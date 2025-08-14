龍崗星河WORLD COCO Park全新街區「星空里」開放　新店美食盤點

深圳雙子塔下的星河WORLD · COCO Park全面煥新，新街區，獨棟「星空里」開放；新品牌，一大批新店來了；新活動，星空廣場全面升級。



深圳地標雙子塔好逛好Chill~

在繁雜生活之下，Citywalk成了讓生活「喘口氣」的放鬆方式。如果最近想出門走走卻缺少點靈感，可以來這逛逛~

深圳星河雙子塔下的星河WORLD · COCO Park，打造了全新獨棟街區「星空里」，以及開啟了一大批好逛好玩好吃的新店，讓這裏成為新的休閒打卡地。

獨棟街區「星空里」逛街指南

COCO Park「星空里」正式開街，它是由一座座獨棟的玻璃房子組成的新街區。漫步其中抬頭就是高聳入雲的深圳最高的等高雙子塔，往前便是休閒購物地星河WORLD·COCO Park星空里，中庭綠意點綴其中，讓空間更有呼吸感。

芒果TV《密室大逃脱》光影互動展深圳首站、全球首家機器人6S店、Eleatery大象里龍崗首店、成都排隊王馮校長老火鍋、HOT Stone深圳首家旗艦店、自在SWING · 華南首店，還有桃喜·中國菜首家黑金店、貴廚酸湯牛肉龍崗首店、Aura Vino歐陸融合料理全國首店……不少全國、深圳首店及一大批人氣餐廳以獨棟形式落地於此，深圳又多了一處吃喝玩樂新聚點。

一大批新店來了

1. 芒果TV《密室大逃脱》光影互動展 · 深圳首站

6大沉浸式體驗空間

隨着《密室大逃脱7》官宣播出，主題線下展也來到了星河WORLD · COCO Park「星空里」。

這是《密室大逃脱》光影互動展覽全國首展，展覽以一場跨越維度的冒險任務開啟，場館內打造了時空車站、光影之門、覓密酒廊等6大主題場景，復刻一場「密室大逃脱」，擁有熒幕中的同款體驗。

芒果TV《密室大逃脱》光影互動展

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L3層

時間：2025年8月8日-11月5日

門票：138元常規票、168元典藏票（人民幣，下同）



2. 全球首家機器人6S店

機器人未來實驗室

踏進星空廣場就能看見全國首家機器人6S店，是一家涵蓋機器人銷售、零配件、服務、租賃、個性化定製、訊息反饋的智能體驗店，在這裏可近距離體驗、觸摸機器人。

店內還有春晚表演的同款機器人、清掃機器、無人機、咖啡機器人、各種機器元器件等，每天還不時有機器人表演，這裏已經成了近期最熱門的打卡點之一。

機器人未來實驗室

地點：深圳星河WORLD·COCO Park星空里L2層

門票：需預約進入



3. Eleatery大象里 · 龍崗首店

全時段茶酒食堂

深圳很火的brunch「Eleatery大象里」開來龍崗了。這是一個以「遊牧大象」手繪線條插畫為靈魂，倡導鄰家舒適社交氛圍的獨特空間。

作為一個全時段茶酒食堂，大象里的菜品以融合創新簡餐為主，以中國茶為基底打造的全新茶單，帶來隨性的Brunch·Tea·Bistro體驗。

Eleatery大象里

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層



4. 成都排隊王馮校長老火鍋

熊貓主題店

成都本地的排隊王馮校長老火鍋，落地深圳星河WORLD·COCO Park星空里L3層，以熊貓主題打造特色主題空間。

馮校長老火鍋是一家以鮮貨、手工菜、滷耙菜、特色水果茶為特色的經典成都火鍋。

馮校長老火鍋

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L3層



5. 桃喜 · 中國菜首家黑金店

創新融合新湘菜

桃喜 · 中國菜是一家在傳承基礎上製作的創新融合新湘菜。以一店一風格的空間設計，龍崗首店落於深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層。

桃喜 · 中國菜主打輕油、輕辣、重食材、重大廚，桃喜香爆魷魚是店內的獨創招牌菜，還有神仙富貴雞、脆皮黃瓜炒肉等都是店內很受歡迎的菜式。

桃喜 · 中國菜首家黑金店

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層



6. 貴廚酸湯牛肉 · 龍崗首店

連續6年上榜貴陽必吃榜

「貴廚酸湯牛肉」連續6年登上必吃榜。龍崗首店開進深圳星河WORLD · COCO Park星空里。特色酸湯鍋底以小番茄發酵而來，喝着超級開胃，用來涮黃牛肉，鮮上加鮮，還有不少貴州特色小吃。

貴廚酸湯牛肉 · 龍崗首店

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層



7. Aura Vino · 歐陸融合料理全國首店

地中海融合料理 · 餐酒空間

Aura vino · 歐陸融合料理全國首店，主打地中海融合菜系，將地中海飲食的精髓融入餐廳的經營理念。品牌堅持「輕烹本味」 ，遵循地中海飲⻝金字塔。

主理人Andy Jing熱愛美食，擁有11年的西餐行業從業經驗，從業期間曾與多個國家的米其林餐廳主廚合作過。

Aura vino · 歐陸融合料理

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層



8. Hot Stone · 深圳首家旗艦店

主打慢燻烤肉和地中海菜系

Hot Stone炎岩，地中海主題餐廳，主打慢燻烤肉和地中海菜系。店內摩洛哥式雕花拱門、米黃石、希臘陶罐等裝潢設計營造極具異域特色的用餐氛圍，還有特色服飾可以拍照打卡，體驗地道的地中海風情。

若是來Hot Stone炎岩聚餐約會，可以選擇「地中海浪漫雙人餐」，能嚐到炎岩慢烤拼盤、地中海燉海鮮湯、阿拉伯沙拉等招牌菜式。

Hot Stone炎岩

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層



9. 鳥鵬燒鳥居酒屋

主推燒鳥系列

若對日式料理和燒鳥感興趣，可以試試鳥鵬居酒屋，它家成立於2011年。

燒鳥系列是鳥鵬燒鳥居酒屋 的主推，用炭火烤制的肉質更為濃郁，很適合下班來此用餐小酌一杯，感受真正的居酒屋文化。

鳥鵬燒鳥居酒屋

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L2層



10. Cc's Coffee&Bakery

主打咖啡與烘焙

Cc's Coffee&Bakery，成立於2019年。主打咖啡與烘焙的組合，每年會有數十款咖啡更新以及30+烘焙產品更新。

同時Cc's Coffee&Bakery也是一家烘焙專門店，店內的甜品和蛋糕都是每日現做，是一處適合辦公聊天的歇腳處。

Cc's Coffee&Bakery

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L1層



11. 自在SWING · 華南首店

策展型多元共享空間

這是華南首家策展型共享空間自在SWING，是一家集餐飲、展覽、會議、活動賽事等多元體驗店。

此外自在SWING也是一家全時段休閒餐飲店，提供咖啡、輕食、早午餐等餐食，將豐盈的場景融入空間與生活，讓每個人都能找到獨屬於自己的群體。

自在SWING

地點：深圳星河WORLD · COCO Park星空里L1層



星河WORLD · COCO Park新升級·更好逛了

1. 龍崗首家永輝超市胖東來調改店

龍崗首家永輝超市學習「胖東來」調改門店，閉店升級一個半月後正式煥新開業。

永輝超市調改升級後能在這買到DL自有品牌酸奶水果燕麥脆、小磨芝麻香油、新疆長絨棉毛巾、果蔬餐具淨等胖東來很受歡迎的熱門產品。

此外增加了熟食現場加工區和烘焙區，在熟食檔口能吃到現烤小龍蝦、豉油雞等，海鮮區還能免費清蒸、蒜蓉烹製，不想做飯的時候可以在這解決晚餐了。

龍崗首家永輝超市胖東來調改店

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心B1層



2. 寶貝王家庭歡樂中心

寶貝王家庭娛樂中心，擁有電玩區、兒童遊樂場等區域，配備3D賽車、娃娃機、兒童波波池、滑梯、蹦牀等遊玩設施。

這是一處運動、減壓、社交於一體的玩樂空間，無論大小朋友，都能在這裏找到快樂和解壓時刻。

寶貝王家庭歡樂中心

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L1層



3. 古德菲力健身 · 9月升級開業

古德菲力健身2013年誕生於深圳，深圳星河WORLD·COCO Park店於9月升級開業。

升級後的古德菲力健身店內活動空間擴大至2500+㎡，配備進口高端健身器材，在這還能體驗到哈他瑜伽、萊美核心、魅影爵士等精選團課。

古德菲力健身

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L1層



4. 星河寰宇IMAX影城

星河寰宇IMAX影城擁有IMAX廳、兒童廳、VIP廳、自助桌球、咖啡茶飲等多種經營，集高品質觀影與多元社交體驗為一體。

星河寰宇IMAX影城擁有IMAX廳、兒童廳、VIP廳、自助桌球、咖啡茶飲等多種經營，集高品質觀影與多元社交體驗為一體。（ShenzhenLOOK提供）

星河寰宇IMAX影城

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L4層



5. 歡樂牧場主題自助料理

歡樂牧場 · 主題自助料理是內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司旗下子品牌，自2008年創立以來迭代發展。

歡樂牧場致力於為都市青年及家庭客群打造「自然與美味、歡樂與健康」的烤涮一站式用餐體驗，深圳店以榴蓮、和牛、毛肚為主題特色，薈萃200餘種中西美食。

歡樂牧場主題自助料理

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L4層



6. 大榕樹下

「大榕樹下」由正宗順德鳳廚羅家班廚師團隊開發創立。

「大榕樹下」主打「鮮做順德菜」，每天將各地的新鮮食材，鮮洗、鮮切、鮮做，每一口都品嚐到順德菜的獨特鮮美。

大榕樹下

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L4層



7. 客家圍

「客家圍」創立於深圳，店內主打窯雞、釀豆腐、土豬湯等招牌客家菜。

店門口設計了一個巨大的窯爐，可以看到每天窯雞新鮮出爐的時間。

客家圍

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L4層



8. 潮發潮汕牛肉店

潮發主打潮汕牛肉火鍋，為了保證牛肉的品質，自建1400畝養牛場，冷鏈車隊每日配送3次，保證送到牛肉的新鮮。

到店必點鮮和牛、吊龍肉、三花趾，都是店內的招牌。

潮發潮汕牛肉店

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L4層



9. 春熙台 · 韓式小館

春熙台·韓式小館概念店主打韓式料理，鐵板章魚安格斯肥牛、辣雞爪年糕鍋、首爾炸雞翅都是店裏的招牌菜式，在店內的臨窗座位和綠植點綴的外擺區用餐還蠻有氛圍的。

春熙台 · 韓式小館

地址：深圳星河WORLD·COCO Park購物中心L2層外廣場



10. TEEBOX

TEEBOX以「無界潮流集合」的理念，將穿衣自由回歸青年，打破固有框架，做不被定義的自己。

店內能逛到男女裝服飾、衣帽等單品。

TEEBOX

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L1層



11. YISHION以純 · 龍崗首家黑金店

YISHION以純全新黑標系列，通過對高品質面料的執着追求與創新應用，研發經典廓形與匠心工藝，重新定義自然時尚的日常着裝哲學。

YISHION以純 · 龍崗首家黑金店

地址：深圳星河WORLD · COCO Park購物中心L1層



更多店鋪一覽 👇👇👇

+ 2

星河WORLD · COCO Park還能怎麼玩?

1. COCO聚落

星河WORLD · COCO Park圍繞瑜伽、冥想、騎行、徒步、滑板等當下受歡迎的運動，開啟「COCO聚落」，不定時舉辦活動，將年輕人彙集於此。

除外，這還經常舉辦明星應援會、主題音樂會等活動，亦是一處集運動、潮流、音樂於一體的城市新玩場。

2. 周邊都市漫遊地圖

深圳 · 星河雙子塔周邊綠意縈繞，擁有城市森林雅寶公園、綠野仙蹤之稱的銀湖山郊野公園、「森林酒店」星河 · 吉酒店，除自然生態外，始建於元世祖至元十五年的般若禪寺也落址於此，它是深圳弘法寺的下院，寺內幽靜雅緻，香火繚繞。

若是有空閒時間，從雙子塔下出發，來一場都市自然漫步，用腳步丈量城市，在山野裏自在呼吸~

星河WORLD · COCO Pork限時優惠活動

VIP免費停車攻略

時間：8.1-10.31期間，限暑期、法定節假日、每周六日享受優惠

*會員當天到店消費併成功積分，享4小時免費停車，停車票當日有效



當我們從繁忙中抽離，放慢節奏、散步逛街的時刻，即為自由。

星河WORLD · COCO Park

地址：深圳市龍崗區五和大道與雅寶路1號

交通方式：地鐵10號線雅寶站C出口

