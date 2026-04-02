福岡手信必買10選　能吃到章魚碎和明太子的仙貝　白芸豆泥餡饅頭

當你來到福岡旅遊，除了享受美景和美食，別忘了帶點特別的伴手禮（手信）回家！如果你在尋找「福岡必買伴手禮推薦」，這裡有許多值得買的選擇。



從地道的和菓子到獨特的當地特產，每一樣都能帶回福岡的風味和回憶，本篇JUKSY就為大家整理了10個福岡必買的手信，一起來看看！

日本福岡手信10大推薦

福岡10手信推介（01製圖）

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1. AMANBERRY 福岡甘王草莓奶油酥

第一個就是「AMANBERRY 福岡甘王草莓奶油酥」，地點在福岡的阪急百貨B1，AMANBERRY以精緻的莓果甜點聞名，這一款草莓奶油酥是必買的品項，外層的牛奶餅乾很酥脆，內餡夾著奶油跟乾燥草莓，草莓的酸味搭配香甜奶油非常絕配，加上超好看的外觀，很適合送禮！

2. 福岡八女抹茶餅乾

抹茶控在機場看到這一款「福岡八女抹茶餅乾」一定要拿下～在出境的登機口附近，這款抹茶餅乾有濃郁的抹茶風味，還有微微的咖啡味道，微微苦味所以吃起來不會過於甜膩，可以在離境前買一盒試試！

3. MENTAI O. UICHE 明太子鹹派

「MENTAI O. UICHE 明太子鹹派」座標在福岡空港的二樓，要特別注意不是國際空港，這款明太子鹹派內餡加了彩椒、馬鈴薯、蘑菇，新鮮出爐的麵包外皮酥脆，表層加上濃郁的辣奶醬及撒上明太子，口感口味都很有層次，每吃一口都超過癮！

4. 東雲堂 二◯加煎餅

「東雲堂 二◯加煎餅」在福岡是超有名的人氣伴手禮之一，使用精心挑選過的麵粉及雞蛋，烘烤成有著酥脆口感的煎餅，吃起來有淡淡甜味及濃郁的蛋奶香，最大的特色就是眼睛造型的外觀，有些時候會跟不同的IP聯名，經過時記得去看看有沒有你喜歡的角色！

5. 明月堂 博多通饅頭

「明月堂 博多通饅頭」連續19年獲得榮獲金賞受賞，明月堂創立於1985年，是福岡當地的名產名店，其中的博多通饅頭不像一般的饅頭扎實乾澀，外表柔軟蓬鬆，內餡的「白餡」是有著滿滿奶油香氣的清爽白芸豆泥餡，口味香甜不膩口，配上一杯熱茶一邊享用最佳！

6. 福太郎 明太子仙貝

喜歡吃海鮮的你一定要「福太郎 明太子仙貝」，這一款餅乾打開包裝就能聞到超濃郁的海鮮鮮味，咬下之後可以吃到章魚碎以及明太子，因此不像一般的仙貝一樣只有外層有味道，鹹香之外還有淡淡的甜味，吃一口就停不下來了！

7. 二鶴堂 博多の女年輪蛋糕

二鶴堂是福岡當地營業超過70年的土產老店，他們將西方的年輪蛋糕結合日本的羊羹製作出這款「二鶴堂 博多の女年輪蛋糕」，甜甜的年輪蛋糕裡面夾著紅豆羊羹，口感很特別，做成可以一口吃的大小超級方便，超適合送給同事作為辦公室零食！

8. 吉野堂 小雞饅頭

「吉野堂 小雞饅頭」是日本長期霸榜的伴手禮名產，外觀是超級可愛的3D小雞造型，使用特製的麵粉做成香甜軟綿的外皮，內餡吃得到微甜的日式豆香，有原味以及季節限定的栗子風味，到福岡不容錯過！

9. I LOVE CUSTARD NEUFNEUF 卡士達餅乾

日本的卡士達名店「I LOVE CUSTARD NEUFNEUF」提供各種卡士達相關甜點，布丁、蛋糕、餅乾通通有，想要當成名產帶回國，可以買他們家的「卡士達夾心餅乾」，外層是紮實酥脆的奶油餅乾，內餡則是有著濃濃奶香的卡士達巧克力，一咬瞬間整個口腔都是超香甜的奶味，令人無法抗拒！

10. 博多風美庵 明太子蝦仙貝

最後一個則是「博多風美庵 明太子蝦仙貝」，這款仙貝比一般的仙貝更薄一些，像是顆粒組成的薄片，有點像是鍋巴的感覺，添加了博多盛產的鱈魚子鮮味滿滿，甜甜辣辣的口味讓人一片接一片停不下來！

以上就是本次編輯為大家整理出到日本福岡的必買伴手禮清單，照著這份清單買，同事親友都誇你懂送！

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