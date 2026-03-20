深圳好去處｜7條寶藏馬路推薦　看海必走深葵路尋美食要去翻身路

深圳壓馬路計劃，本期推薦這七條。



花香與海風，人間煙火與文藝並存，深圳的馬路總藏着不一樣的風景。天氣正好，出門散步吧！

深圳好逛的馬路推薦

1. 蛇口荔園路：一半文藝，一半煙火

一條荔園路，串聯了市井煙火和浪漫文藝。

2.3公里長的道路宛如一條綠蔭隧道，彙集了公園、學校、創意園和各色網紅店，被許多人稱為深圳「小上海」、「深圳武康路」。它將蛇口人的瑣碎日常組成了一幅幅鮮活景象，它有自己獨特的味道。

逛逛蛇口人的小資生活

（1）集裝箱社區：G&G創意園

G&G創意社區，前身是南星玻璃廠，如今被改造成一個個集裝箱小店。可以吃飯飲咖，可以悠閒放空，葛優躺上小半天。

（2）超chill的歐洲街：南海意庫

由三洋廠房改造翻新的南海意庫，也是值得一逛的創意園區。這裏藝術感和文藝氛圍濃郁，仔細逛一圈，能挖到不少寶藏店鋪。

隨意一家，都是寶藏小店

位居蛇口麪包甜品熱門榜的山雀，進店就能聞到麪包氤氲的香味；24小時營業的山行書屋也是蛇口的老網紅，想找個地方靜心看書或自習，它再適合不過……數不清的咖啡店、書店、精品店都匯聚於此，是一大批藝術家、年輕人的消遣根據地。

逛逛蛇口人的專屬回憶

在荔園路，生活才是主旋律。它承載了蛇口人的大半生，作為蛇口學校的金字招牌，育才小學、初中到高中，都開在荔園路上；醫院、學校、四海公園、荔枝公園和體育中心也都開在家門口；更具有市井氣息的蛇口老街，就在荔園路的另一端，記錄着蛇口人的日常。

2. 華僑城香山中街：漫遊深圳最美花街

深圳最浪漫的city walk，一定得有它——被稱為「最美花街」的香山中街。

香山中街長達1.8公里，兩側樹木葱蘢蔽日，鋪陳出一條林蔭綠道。每年的4月和11月，簕杜鵑也嬌豔綻放，將大街裝點得更加浪漫。

一路漫遊，打卡華僑城▼▼▼

（1）燕晗山公園：幽靜的綠野仙蹤

香山中街的東邊，連接着另一片「綠林仙蹤」，燕晗山郊野公園。依舊是綠意盎然的主調，遍地綠植肆意生長。漫步其中，炎熱和煩惱都被隔絕在外。

（2）天鵝湖：碧波盪漾的湖畔

燕晗山公園緊挨着碧波盪漾的天鵝湖，湖泊四周綠林環繞，陽光照耀下，翠綠得如同一塊綠寶石。隨意找塊空地歇腳，看湖光瀲灩，看飛鳥掠過湖面，光是放空就足夠愜意。

（3）O·POWER文化藝術中心：藍色油罐樂園

O·POWER文化藝術中心，也是值得打卡的地方。它由華中電廠改造而成，經過天藍色點綴，成了大小朋友們最愛的「油罐樂園」。

（4）華僑城創意園：文化藝術街區

華僑城創意文化園，這裏是藝術氛圍非常濃郁的創意街區，也是附近打工人的摸魚地。不定期舉辦展覽和市集，許多咖啡店、書屋、寶藏小店散布在各個角落，隨意逛逛，總能邂逅驚喜。

3. 寶安翻身路：越來越潮的復古城中村

「下一站，翻身。」

翻身，新安街道的老城區之一，由37-50區共14個區構成。幾十年過去，翻身完成了徹頭徹尾的逆襲，當初的小漁村早已脱胎換骨成為深圳不可或缺的一部分。

這裏有許多美食老店

（1）苗娜小吃店：必打卡的潮汕炸物店

佛系開店17年，火了之後才有的店名。炸雞翅是他家的王炸單品，表皮酥脆，帶有白芝麻粒，沒有面粉感，是很傳統的潮汕老味道。

還有炸地瓜片、炸芋頭也是王牌，鄰里鄉親沒人不愛吃。地瓜和芋頭論斤，每片都很大，厚度可觀，性價比高，挑兩個雞翅，再配上幾片地瓜芋頭，基本是翻身人的標配。

（2）蕉記牛雜煲仔飯：開了30年的寶藏老店

蕉記開了30個年頭了，白天只做煲仔飯，晚上六點過後才有牛雜吃。它家的煲仔飯裏賣得最好的當屬廣式臘味煲仔飯，來的老客新客，不用猶豫第一選擇都是它，傍晚才出攤的牛雜車是宵夜時分的頭號選擇，牛腸、牛肚、牛筋……可選擇的種類很多，吃起來也很有味道。

（3）城森腸粉店：翻身人都在吃的老字號腸粉店

這家店離翻身地鐵站很近，很多不住在附近的也會不嫌麻煩地驅車來吃，除了腸粉，捆粄和燉湯也做的很好，點了4種口味的捆粄：薯仔、豆角、京醬肉絲、粟米，每個均價3.5元人民幣，不貴建議各個口味都嚐嚐看。

這裏變得越來越潮了

最近翻身火了一把，原來是翻身街道終於有塗鴉牆啦！除了幾處塗鴉牆，一路上還能打卡翻身標語，各種積極正能量語錄沿路給我們能量，色彩絢麗、積極正向的各個塗鴉牆正在成為翻身新晉拍照打卡點。

4. 羅湖銀湖路：深圳最浪漫的富人區

銀湖是深圳最早一批富人區，在上世紀90年代可以說是深圳的繁華縮影和象徵，名流聚集，風光無數。

銀湖是個不需要導航的地方，沿着主幹道銀湖路，一路向北延伸，穿過別墅群、山野、公園直至銀湖水庫，便能逛完這片富人區「後花園」。

漫遊羅湖「富人區」

（1）環銀湖水庫碧道：雙層湖景綠道

銀湖水庫坐落在銀湖路的盡頭，四周的山林綠野倒映於水面，從遠處看彷彿一塊晶瑩透亮的綠寶石。

環繞水庫，新建了一條雙層碧道，全長約2.5公里，懸立於水面之上。碧道上層是藍色塑膠跑道，與銀湖路相通，可以跑步或騎行。下層是步行棧道，沿途設立休息椅，可以隨時駐足小憩。

（2）羅湖人才公園（相思林公園）：人少幽靜的吸氧勝地

環湖碧道對面就是相思林公園，它有兩個入口，西門是石階棧道，東門則可以登緩坡上山。公園雖不大，但勝在人少清幽，登山路的坡度不大，十幾分鍾便可登頂，登頂後在觀景涼亭，可以欣賞含蓄遮掩在綠林山脈間的的別墅群、交錯延伸的環湖碧道，都如畫卷般鋪展開來。

（3）自成一派的別墅群

銀湖的別墅區自成一派成風格，花園洋房、歐式城堡的設計呈現幾分恢弘氣勢。又因為大多是依山而建，或掩映綠野之間，還增添了一派低調的隱世之感，頗有點「避世桃源」的氣質。

5. 龍崗深葵路：深圳最美海上公路

龍崗「深葵路」，由背仔角為起點，開往葵涌，網紅路段就是萬科十七英里至玫瑰海岸沙灘這一小段。此段路地勢高，沒有建築和大樹的遮擋，廣闊的大海就在眼前，特別震撼。

沿途串聯起多個沙灘美景，山海相伴

（1）背仔角燈塔：城市盡頭的燈塔

背仔角，也是深葵路的起點。這裏有個著名的打卡點——背仔角燈塔，它藏在大鵬灣的角落裏，要沿着彎彎曲曲的濱海棧道徒步抵達。行至棧道終點，便是背仔角燈塔。紅白相間的色彩，十分引人注目，這是船隻回家的訊號，也是指引路途的信號。

（2）溪涌度假村：打卡小眾沙灘

小眾打卡點——溪涌度假村，相比大小梅沙，這裏更為寧靜和原生態，沙灘不算大，但沙質細膩，海水清澈。這裏不僅氛圍悠閒，還可以露營、燒烤、聚會；在海邊散步、發呆、看日落，體驗簡單的沙灘樂趣。

（3）玫瑰海岸：打卡小眾沙灘

玫瑰海岸，是深圳最浪漫的海邊婚紗攝影基地，有花海、鞦韆、中式庭院等幾十種風格的場景裝置。這裏也是一個基礎設施完善的海邊度假勝地。可以公交直達，停車位也充足。餐廳、小吃、咖啡館也一應俱全，基本吃喝都能滿足。

6. 龍華永順街：深圳秋日限定1000米粉色大道

龍華區1000米美麗異木棉粉色大道，是深圳的秋冬浪漫限定。

從永順街綿延至觀瀾河濕地公園，一眼望去，彷彿一大片粉色雲霞。粉粉嫩嫩的花朵在枝頭綻放，宛如靈動飛舞的蝴蝶，行至樹下，美麗異木棉便應風飄落，是秋天對人親暱的問候。

打卡龍華人的後花園

觀瀾河濕地公園：龍華人私藏的後花園

沿着這條粉色大道往南走，就能抵達龍華人私藏的後花園—觀瀾河濕地公園。

蜿蜒曲折的迴廊延伸至濕地中央，不亂踩亂踏也能近距離觀賞植物；往濕地公園裏面走，還有一個掛滿爬山虎的觀景台，這裏是觀鳥的最佳位置，園區還擺置瞭望遠鏡，拿來捕捉鷺鳥的倩影再合適不過了。

7. 深圳最好吃的5條馬路

深圳最好吃的5條特色料理街，每一條都是全長几百米：沙井北環路的台灣美食街、羅湖春風路的新疆美食街、南山南光路的日料美食街、學府路的韓料美食街以及羅湖人民路的潮汕美食街……30+家寶藏小店，越逛越飽

天氣那麼好，不如出門壓馬路吧。

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