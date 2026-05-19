釜山美食｜14間人氣海景cafe　戶外梯田式沙發座位享受海風和陽光

釜山（Busan）為韓國第二大都市，也是韓國最大港口釜山港所在地，擁有遼闊的海景，如果你計畫到釜山旅行，不妨留下一段時間，坐在海景咖啡廳裡，欣賞釜山的湛藍大海，讓心情隨著療癒的海景放鬆下來。



現在盤點14間釜山海景咖啡廳，無論是想喝杯咖啡、欣賞夕陽，還是拍照的絕佳景點，都可以讓你找到屬於你的悠閒去處。

釜山海景14間咖啡廳推介

1. Thrill On The Mug

位於韓國釜山影島山坡上的Thrill On The Mug是在地人與遊客喜愛的海景咖啡廳，咖啡廳採挑高兩層樓落地窗與階梯式座位設計，無論坐在哪個位置都可以一覽遼闊海景，並設有露天座位區，適合在陽光下愜意品嚐咖啡。店內提供各式咖啡、茶飲、麵包與甜點，可以自行選擇麵包與甜點，然後到櫃檯結帳；飲品則是在櫃檯點餐。

Thrill On The Mug會不定期的舉行現場爵士樂演出，此外，咖啡廳可以體驗高空滑索俯瞰壯麗景色，建議搭乘釜山地鐵到南浦站後轉計程車或公車前往。

THRILL ON THE MUG!

Google 評分：4.5

店家地址：南韓 Busan, Yeongdo-gu, 해양힐링로 55

營業時間：10:00 – 21:30



+ 7

2. Cafe Coralani

位於釜山機張郡的無敵海景咖啡廳Cafe Coralani（코랄라니），建築以清水模風格呈現，並融合海岸與山巒景致，室內有大片落地窗，戶外座位則有梯田式沙發座位，讓來到Cafe Coralani的人可以在海景第一排享受海風與陽光。店內提供多樣飲品與甜點，其中又以冰美式、拿鐵以及蜂蜜麵包最受歡迎。

Cafe Coralani也是熱門打卡景點，無論是戶外沙發區還是室內座位區都能拍出美照。建議在上午前往，可以避開人潮。

CORALANI 海景咖啡廳

Google 評分：4.2

聯絡電話：051-721-6789

店家地址：32 Gijanghaean-ro, Gijang, Busan, 南韓

營業時間：10:00 – 22:00



3. Cafe Rooftop Cheongsapo

位在釜山青沙浦的露天海景咖啡廳Cafe Rooftop Cheongsapo，咖啡廳擁有三層樓的空間，室內空間運用大量自然素材與編織麻料，營造海島度假氛圍；頂樓露台區設有白色遮陽棚和舒適躺椅，是拍照打卡的熱門景點。菜單提供各式飲品與甜點，包括美式咖啡、維也納咖啡、草莓牛奶、氣泡飲、葡萄柚茶以及提拉米蘇可朗芙和馬蓮卡蛋糕等。

建議避開中午到下午2點的高峰時段，如果要坐在戶外露台座位的話，建議準備防曬用品，這樣才能好好享受燦爛的陽光。

Cafe Rooftop Cheongsapo

Google 評分：4.3

聯絡電話：051-702-3007

店家地址：139-4 Cheongsapo-ro, Haeundae, Busan, 南韓

營業時間：星期一11:00 – 18:30，星期二至星期日11:00 – 22:00



4. 水月鏡花

位於釜山海雲臺松亭海邊的人氣韓屋咖啡廳「水月鏡花」（수월경화 / SWGH），融合傳統與現代的建築風格與無敵海景聞名，整棟建築以木質結構與溫暖燈光打造，落地玻璃窗面向松亭海灘，可以欣賞到海岸列車經過的畫面。店內分為三、四樓，三樓有大片落地窗可以直接眺望大海，四樓則有較傳統的韓屋窗景。

飲品的部分有提供韓式茶飲、特調飲與咖啡，人氣甜點「달보드레 상자」一次可以品嚐到多種韓國傳統點心。水月鏡花的每個角落都充滿巧思，從圓窗、鏡面到茶具陳列都能拍出非常美的構圖，建議避開尖峰時段前往以確保有靠窗座位，非常適合安排在海雲臺一日遊的行程中，坐下品茶、看海，感受靜靜的詩意時光。

水月鏡花

Google 評分：4.4

聯絡電話：050-71327-8450

店家地址：南韓 Busan, Haeundae, Songjeongjungang-ro 6beon-gil, 188 4층

營業時間：11:00 – 20:30



5. ISLD De Bleu

ISLD De Bleu（아일드 블루 ）以海景與廣安大橋夜景聞名，店內設有室內座位與戶外露台座位，白天可以享受無死角的美麗海景，傍晚與夜晚則能欣賞夕陽與廣安大橋的夜景，非常適合拍照打卡。

ISLD De Bleu的餐點涵蓋早午餐、義大利麵、披薩、飲品及酒吧小菜。交通的部分，可以從地鐵2號線的金蓮山站步行約8分鐘即可到達，或是從廣安海水浴場沿海岸線前往，週末與黃昏時段人潮較多，建議提前安排。

아일드블루

Google 評分：4.5

聯絡電話：051-611-5543

店家地址：南韓 Busan, Suyeong-gu, Namcheon-dong, 5-13 3층

營業時間：12:00 – 22:00



+ 6

6. Caffeine Charger

Caffeine Charger位於韓國釜山廣安里海水浴場附近，以絕美海景和工業風裝潢著稱，店內設有大型落地窗，可以將廣安里海水浴場與廣安大橋的壯麗景色盡收眼底，無論白天或夜晚都各自擁有獨特魅力。餐點提供各式咖啡飲品、水果布丁、莓果蛋糕等飲品與甜點。

如果來到Caffeine Charger ，建議選擇靠窗座位，在白天或黃昏時拍照效果最好；交通也相當方便，從地鐵廣安站就能步行抵達。

Caffeine Charger

Google 評分：4.4

聯絡電話：010-3558-2771

店家地址：237 Gwanganhaebyeon-ro, Suyeong-gu, Busan, 南韓

營業時間：11:00 – 22:00



7. Liberta

位於釜山青沙浦站的海景咖啡廳Liberta，店內共有三層樓，每層都可以看到海景，一樓販售各式麵包、甜點，點完餐後，再到樓上找座位，就可以一邊享用咖啡與甜點，一邊欣賞蔚藍海景，除了咖啡飲品之外，Liberta的甜點也相當受歡迎。無論是咖啡愛好者、甜點控還是喜愛海景的遊客，Liberta都是來到釜山不可錯過的必訪景點。

Liberta

Google 評分：4.8

聯絡電話：051-704-7675

店家地址：137 Cheongsapo-ro, Haeundae, Busan, 南韓

營業時間：09:00 – 19:30



8. Ocean Breeze

位在海雲台區青沙浦的Ocean Breeze（오션브리즈），咖啡廳坐落於海岸邊，擁有絕佳的觀景視野，咖啡廳的每個角落都能欣賞到360度無死角的海景，非常適合前來觀賞夕陽，還能看到五顏六色的膠囊列車來回穿梭。除了咖啡之外，店內還以手作甜點與自製麵包聞名，像是藍莓起司蛋糕、肉桂捲及自製麵包等都是Ocean Breeze的必點餐點。

Ocean Breeze

Google 評分：4.6

聯絡電話：051-757-5755

店家地址：66 Cheongsapo-ro 58beon-gil, Haeundae, Busan, 南韓

營業時間：星期一至星期五09:20 – 20:30，星期六至星期日09:20 – 21:00



9. TIDE Coffee Roasters

位於釜山海雲台的Tide Coffee Roasters是深受當地人與遊客喜愛的精品咖啡廳，以高品質咖啡聞名，店內提供多樣化的精品咖啡選擇。空間設計融合極簡主義與工業風格，大面的窗戶讓來到Tide Coffee Roasters的客人在品嚐咖啡之餘，也能欣賞海景，營造舒適愜意的氛圍。

TIDE Coffee Roasters

Google 評分：4.9

聯絡電話：051-715-3884

店家地址：南韓 Busan, Haeundae, Dalmaji-gil 62beon-gil, 53 2층 타이드

營業時間：星期一、星期三至星期日09:30 – 18:30；星期二休息



+ 11

10. Waveon Café

Waveon Café（웨이브온 커피）位於釜山機張海岸邊，從2018年開業以來便以無敵海景與精緻的咖啡甜點吸引了大量遊客慕名而來，咖啡廳共有三層樓，並以大量落地玻璃設計，頂樓的露台更能360度欣賞壯麗的海景。店內的座位分為戶外露台座位區、躺椅與木製平床，營造出悠閒的度假氛圍。

餐點的部分，招牌甜點有藍色海洋波浪蛋糕與海浪造型提拉米蘇，外觀精緻又美味；飲品則提供手沖咖啡、冷萃以及創意拿鐵，全部都使用自家烘焙咖啡豆，風味獨特，如果來到機張海岸一定要來造訪Waveon Café。

Waveon Coffee

Google 評分：4.2

聯絡電話：051-727-1660

店家地址：286 Haemaji-ro, Gijang, Busan, 南韓

營業時間：10:00 – 00:00



11. ONDATA

位於釜山影島（영도）白淺灘文化村附近的ONDATA（온다타）咖啡廳，建築共有三層樓，店內的大片落地窗與頂樓露台可以欣賞湛藍的無敵海景，室內空間風格簡潔中帶點溫暖感，非常適合放空、看書或與朋友小聚暢聊。頂樓的戶外座位區視野極佳。

ONDATA最招牌的飲品是特製奶油搭配義式濃縮與牛奶調製的Ondata Coffee，還有玉米奶油拿鐵（콘크림라떼）等特色飲品及多款甜點輕食可以搭配享用。建議傍晚前來，可以邊看夕陽邊享受海風；如果想避開人潮的話，可以在平日上午或非假期前來會更加悠閒。

Ondata

Google 評分：4.8

店家地址：123 Huinnyeoul-gil, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

營業時間：星期一、星期四至星期日10:00 – 19:00；星期二至星期三休息



12. Huinnyeoul Beach

鄰近釜山白淺灘文化村的Huinnyeoul Beach Café，是隱藏版的海景咖啡廳，咖啡廳共有四層樓，並設有露天座位，讓來到Huinnyeoul Beach Café的人可以迎著海風享受飲品。一旁的白淺灘文化村擁有特色小店、手作飾品店和特色咖啡廳。

黃昏時分，夕陽映照海面的景致最為迷人，週末的人潮較多，建議避開高峰時段或提前預訂，在這裡可以一邊品味飲品一邊欣賞壯麗海景，感受釜山獨特的藝術氛圍。

흰여울비치

Google 評分：4.5

店家地址：236 Jeoryeong-ro, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

營業時間：11:00 – 20:30



13. Having Moment

同樣位在釜山影島白淺灘文化村旁的Having Moment，咖啡廳空間為簡約風格，搭配木質家具與綠意植栽打造出溫暖的氛圍，店內的大片落地窗則讓碧海藍天的絕佳視野一覽無遺，店內招牌飲品包括黑芝麻奶油拿鐵、冰淇淋拿鐵以及搭配伯爵茶的費南雪，另有像是司康與巴斯克乳酪蛋糕也是熱門的甜點。

如果想前往Having Moment，建議避開中午時段，選擇上午或下午時間前往，在二樓的座位享受美麗海景，為釜山的旅程增添美好回憶。

Having Moment

Google 評分：4.3

聯絡電話：050-71393-6919

店家地址：196 Jeoryeong-ro, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

營業時間：10:00 – 20:00



14. Aether Cafe

Aether Cafe（에테르 카페）位於釜山影島白淺灘文化村，咖啡廳共有三層樓，以白色為主色調搭配大片落地窗，讓顧客可以在室內欣賞遼闊的蔚藍海景，而一樓的露台區則適合在晴天時坐在戶外享受海風與日落美景，要注意的是12歲以下的兒童因為安全考量，所以禁止進入戶外露台區。

餐點的部分，Aether Cafe提供各式甜點、早午餐和鹹食，其中又以龍蝦三明治與義大利麵最受歡迎。由於Aether Cafe相當熱門，如果是要在假日前往，建議提前預訂座位。

Aether海景咖啡廳

Google 評分：0

聯絡電話：050-71405-5055

店家地址：234 Jeoryeong-ro, Yeongdo-gu, Busan, 南韓

營業時間：星期一至星期五10:00 – 21:00，星期六至星期日09:00 – 21:00



【本文獲「輕旅行」授權轉載。】