龍崗深圳版「蒼山洱海」景美人少　原生態海灘觀鳥垂釣如世外桃源

99%的人不知道深圳原來有自己的「蒼山洱海」，原生態海灘、海邊綠道、蔚藍玻璃水、濕地觀候鳥、古村漫步……彷彿去到了大理，而且人超少！

深圳小「蒼山洱海」藏在2個海邊公園裏

位於壩光片區的「白沙灣公園」與「壩光銀葉濕地公園」，穿過公園往大海的方向走，便能到達深圳版「蒼山洱海」，人少景美，仿若世外桃源。（2個公園相距不遠，去的話可以一起逛逛。）

1. 白沙灣公園

深圳「海岸線-濕地-山野」一體的郊野公園，公園有騎行綠道，海岸線+s型道路，真的很像在洱海邊！

公園也有露營平台，白天在公園搭帳篷露營，喝茶看海，好不愜意。晴朗天氣下的海是純粹的蔚藍色，恍惚間有一種不在深圳的美感。可以與好友散步海岸線，觀鳥趕海。也可帶上漁具海邊垂釣，或是就坐在海邊吹風發呆，聊聊天，度過鬆弛感滿滿的半天～

像候鳥一般，不趕時間，在此處停歇片刻，於海風中重獲內心的能量。

2. 壩光銀葉濕地公園

走進壩光濕地公園，映入眼簾的便是大片的蘆葦蕩、波光粼粼的湖面、以及遠處蔚藍的海面……經由公園木棧道，朝着海的方向，便能找到下去海邊的小路。從掩映的叢林穿出，一片淺藍深藍的海和一座大山暮然出現在眼前，海風撲面而來，瞬間心情也跟着豁然開朗起來。

海灘目前還是野生的狀態，沒有太多人工的修飾，水質也尤為清澈，安靜到只有浪聲與風聲，是i人一定會愛上氛圍感。

公園濕地片區（鹽灶古村下去的海岸）則是絕佳的觀鳥地，無數白鷺在此休憩，不用人擠人，可以安靜地與白鷺們相處。在壯闊的山海面前，一切瑣碎的煩惱突然都變得不重要了。奔向大自然，走進曠野，便是此刻唯一要做的事。

逛古村、散步古樹林，人少愜意的周末好去處

這一趟旅程，除了看海還能賞綠。同樣是位於壩光銀葉濕地公園，往海岸線左邊走，便能抵達百年古樹群及鹽灶古村。

走進最美古樹群

被評為「廣東十大最美古樹群」之一，壩光鹽灶的古銀葉樹群落是我國乃至世界上迄今為止發現保存最完整、樹齡最大的天然古銀葉樹群落，其中樹齡超過500年的銀葉樹有一棵、樹齡200年以上有近30棵。

漫步百年古村

鹽灶古村始建於16世紀，古村因清康熙年間「遷海令」遺留的煮鹽爐灶得名。清雍正年間廣東興寧客家人遷入此地，利用灘塗墾田耕種，由此成為了一個海邊村落。

漫步在古村小巷，遊走在歷史氣息濃厚的古老建築間，在陽光與綠樹成蔭中，感受久違的慢生活。

「走出去，愛這個世界。」

深圳「蒼山洱海」之旅

路線：龍崗區壩光銀葉濕地公園——鹽灶古村——白沙灣公園

交通：

深圳地鐵2（8）號線「溪涌」C口，轉E90公交到達壩光消防救援站，步行至公園（或地鐵口直接打車，約20分鐘）

鹽灶古村出來可打車至白沙灣公園（約4km）



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】