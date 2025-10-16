深圳拍拖好去處｜22大推介！海邊小鎮＋室內遊樂場＋浪漫摩天輪

深圳拍拖好去處｜深圳景點｜周末不想再逛街看戲？不妨帶另一半來深圳一日遊約會！《香港01》好食玩飛記者為你精選了22個深圳情侶拍拖好去處，從浪漫、刺激到文青路線全覆蓋。無論是漫步於歐洲風的鹽田海濱棧道欣賞日落、在商場內Citywalk，還是到玩美攻略室內遊樂場挑戰雙人遊戲，立即閱讀下文，隨時來個深圳小旅行！



深圳拍拖好去處【1】鹽田海濱棧道

鹽田海濱棧道可於8號線鹽田墟站B出口，或小梅沙地鐵站A出口均可直達，無論是與情侶散步，還是假日帶小朋友出遊都相當合適。棧道沿海建立，以純白色設計，與清澈的海水藍白交織，互相襯托，頗有歐洲海邊小鎮的舒適感；此外，附近還有紅白相間的背仔角燈塔，可打卡影相，於日落時份還可觀賞到美麗的夕陽，適合情侶留下浪漫合照。

鹽田海濱棧道

地址：深圳鹽田區海景棧道與海山路交叉口

交通：深圳地鐵鹽田墟站B出口，穿過海鮮街即可到達；或從小梅沙地鐵站A出口，步行3-4分鐘即可到達。



深圳拍拖好去處【2】東湖公園

東湖公園向來都被稱為露營好去處，佔地152公頃，前身是個水庫公園。公園內有12個景區、120多個景點和30項游樂項目，例如人工湖、雕塑園、盆景世界、釣魚區、棕櫚園等等；遊樂設施和項目有健身、畫眉斗雀比賽、菊花展等等。而「棕櫚園」就是情侶們露營和野餐的最佳位置！一大片草坪和多棵棕櫚樹，非常廣闊！你們更加可以DIY吊床，享受兩人休閒時光！

東湖公園

地址：深圳市羅湖區愛國路4006號

交通：由蓮塘口岸前往該處，可在離開口岸大樓後，沿羅沙路步行約15分鐘進入東湖公園，再沿園內通道前往會場



深圳拍拖好去處【3】仙湖植物園

被譽為國家4A級景區的仙湖植物園，絕對是情侶拍拖聖地！園區佔地廣達668公頃，共有6大園區，各區都有獨特主題且按個別植物種類設置的展館。仙湖景色會隨四季變化，春夏繁花盛放，秋冬有金黃落羽杉林，手牽手漫步於林蔭步道，閒談日常趣事，在城市綠洲中享受療癒與寧靜感！

仙湖植物園

地址：深圳市羅湖區蓮塘街道仙湖路160號（鄰近梧桐山與深圳水庫）

開放時間：06:00–21:30

購票時段：08:00–18:00（6歲或以下幼童／60歲或以上長者免費）

不需購票時段：06:00–08:00、18:00–21:30（僅限入園，部分景點可能關閉）

交通：深圳地鐵2號線/8號線仙湖路站C2或C3出口，步行約10-15分鐘



深圳拍拖好去處【4】深業上城

有別於其他深圳大型商場，走小鎮風格的深業上城，環境更為清幽及舒適，是情侶們輕鬆散步、約會的好地方！而商場的其中一個特色，便是其紅、黃、白為主的外牆設計，處處都是打卡位，在任何角落都能找到拍出美照的機位，當中最多人打卡的便是商場天台。此外，商場齊集了300多個品牌及美食，例如創意川菜榕意·川味之美、鳳凰四季椰子雞及漁語魚酸菜魚新川菜等中菜館，都可在這裡品嘗得到。

深業上城

地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：深圳地鐵10號線至冬瓜嶺站A出口，步行約3分鐘



深圳拍拖好去處【5】萬象天地

萬象天地位於深圳南山區，商場雲集多間網紅餐廳、零售店舖、玩樂活動及打卡熱點，也設有街區位置，店舖多達400多間，適合情侶們閒逛。這裡不時推出限時新潮活動，例如韓牌Wiggle wiggle、Chiikawa期間限定店等，也有巨人展讓大家打卡。美食方面，萬象天地也有多間網紅餐廳，如羲和雅苑、慶春樸門、GreyBox Coffee、奈雪的茶等選擇，無論想吃大餐還是喝下午茶，都能滿足你們的約會需求。

萬象天地

地址：深圳市南山區科發路19號

交通方法：深圳地鐵1號線高新園站A出口，步行約2分鐘



深圳拍拖好去處【6】羅湖益田假日廣場

商場定位為「多元藝術體驗式購物中心」，當中包括10萬平方米購物中心、1.3萬平方米戶外街區、8,000平方米的藝術獨棟建築以及中央廣場，還有永輝超市、上山下山貴州菜、大榕樹下順德菜、阿娜爾新彊菜、巴黎貝甜網紅烘培店、茶話弄等。其中連續六年上榜大眾點評必吃榜的「貴廚酸湯牛肉」華南首店更是必吃推介！

羅湖益田假日廣場

地址：深圳市羅湖區翠竹街道華麗路2038號

交通：深圳地鐵3號線翠竹地鐵站B1出口步行4分鐘；B2出口步行3分鐘



深圳拍拖好去處【7】玩美攻略

福田室內遊樂場登場！福田最大室內遊樂場玩美攻略自開業以來已受不少港人關注，遊樂場位於深圳地鐵羅湖站數站之隔，華強路站附近，位置便利。樓高三層，有近36萬呎，多於40個遊玩項目，保證大小朋友都樂而忘返！門票更是不限進出次數和時間，一條手帶、一個價錢玩全日以及遊樂場內所有設施。玩美攻略門票全日任玩

40個遊玩項目中，除了多項動態以及電玩設施，必玩有VR戰車、模擬賽馬、卡丁車、射擊、保齡球、夾公仔等，還有靜態藝術系活動，像手工陶瓷、數字油畫、自製串珠手鍊等，可謂動靜皆宜！

👇即看玩美攻略必玩項目👇

+ 2

玩美攻略



地址：深圳市福田區深南中路3018號世紀匯廣場

營業時間：10:00 - 22:00

門票：平日¥268／節日假期¥298／夜場票¥168（19:00-22:00）

交通：深圳地鐵1號線華強路站B出口



深圳拍拖好去處【8】KP-FUN潮玩遊樂街區

KP-FUN潮玩遊樂街區是不少港人的新蒲點，這個遊樂場共有兩層，¥198起全日門票，不限進出次數和時間，可任玩約20多個項目設施，除了MR卡丁車、碰碰車、桌球、麻將、各種街機等，還有很少見的360轉電單車和Wargame，新穎又刺激！入場更非常貼心地提供即棄襪和有專業工作人員指導，帶小朋友來就可以放心！KP-FUN潮玩遊樂街區門票

👇即看KP-FUN潮玩遊樂街區必玩項目👇

+ 1

KP-FUN潮玩遊樂街區



地址：福田中洲灣C Future City 商場三樓309號

營業時間：10:00-22:00

門票：成人全日票¥268／小童全日票¥198／夜場票¥198（19:00-22:00）

交通：深圳地鐵9號線下沙站B出口



深圳拍拖好去處【9】 Party day運動超樂場

Party day運動超樂場自開業以來廣受網民推薦，佔地1萬平方米，標榜有近50多項玩樂設施，包括卡丁車、保齡球、碰碰車、跳彈床、射箭等，一次滿足多個願望。雖然卡丁車的設施和裝備不及其餘的車場，但勝在港幣188元起就可以玩上多個設施，玩足2.5小時，可謂小朋友的放電天堂，因此每逢假日場地都會人頭湧湧！立即購票

Party day運動超樂場（龍崗店）



地址：廣東省深圳市龍崗區平湖街道華南二道萬達廣場6F-A鋪

營業時間：星期一至日 10:00-22:00

交通：深圳地鐵10號線華南城站C出口步行約16分鐘



深圳拍拖好去處【10】中影萬友影城（IBC MALL店）

中影萬友影城設有床廳影院，屬於VIP廳，讓情侶們可以選擇雙人梳化床上看電影，體驗舒服的觀影享受！不過由於戲院不會提供毛毯，建議女生自備外套或不要穿短裙，以免走光！躺在床上看電影的甜蜜體驗，絕對是約會清單上的必試項目！

中影萬友影城（IBC MALL店）



地址：羅湖區布心路3008號IBC MALL 4樓中影萬友影城

營業時間：09:00 - 00:00

交通：水貝站A岀口

票價：¥19.9 - ¥55



深圳拍拖好去處【11】阿爾卑斯冰雪世界 ── 4萬呎嬉雪及滑雪區 20米山頂俯衡

「阿爾卑斯冰雪世界」屬於世界之窗景區，主要分為兩大場館，包括逾4萬呎嬉雪及滑雪區及約2萬呎溜冰場，無論是初學者或是滑雪老手都可大玩特玩。在嬉雪及滑雪區，擁有約15米寬度、約70米長度的專業滑雪道，高度足足有約20米，從毫無遮擋的山頂高處一口氣筆直地衡下去，相當有快感！另外，冰雪世界有大量打卡位，

世界之窗冰雪世界門票預訂

世界之窗阿爾卑斯冰雪世界

票價：HKD$242起（世界之窗）／HKD$65起（阿爾卑斯冰雪世界）

地址：深圳市南山區深南大道9037號

交通：於「世界之窗」站下車，車站J出口步行數分鐘，即可抵達



深圳拍拖好去處【12】南頭古城

南頭古城位於南山區，是24小時開放的文化創意街區，至已今有近1700年歷史。城內建築物古色古香，保留了歷史遺跡的風韻，啱晒文青情侶來愜意度假！現時古城增添了不少美食店及必逛的小店，如清爽解暑的牛奶冰、焦香入味的腐乳雞翅；又或者各類精品文創小店，咖啡與黑膠唱片融合的個性店鋪等，大家可前來探索小店，享受慢活日子！

南頭古城

營業時間：24小時年中無休

地址：深圳市南山區南頭天橋北8米處(深南大道旁)



交通：

1.落馬洲過關，福田口岸站乘4號線搭2站到會展中心站，換乘1號線搭11站至桃園站，換乘12號線搭1站到南頭古城站，C出口步行5分鐘。（車程約38分鐘）



2. 羅湖過關，羅湖站乘1號線搭18站到桃園站，換乘12號線搭1站到南頭古城站，C出口步行5分鐘。（車程約50分鐘）



3.深圳灣過關，乘的士至登良站（約10多元人民幣），乘2號線搭1站到後海站，換乘11號線搭1站至南山站，換乘12號線搭2站至南頭古城站，C出口步行5分鐘。（車程約28分鐘）



深圳拍拖好去處【13】甘坑古鎮

甘坑古鎮是深圳一條於明朝建立的客家小鎮。時至今日，安坑有多幢古建築仍得以保留，當地亦發展成​​文化景區和特色產業區。大家可以在有逾百年歷史的狀元府、南香樓，欣賞古代嶺南建築之美。而在史記亭，數以百計的燈籠懸掛在建築上，引來不少人前來欣賞。特色文化園區裡，亦有著不同演出節目，包括粵劇、古裝舞蹈表演及舞台劇等，將古人的生活呈現於大家的眼前。

甘坑古鎮

地址：中國廣東省深圳市龍崗區布吉吉華街道甘李路18號

開放時間：24小時

交通：乘搭深圳地鐵10號線，於甘坑站下車，於B出口離走後步行約10分鐘



深圳拍拖好去處【14】歡樂港灣

深圳最大的摩天輪、128米高「灣區之光」摩天輪聳立在此，入夜摩天輪七彩霓虹燈閃爍五彩斑斕！遊客還可在空中棧道及海濱走廊漫步，海風拂過臉頰，感覺整個人都放鬆下來。找美食可以到歡樂港灣商場，超多食肆選擇，包括芸山季‧雲南野生火鍋、日式鐵板燒灸柒、祿軒記‧石橄欖雞煲等。同另一半在摩天輪製造浪漫回憶❤️

歡樂港灣

地址：深圳市寶安區新安街道海旺社區寶興路8號

交通：褔田口岸過關，搭地鐵10個站，中途轉兩次車，5號線臨海站B2出口，直達商場東岸B1層。更加直接的方法是坐環島中港通跨境巴士，從香港直達歡樂港灣。



深圳拍拖好去處【15】羅湖美術館 —— 文青打卡好去處

佔地達8,698平方米的羅湖美術館，是免費對外開放的展館。館內雲集來自不同國家的設計師、藝術家之手筆。多件藝術品造型獨特，饒具氣勢，相當前衛，適合文青到場欣賞並打卡留念。羅湖美術館更會定期舉辦不同特色展覽，別具特色！

羅湖美術館

地址：深圳市羅湖區南極路6號

開放時間：10:00 - 17:00（逢星期一閉館）

交通：於深圳地鐵1、2號綫大劇院站下車，經D出口離開再步行約2分鐘

門票：免費，免預約



深圳拍拖好去處【16】深圳圖書館北館——深圳最新最大圖書館 「太空電梯」地下書庫 每週僅限40人參觀

提起深圳最新最大的圖書館，莫過於是「深圳圖書館北館」，以「科技」為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」，直達巨型地下書庫，極具科幻感！

深圳圖書館北館

「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，暫時只開放了週末參觀名額，每天2場，每次僅有10人可進場，門票相當搶手，想目睹它的「真貌」也不易！地下書庫高達18米，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！

+ 4

深圳圖書館北館

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00

交通：地鐵4號線、6號線紅山站A1出口，步行約200米

預約指引：在「深圳圖書館」官微預約，先預約書海探底活動，成功後才可再預約進地下書庫。



深圳拍拖好去處【17】雲上圖書館 —— 深圳版天空之城

雲上圖書館被視為「深圳版天空之城」，令人有步往朝聖的感覺。書店外形以輪船為概念，像是潔白的郵輪，而且地理位置風景超美，可以俯瞰鹽田港和遙望梅沙尖，透明玻璃可以360°看鹽田山海城的風景。

雲上圖書館（小紅書@飛雲鶴）

書店三樓設有圖書館，看書時沉浸在書中的幽靜時光，隔絕外面喧鬧。館內還設有精品咖啡店及觀景平台。相關文章︰深圳好去處「雲海公園」正式開放 海拔380米看山看海看書歎咖啡

雲上圖書館

地址： 三洲塘水庫

開放時間：9:00-18:00（周一閉館）

交通：雲海專線AB直達雲海廣場 / 從鹽田港西地鐵站東（地鐵站B口），坐雲海專線抵達終點站三洲塘水庫路口，隨後步行約1.6km（20min）抵達。



深圳拍拖好去處【18】湯悅溫泉汗蒸——必食招牌牛肉麵 任泡溫泉及汗蒸浴 低至¥126晚

湯悅面積達6,000平方米，樓底高，和風裝修非常吸引人！ 這裡最平¥126即可過夜，24小時任泡溫泉及汗蒸浴，分為兩層，一樓是淋浴泡湯區及餐廳區，如果買了包餐飲套餐，主要採取自助餐形式，任食中菜及日料，當中必食足料的牛肉麵，牛肉大大塊又軟嫩，泡完浴吃一碗大滿足！ 至於二樓則是汗蒸區和休息娛樂區，有七至八部遊戲機，仲有電競房，好多套票都埋玩。如果睡覺不想同人在公眾場逼，可另加¥39入「蟲洞」休息，舒舒服服睡一覺。

湯悅溫泉汗蒸 HEAT JOY SPA（車公廟店）

費用：24小時泡湯汗蒸浴票¥126、日／泰式按摩＋大堂項目＋餐飲¥529

地址：深圳車公廟泰然四路109棟泰安軒B座一、二層

交通：距地鐵車公廟地鐵站C口160m



深圳拍拖好去處【19】湯崎湯泉生活TENZ——純過夜玩遊樂設施最抵 特價¥98

如不幸遇上颱風或趕不及口岸關閉前回港，去湯崎純過夜玩一晚都不錯，包基礎任玩電玩、桌遊及書室等設施，於大眾點評購券也不過¥98晚！如想泡浴及吃東西，推介大家購買6小時小憩券，包6小時浴票、免費手作飲品（首杯免費）、任食Häagen-Dazs雪糕、任食水果及任玩場內遊樂設施，星期一至四¥268，超抵！此外，這兒設有大型書室，店泡個澡，看看書，感覺好寫意。👉🏻 預訂優惠

+ 2

湯崎多款套票選擇低至$108起👉🏻 預訂優惠

湯崎湯泉生活TENZ（福田口岸店）

收費：「不含‧浴票」無限暢玩券 ¥98、「周一至周四‧小憩」單人6H浴票+免費Häagen-Dazs ¥257

地址：深圳國花路港城華庭裙樓一層至五層

交通：距離地鐵4號線福田口岸站A口步行720m



深圳拍拖好去處【20】涳SPA

涳SPA距離深圳灣口岸約10分鐘車程，交通便利。店內療程種類多樣，提供按摩、熱石、拉伸、精油SPA等，精油也有40款可選，團購最平¥127享肩頸頭通絡按摩。整間店走奶油色系，空間寬敞，每間房間都有獨立浴缸，也有可拉簾的落地窗，採光度十足，同時可以看到深圳灣的景色，網民都大讚「技師手法專業，按得恰到好處」、「房間裝修精緻，私隱度高」等。

涳SPA（君尚3019店）

地址：深圳南山區中心路3019號天虹大廈8層803

交通：深圳地鐵2號綫登良站A出口步行680米



深圳拍拖好去處【21】魅KTV——人氣唱K連鎖店

魅KTV在多區設分店 。（圖片來源：大眾點評）

位於市中心的魅KTV長居大眾點評KTV熱門榜，分店大多數都位於商場位置，非常方便。此外，魅KTV的大屏幕亦吸引不少人到訪，整體環境舒適，音響設備一流，曲目豐富。

魅KTV（領展中心城店）



地址：福田區福華壹路3號領展中心城M層003（領展中心城西大門直梯按M層）

營業時間：10:00-06:00

人均消費：¥141

交通：地鐵1/4號線會展中心站B出口，步行約250米



深圳拍拖好去處【22】COSO PARTY酷秀KTV—適合慶祝活動

COSO PARTY 主打的是各類生日派對和慶祝活動。無論是個人生日,還是團體慶祝,他們都能策劃和安排。店舖裝潢未來感十足，彷彿走進太空艙一樣，適合打卡。另外，大眾點評上亦有人大讚服務良好，值得一去。

COSO PARTY酷秀KTV（車公廟店）

地址：沙頭街道天安社區深南大道6019號金潤大廈二層202-222號商鋪

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵1/11號線車公廟站C出口口步行180米



COSO PARTY酷秀KTV（南山海岸城店）

地址：粤海街道文心五路33號海岸大厦西座312

營業時間：星期一至日 12:00-06:00

交通：地鐵13號線后海站步行600米



（全文完）