街走到盡頭，便是小涼帽農場。這是國內首家本土原創IP的生態農場，大片的農田綠意盎然的生機感，一點都不像是車水馬龍的深圳能有的自然感。

小涼帽農場裏，有很多小涼帽IP形象卡通雕塑，適合帶娃拍照打卡合影。除此之外，農場裏還有餵魚、滑滑梯等遊玩項目。還種植了各種瓜果蔬菜，採摘期還能親手採摘，享受靜謐親子時光的同時，小朋友們還能增長見識，溜娃極為合適。

6. 甘坑炮樓

那斑駁的牆體、觸目驚心的孔洞……記載着客家人抗擊外侮的不屈精神，那段滄桑的歲月。

7. 甘坑博物館

裏頭介紹的歷史故事、擺放的歷史文物，可以直接將你帶回客家人的前世。

8. 古井

藏匿在7都116裏，井旁的雕塑人、小木房、古樹……掛滿了遊客虔誠許願祈禱的紅絲帶、小木牌，寓意美好。

9. 巷子集市

進入城門即可看到，彩燈路、油紙傘路……頗有種蘇州平江路的感覺。

甘坑古鎮，對於想打卡明清時期建築、溜娃、閒逛、消磨時光，這裏都是一個好選擇。它值得去我們去細細揣摩、去見證它的歷史故事、見證客家人的遷移歷史，同時也期待異鄉客家人的「歸根」。

甘坑古鎮 ：

地址：龍崗區甘李路18號

交通：①距深圳地鐵10號線甘坑站B出口867m

交通：②距公交980、M346、M414、M269路等甘坑客家小鎮站155m

門票：免費，部分景點另外收費

鳳凰谷：人民幣30元/成人、人民幣20元/兒童

小涼帽農場：人民幣20元/成人、人民幣15元/兒童



【本文獲「深圳生活圈」授權轉載，微信公眾號：shq0755】