大阪手信6大推介　花餅乾日本天皇都認證　千年大鳥大社透明御守

在日本選擇手信幾乎是一種儀式，不論是包裝設計還是內容質地，無一不體現他們對細節的講究與對「送禮」文化的溫柔堅持，從大阪街頭人氣甜點、百年老鋪的手工和菓子，到限定包裝的趣味小物，樣樣都蘊含著職人的用心與大阪特有的幽默。



為了解決大家挑選的困擾，小編特別精選六間來到大阪必買的人氣日本手信與紀念品，讓你不只旅行玩得盡興，更能把大阪的旅遊記憶，一併帶回生活裡的某個角落。

大阪手信6款必買推薦

1. rikuro老爺爺蛋糕店：起司蛋糕

提到大阪的日本手信，大家總會想到那間飄著香氣、門口總是排著人潮的小店-rikuro老爺爺蛋糕店。

+ 1

溫熱、鬆軟，帶點剛出爐的微微蒸氣，剛出爐的起司蛋糕選用來自丹麥的奶油乳酪，混合北海道牛奶與鮮蛋烘焙而成，整體口感輕盈如雲、入口即化，甜而不膩，這不只是一塊蛋糕，更像是旅途中專屬的大阪記憶。

rikuro老爺爺蛋糕店

地址：3 Chome-2-28 Namba, Chuo Ward, Osaka, 542-0076日本

營業時間：週一至週日09:00-20:00



2. あみだ池大黒 本店：大阪花餅乾

從傳統米菓起家到歷經兩個世紀的洗鍊，創業於1805年的百年和菓子老舖「あみだ池大黒 本店」，如今成為連日本天皇都認證的好味道，其中融合傳統工藝與現代口感的「大阪花餅乾」更是大阪必買的日本手信之一！

以國產米製成的酥香餅體為基底，外層緊裹絲滑巧克力，咬下瞬間酥脆聲響迴盪齒間、香氣層層堆疊，除了味覺上的驚喜，其包裝也充滿大阪元素，色彩溫暖、插畫童趣，讓人不自覺多看幾眼。

あみだ池大黒 本店

地址：〒550-0014大阪府大阪市西区北堀江3丁目11−26

營業時間：週一至週日09:00-18:30



3. 千鳥屋宗家：醬油糰子餅

大阪除了醬油糰子，還有醬油糰子餅！創業於寬永七年的「千鳥屋宗家」是間擁有近四百年歷史的和菓子老舖。

+ 1

其中最受歡迎的招牌甜點便是「醬油糰子餅」，以國產米粉製成的Q彈外皮、包裹著鹹甜恰好的醬油餡，再輕輕覆上一層黃豆粉，鹹香與米香交織，帶來層次豐富卻毫不膩口的溫潤口感，特別的單顆包裝設計，無論是旅途中隨手品嚐，或是帶回家作為貼心的日本手信，都恰如其分地保留了那份來自大阪的細膩心意。

千鳥屋宗家

地址：3 Chome-4-12 Honmachi, Chuo Ward, Osaka, 541-0053日本

營業時間：週一至週五08:30-20:00、週六09:00-19:00



4. 大鳥大社：透明御守

穿越鳥居步入神社境內，映入眼簾的是蒼鬱樹林與古樸的木造社殿，擁有著逾千年歷史的大鳥大社，近年推出的「先が見通せる御守」瞬間擄獲眾人目光！

透明壓克力材質內嵌光雕圖案、隨著光折射出細膩詩意，象徵著「看見未來」的祝福，不只適合送給摯友，也很適合作為一份送給自己的日本手信物。

大鳥大社

地址：1 Chome-1-2 Otorikitamachi, Nishi Ward, Sakai, Osaka 593-8328日本

營業時間：週一至週日05:30-18:00



5. 勝尾寺：達摩不倒翁

走進大阪箕面山間的勝尾寺，映入眼簾的是數不清的小小達摩，靜靜佈滿在石階、屋簷與祈福牆上，彷彿踏入一座被紅色願望輕柔包圍的夢境。

+ 4

這裡的達摩不只是祈求心願的象徵，更深藏著「不倒」的堅定精神，人們在願望初起時塗上達摩的一隻眼睛，待願成之日再畫上另一眼，完成屬於自己的信念儀式！帶上一顆勝尾寺的達摩回家，不只是紀念一段旅程，更像是把那份「即使跌倒也要站起來」的信念悄悄收藏。

勝尾寺

地址：2914-1 Aomatani, Minoh, Osaka 562-8508日本

營業時間：週一至週日08:00-17:00



6. Design Pocket：食物模型精品

偷偷將大阪街頭小吃與日常甜點，以最真實又最不可思議的方式封存下來！Design Pocket是一間專門販售食物模型精品的小店，宛如將「吃的記憶」變成能收藏的藝術品。

+ 1

從晶瑩剔透的壽司到剛起鍋的章魚燒，每件作品都細膩到令人屏息，凝結了日常趣味與職人技藝的浪漫，這裡不只是觀賞的空間、更是一場創意的體驗旅程，可以親手製作專屬的模型鑰匙圈、磁鐵或吊飾，把這份大阪的街頭風景以手作的方式帶回家。

Design Pocket

地址：10-11 Nanbasennichimae, Chuo Ward, Osaka, 542-0075日本

營業時間：週一至週日10:00-18:00



大阪手信常見問題

哪裡最方便買大阪伴手禮？ 心齋橋、大阪車站（特別是LUCUA與Grand Front）、道頓堀與關西機場都是伴手禮密集區，其中心齋橋與道頓堀聚集了藥妝店、零食專賣店與人氣品牌旗艦店，選擇多樣又有地方特色；大阪車站則有多家百貨與地下街，從高級甜點到文創選物一應俱全。 不想買吃的，有其他大阪伴手禮選擇嗎？ 如果你不打算帶零食點心回國，不妨將目光轉向實用又具設計感的小物，如食物模型鑰匙圈是充滿巧思又不佔空間的伴手禮選擇；另外，小巧的透明御守、達摩不倒翁也深受旅人喜愛！

延伸閱讀：

東京伴手禮｜東京超人氣開心果甜點專賣店 「PISTA & TOKYO」，必買開心果夾心餅乾！

沖繩自由行必買！6 款沖繩伴手禮推薦，在地市場挖寶&職人手作精選，送禮自用都OK！

【本文獲「ReadyGo」授權轉載。】