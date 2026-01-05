深圳打卡拍攝10處推薦　山海綠地建築超乎想象　隨手拍出電影感

咔嚓一聲把瞬間變成永恆，這是我們與世界的幀幀瞬間。



本期分享深圳10處「小眾拍攝地」：山野、建築、大海，拿起相機，出門記錄吧。

*以下圖片拍照設備均為Sony ILCE-7M4



1. 梧桐村植物牆：深圳人的「城市後花園」

植物牆

在寶安，藏着一處舒緩治癒的綠野小鎮，整個小區的居民樓被綠植環繞，滿眼都是治癒的綠色，格外舒服愜意。

梧桐村中有面被植物爬滿的舊牆，每個來到這裏的人都會被這面牆的生命力震撼，爬山虎、綠蕨、常春藤從樓頂傾瀉而下，像一盤被打翻的綠色顏料，當光線穿過葉子的縫隙在牆上透落光斑，風一吹，光影與綠葉共舞。

湖畔平台

陽光灑在湖面上熠熠生輝，水杉倒映在湖面中，微風拂過碧波盪漾，放眼望去滿眼皆是輕鬆愜意。湖邊的悠閒座椅也成了搶手的景觀位，時常能看到在這裏靜坐看書或是端着咖啡短暫休息的人，畫面安逸得讓這個空間更具生活感。

8棟天井

挑高設計的天井搭配環繞攀附的藤蔓綠植，風從四面八方吹來，葉片簌簌搖晃着，明亮又愜意。試着將鏡頭翻轉，打開廣角仰拍建築全景，藍天做背景，綠植做主角，一個天然的取景框就形成了。

梧桐村．拍攝指南

拍攝地址：寶安區新湖路與興華一路交匯處

拍攝時間：綠植水景皆推薦天晴時段拍攝

交通：1號線寶安中心站F口出，站外步行10分鐘



拍攝小貼士：

建議穿着白色連衣裙，清新又出片



2. 打鼓嶂山頂：深圳版小眾「千島湖」

山頂涼亭

位於山頂的觀景台是欣賞深圳版「千島湖」視野最好的位置，360°無遮擋，湖光山色、城市樓宇，不同方向的風景大不一樣，站在崖邊的大石頭上，不用pose，背後的景色就能襯托出滿滿征服感的運動大片。

石階小徑

二號涼亭再往下走一點就會偶遇一段竹林石階，左手邊是遼闊無垠的三洲田水庫，右手邊是翠綠茂密的竹林，古風味一下子上來了。

在現場我們看到好多朋友會坐在一旁的護欄上拍照，石階、竹林、水庫三要素齊全，但還是要注意安全~

打鼓嶂．拍攝指南

拍攝地址：可定位至坪山區10號橋，從此登山口上山

拍攝時間：建議天晴無雨天氣拍攝，畫面清透明豔

交通：地鐵14號線南約站A口出，轉乘M546公交至混凝土公司站下車



拍攝小貼士：

1. 建議穿着登山服飾，突出運動感；

2. 登山有難度，量力而行



3. 瑪絲菲爾大廈：深圳最神秘的高第風「魔獸大樓」

花園連廊

青花瓷片圍成的迴音牆，瓦片、碎石、磚塊、花盆底組成的長廊，這些構成元素通通由回收舊材再製作而成，兼具實用性和觀賞性，長廊深邃神秘，在這裏拍上幾張，畫面便極具縱深感。

水景倒影

以山丘綠植作為遮擋，園林與水景層疊呼應，在冷冽中又透着一絲生機，中間的山丘中空，站在裏面，水中倒影構成一幅尤為對稱的美學畫面。

屋檐曲線

當視角跟隨無人機升到高空，眼前的畫面呈現出更為別緻的效果。

俯瞰下的建築輪廓就像一隻正在展翅的海鳥，要是多加留意就能發現，每處建築造型都是模仿自然生物的外形建造而成，周圍還會延伸出猶如葉片與翅膀的結構，栩栩如生。

瑪絲菲爾大廈．拍攝指南

拍攝地址：龍華區浪靜路與一號路交叉口西北角

拍攝時間：建議天晴無雨天氣拍攝，飽和度更高

交通：位置較偏，建議打車前往



拍攝小貼士：

1. 建築為內部人員辦公樓，不定期開放參觀；

2. 俯瞰視角為無人機拍攝，可拍攝建築全貌



4. 金啤坊：深圳人最喜歡的工業風創意街區

白色巨型筒倉

在金啤坊中，佔據面積最大也是最抓人眼球的便是這片白色筒倉區域，筒倉表面還保留着舊啤酒廠時期的斑駁痕跡，爬滿鐵鏽的管道從頂部蜿蜒而下，陽光在光滑的白色罐體上投射下交錯明暗的光影。

要是想拍出氛圍感大片，那建議試試從罐體中穿行而過的拍攝方式，當快速按下快門，美好的剪影就留在畫面中了。

螺旋樓梯

樓梯由鑄鋁物件拼接而成，乍一眼有點像一個「鳥籠」矗立在樓閣上，陽光透過縫隙，在階梯上隨意走動，俯拍仰拍都好看！

金啤坊．拍攝指南

拍攝地址：羅湖區東昌路9號

拍攝時間：7號線太安站E口，站外步行8分鐘



拍攝小貼士：

建議穿着深色系服飾，風格更貼合



5. 深圳之眼：藏在底下的賽博科幻之境

走進崗廈北地鐵站，交錯的幾何網狀結構匯聚成一點，中庭的圓形玻璃天窗乍一眼就像一隻瞳孔注視着下面的人。

陽光透過穹頂的鏤空灑下，光影隨着時間的流逝變換形態，宛如置身於科幻電影中。

深圳之眼．拍攝指南

拍攝地址：福田區崗廈北站



拍攝小貼士：

1. 推薦廣角拍攝，畫面更震撼；

2. 白天有光線投射，更出片；

3. 慢門拍攝，動靜結合



6. 靈王古廟：古今建築同框的奇妙場景

青磚灰瓦透着古樸的氣質，最奇妙的是站在廟前的空地抬頭看—近處是斑駁的廟宇飛檐，遠處是玻璃幕牆的摩天大樓，傳統與現代在同一個畫面裏自然交融。

在這裏拍照無需刻意尋找角度，隨手一拍就是古今同框的深刻對比感，如果剛好趕上傍晚，遠處摩天大樓的燈光依次亮起，那一刻的靜謐與繁華，會讓人忍不住多按幾次快門。

靈王古廟．拍攝指南

拍攝地址：福田區黃崗村文化廣場10號

拍攝時間：建議上午時段來，下午會有些背光

交通：3號線石廈站E口，站外步行10分鐘



拍攝小貼士：

建議使用廣角拍攝，取景會更加全面



7. 鹽田港：藍調與晚霞的至美時刻

海山站

終於在深圳趕上了一場獨屬於鹽田港的限定浪漫，這裏是深圳最具電影感的觀景地。

幾何式的工業美學與遼闊蔚藍的海面交融，剛柔結合，五顏六色的集裝箱整齊地排列在碼頭，飽和度極具衝擊力，當夕陽為這片港口鍍上金光，貨輪緩緩駛出海面，船影倒映在晚霞裏，十分富有詩意。

鹽田高中觀景台

鹽田高中稱得上是整個深圳視野最好的學校，花20分鐘爬上學校前面的觀景台，眼前豁然開朗。腳下排列的集裝箱繪成一幅色彩斑斕的拼圖，大型吊機正在航道上穿梭運作，場面十分壯觀。

鹽田海鮮食街

第一個發現深圳版「堅尼地城」機位的簡直是個人才，這裏的視角與香港的很相似，需要隔着護欄用長焦拍攝，遠遠望去車水馬龍與海平面相接，很有煙火氣。

幸運的話會遇到貨輪剛好駛過中間海域，陽光照射在海面波光粼粼的，隨手一拍都是大片！

煙墩山國際友好公園

沿着濱海棧道漫步，眼前是開闊的大鵬灣，海水藍得透亮，遠處貨輪緩緩駛過，留下一道白色航跡。

棧道旁綠樹叢生，生命力盎然，在這裏不用趕時間、不用人擠人，找個長椅坐下吹海風，就能感受到這座城市裏難得的慢節奏與治癒感。

鹽田港．拍攝指南

拍攝地址：

1. 海山站：海山站B口

2. 鹽田高中觀景台：鹽田區東灣三路與東灣東路交叉口北400米

3. 鹽田海鮮食街：鹽田區華僑新村9深大書香文苑

4. 煙墩山國際友好公園：鹽田區進港三路與東海道交叉口東南240米



拍攝小貼士：

建議選擇天晴無霧的天氣，海會更藍哦



8. 灣區之光：深圳最浪漫的海邊摩天輪

純白色的摩天輪靜靜地矗立在海濱之灣，一圈一圈緩緩轉動着見證海邊的日升日落，是這片海域最美的一處風景線。

待夜色垂暮，金色的晚霞灑落，每次快門都是一次享受，看多少次都看不夠。

灣區之光．拍攝指南

拍攝地址：寶安區海天路與寶興路交匯處

拍攝時間：拍攝日落建議下午17:00-18:00

交通：5號線寶華站A1出口，站外步行8分鐘



拍攝小貼士：

建議穿着淺色服飾會更加靈動日系



9. 前海石公園：深圳野餐看日落天花板

深圳的日落有很多種打開方式，但前海石公園的這場「橘子海」，絕對是無可替代的那個。不用濾鏡或修圖，天空與海面自會給你一場最温柔的配色。

太陽即將沉沒的最後30分鐘，天空從淺橘色逐漸變深，進而變成一片壯美的火燒雲，海面被浸染的好像打翻的橘子汽水，浪漫的就像電影裏的長鏡頭。

前海石公園．拍攝指南

拍攝地址：南山區南山街道前灣一路西150米

拍攝時間：拍攝日落時刻建議下午16:30-18:00

交通：5號線前灣站D口，站外步行15分鐘



拍攝小貼士：

公園人多，建議往深處走可以找到人少機位



10. 海貝灣海邊驛站：打卡深圳最美海邊711

純白色獨棟設計，坐落在大鵬海貝灣的一處懸崖之上，這裏沒有傳統便利店的擁擠與喧囂，反而像是從日系動漫中走出來的場景，與海景天然共生，絲毫不違和。

坐在711的落地窗邊，一眼望去，滿眼都是遼闊的大鵬灣海景。點些吃食，隨意等待傍晚時分的降臨，夕陽把海面染成粉紫色，便利店的燈光依次亮起，海貝灣最浪漫的景色此刻就在眼前。

海邊711．拍攝指南

拍攝地址：龍崗區海濱南路33號F5

拍攝時間：

1. 建議選擇天晴時段，大海更清透

2. 日落時刻建議下午16:30-18:00

交通：

1. 自駕可直接導航「南澳第一沙灘」，方便停車；

2. 深圳北站可乘坐E11巴士到南澳辦事處下車，步行300米即可到達南澳第一沙灘



拍攝小貼士：

建議穿淺色系，配上墨鏡、草帽更出片



拿出相機，抓住所有美好的時刻。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】