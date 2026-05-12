日本退稅｜網民買愛馬仕　出境遭海關iPad執法　過來人:1類人必查

2026日本退稅｜遊日必看｜很多人以為買完免稅品，只要護照有紀錄就可以，甚至為節省行李空間，先行將名牌包寄回港或轉售。有台灣Threads網民早前分享，在機場出境時遭海關持攔截，被要求出示遊日時購買的二手愛馬仕包包實物，待海關確認該商品是隨事主回台後才放行。有網民留言指，很多觀光客濫用免稅，在日本國內轉賣賺差價，才出現海關突擊檢。也有網民提醒，只要配合程序，沒有犯規就不用擔心。



據日本法例，若出境時未持有該商品最高可處50萬日圓並罰一年徒刑！今年11月起，日本擬全面實施先付後退政策，3大退稅流程需注意。想知更多即睇下文！



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日本退稅｜遊日買精品遭攔查！海關持平板核對免稅紀錄

有台灣網民在社群平台Threads發文指出，才剛看完他人被海關攔查的新聞，隨即就在札幌機場親身遭遇。事主在日本購買了一款二手的愛馬仕包包，當她在出境掃描護照時，海關人員立刻持iPad上前，逐一核對免稅紀錄。

海關指著該筆高單價的名牌包的免稅紀錄，並要求事主現場出示實體物品。事主補充，幸好當時沒有托運愛馬仕包包，不然後果無法想象。

網民在出境掃描護照時，海關人員持平板電腦上前。（AI生成圖）

帖文引發許多討論，有網民透露，近年很多觀光客在日本購買免稅品，事後在當地轉賣賺價差，因此海關才會加強稽查，確認旅客是不是真的有帶出境。不過網民也提醒，只要冷靜配合檢查即可，通常核對過程僅需幾分鐘，而且海關多半針對精品進行抽查，若物品已配戴在身上或收納於隨身行李，確認貨物相符後便會放行。

不少網民分享自身經驗，「通常只會挑貴的精品檢查，一般東西他們不會自找麻煩」、「前年在日本買勞力士，過海關也有被查驗，剛好戴在手上直接給他看就放行了。」

日本退稅｜遺失或未攜帶實體品最高罰50萬日圓

根據日本《消費稅法》若在出境時旅客未持有該免稅商品，須繳回免稅時扣除的10%；若涉及不正當手段獲取免稅優惠，則最高可處50萬日圓並罰1年徒刑。

若在出境時未持有該免稅商品須繳回免稅時扣除的10%。（AI生成圖)

2026日本退稅新制｜QRCode登記、離境查驗 旅客必知3大操作

日本政府預計於2026年11月起全面實施第二階段退稅改革，正式轉向先付後退的新制。未來旅客在購物時必須先支付含稅全額，離境時再於機場統一辦理退稅手續。

3大日本退稅流程注意：

【1】購物完成後，店舖提供退稅憑證的紙本QR Code，旅客務必妥善保存。

【2】旅客需透過掃描QR Code登記購物紀錄，並確保在90天內將商品攜帶出境接受海關查驗。旅客可使用手機掃描該QR Code，連接到J-TaxRefund網站登記。如首次使用需輸入護照資料、聯絡方式及退稅方式。

旅客可掃描該QR Code連接到J-TaxRefund網站登記（Visit Japan Web截圖）

【3】抵達機場後，前往海關檢查櫃檯，將護照放在KIOSK自助機台掃描，系統會檢查商品是否攜帶出境。若確認無誤，依登記方式退還稅金。

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