韓國旅遊注意｜同班機多個行李被上「黃色鎖」？入境限制一次看

近日旅遊專頁「不奇而遇Steven&Sia」分享，近期入境韓國時，明顯感覺海關查驗行李似乎變得更嚴格。專頁透露年初返韓並沒有特別感受，但朋友日前從台灣飛往韓國時，卻發現入境流程似乎出現變化，不僅行李等候時間拉長，也看到部分旅客的行李箱被海關上鎖。



專頁指出，一般入境韓國即使走快速入境通道，仍需等待託運行李出來，過去通常約15至20分鐘即可領取，但當天卻整整等了約35分鐘。專頁形容，體感上行李出來的速度變慢，也讓人感覺近期查驗似乎變得更嚴格。

此外也在行李轉盤附近觀察到，同一班機至少有3個行李箱被海關上了黃色鎖，加上自己行李較早出來，不排除後面還有其他被上鎖的行李箱沒有看到。相關情況也讓人不禁思考，是否近期入境檢查有加強趨勢。

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專頁提醒，若行李被海關加上黃色鎖，通常代表需要進一步確認或申報，不一定代表違法。建議旅客拿到行李後可直接走紅色申報通道，由海關人員協助檢查，若確認沒有違禁品或超額物品，通常仍可正常放行。

事實上，韓國旅遊業發達，每年吸引大量國際旅客前往，為維護公共安全與國內秩序，韓國對入境物品設有明確的海關規定與進口限制，部分物品若未申報或違規攜帶，可能面臨罰款或其他處置，因此旅客在出發前了解相關規定相當重要。

韓國入境限制一次看

禁止或限制進口物品

1. 武器與爆裂物：所有武器、仿製槍械、刀劍及火藥、炸藥等均禁止攜帶。

2. 非法藥物：大麻、可卡因、鴉片等受管制藥物採零容忍政策。

3. 瀕危動物製品：象牙、毛皮、皮革等瀕危動物相關產品禁止入境。

4. 農產品與植物：水果、蔬菜、種子等需接受檢疫或限制攜帶。

5. 動物製品：肉類、皮革、飼料等產品可能因防疫規定受限。

旅客禁止攜帶物品

1. 違反公共秩序或風俗的出版物、影像或媒體。

2. 涉及政府或情報活動的機密文件。

3. 偽造貨幣、債券或其他金融票據。

常見食品入境限制

1. 肉類與家禽：牛肉、豬肉、雞肉等。

2. 加工肉品：火腿、香腸、培根、牛肉乾、罐頭肉。

3. 蛋類產品：整蛋、蛋粉等。

4. 乳製品：牛奶、起司、奶油等。

5. 植物類食品：水果、蔬菜、堅果與藥草等。

酒精攜帶限制

1. 年滿19歲旅客可免稅攜帶1公升酒精飲料。

2. 酒類總價值不得超過400美元，超過可能需繳稅。

攜帶寵物入境規定

1. 寵物需植入晶片。

2. 需接種狂犬病疫苗，部分地區需檢測。

3. 需提供獸醫健康證明。

4. 若攜帶5隻以上犬貓須申請進口許可。

種子與植物產品

種子、樹苗、根莖及果仁等植物產品入境時須申報並接受檢疫，以避免害蟲或疾病傳入。

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