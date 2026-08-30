捷克景點12大推薦　打卡人骨教堂　登火藥塔俯瞰布拉格舊城賞夕陽

捷克（The Czech Republic）是位於中歐的內陸國家，南鄰奧地利，西鄰德國，北鄰波蘭，東鄰斯洛伐克，首都為布拉格，以保存完好的中古世紀建築、浪漫河畔小鎮和濃厚的歷史文化，吸引著無數旅人前來探索，加上星宇航空有直飛布拉格的航線，不用轉機就可以抵達，相當方便。



盤點捷克必訪景點，無論你是規劃布拉格旅遊、捷克小鎮自由行，還是想深度體驗捷克的藝術與文化，從布拉格城堡、查理大橋到童話般的庫倫洛夫老城，再到捷克人骨教堂，每一個景點都有著獨特魅力與歷史故事。

捷克四季旅遊特色

1. 春季（3～5月）

天氣：白天平均10～18°C，早晚仍較涼

景色：春天各種花卉盛開，可以去布拉格的佩特任公園、皇家花園賞花

旅遊特色：遊客較少，景點不擁擠，飯店價格比夏天便宜

2. 夏季（6～8月）

天氣：平均20～27°C，有時會超過30°C

景色：河畔、戶外咖啡館與節慶活動最熱鬧

旅遊特色：舉辦各種音樂節和啤酒節，適合參加戶外活動或鄉村小鎮探索

3. 秋季（9～11月）

天氣：平均10～18°C

景色：欣賞楓紅與鄉村風光

旅遊特色：參觀博物館與古蹟景點最為舒適，遊客比夏天少，適合品酒與品嚐當季美食

4. 冬季（12～2月）

天氣：平均-1～5°C，偶爾下雪

景色：聖誕市集與美麗的雪景

旅遊特色：布拉格舊城廣場會舉行聖誕市集，此時的飯店價格較低，遊客少

2026捷克必訪景點推薦

1. 布拉格城堡（Prague Castle）

布拉格城堡（Prague Castle）位於布拉格伏爾塔瓦河西岸的山丘上，是捷克最具代表性的歷史地標，也是捷克總統的辦公地點。城堡建於西元9世紀，歷經多次擴建，融合了羅馬式、哥德式、文藝復興式與巴洛克式建築風格，是金氏世界紀錄認定的世界最大的古城堡建築群。

城堡內有多個必看景點，包括哥德式的聖維特主教座堂（Saint Vitus Cathedral），保存波希米亞國王陵墓及彩色玫瑰窗；舊皇宮的弗拉迪斯拉夫大廳（Vladislav Hall）是中世紀最大的世俗廳堂之一；色彩繽紛的黃金巷曾是守衛與工匠的住宅，捷克國寶級作家法蘭茲·卡夫卡（Franz Kafka）曾在此定居兩年；以及建於10世紀的聖喬治大殿。

來到布拉格城堡參觀不只可以俯瞰布拉格老城區與伏爾塔瓦河，還能欣賞每天整點的衛兵交接儀式，夜晚打燈後更是布拉格最迷人的景觀之一。建議可以在早上或傍晚前往，搭配查理大橋、小城區及布拉格天文鐘等景點，來一趟布拉格文化之旅。

布拉格城堡

Google 評分：4.7

聯絡電話：224 372 423

店家地址：119 08 Prague 1, 捷克

營業時間：06:00 – 22:00



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2. 查理大橋（Charles Bridge）

查理大橋（Charles Bridge）橫跨伏爾塔瓦河，連接布拉格舊城區與小城區，也是前往布拉格城堡的重要通道。建於1357年，由查理四世下令興建，橋樑設計由著名建築師彼得·帕爾萊勒（Peter Parler）負責，全長約516公尺、寬10公尺的哥德式石橋上，矗立著30尊巴洛克風格雕像，其中以聖約翰的雕像最為知名，傳說觸摸可以帶來好運。

查理大橋不只是交通要道，更是遊客欣賞伏爾塔瓦河與布拉格城堡美景、欣賞街頭藝人表演和手工藝品的熱門景點，清晨與傍晚可以拍攝日出日落的景致；因為查理大橋曾是中世紀國王加冕遊行的路線，象徵著王權與宗教的重要地位，成為布拉格歷史與文化的代表。

查理大橋

Google 評分：4.8

店家地址：Karlův most, 110 00 Praha 1, 捷克

營業時間：24小時營業



3. 舊城廣場（Old Town Square）

布拉格舊城廣場（Old Town Square）曾是中世紀商人交易的市集，也是布拉格政治與社會活動的中心，廣場四周環繞著多座歷史建築，像是哥德式的泰恩教堂（Church of Our Lady before Týn）、布拉格天文鐘（Prague Astronomical Clock），以及紀念宗教改革先驅的胡斯雕像（Pomník mistra Jana Husa）。

舊城廣場全年都有街頭藝人表演，在冬天則會舉辦歐洲知名的布拉格聖誕市集，遊客可以在露天咖啡廳欣賞城市景致，也可以登上布拉格舊市政廳塔樓俯瞰整個舊城區，或是步行前往查理大橋與布拉格城堡。

老城廣場

Google 評分：4.7

聯絡電話：221 714 444

店家地址：Staroměstské nám., 110 00 Praha 1-Staré Město, 捷克



4. 布拉格天文鐘（Prague Astronomical Clock）

布拉格天文鐘（Prague Astronomical Clock）位於布拉格的舊城廣場，安裝在舊市政廳南側外牆，是世界上仍在運作的最古老天文鐘之一，也是布拉格的熱門景點。天文鐘建於1410年。天文鐘主要由三部分構成，分別為天文盤顯示太陽、月亮位置與月相，以及古捷克時間和日出日落。

十二使徒報時機械每到整點時，兩扇小窗打開，12位耶穌門徒雕像依序出現，同時四個象徵人性弱點的雕像（骷髏、吝嗇鬼、土耳其人、虛榮者）會動作，最後公雞鳴叫，整段表演約45秒；月曆盤則標示一年十二個月份、季節活動及星座。如果想觀看整點報時，建議提前10到15分鐘到舊城廣場。

布拉格天文鐘

Google 評分：4.7

聯絡電話：775 400 052

店家地址：Staroměstské nám. 1, 110 00 Praha 1-Staré Město, 捷克

營業時間：09:00 – 20:00



5. 泰恩教堂（Church of Our Lady before Týn）

位於布拉格舊城廣場的泰恩教堂（Church of Our Lady before Týn），是捷克最具代表性的哥德式建築之一，兩座尖塔雖然看似相等，但其實南塔比北塔還高約1公尺，左邊的北塔稱為夏娃，右邊的南塔則為亞當，從遠處就能看到，成為舊城區最醒目的地標。

教堂的歷史可以追溯到11世紀，最初是羅馬式教堂，14世紀中期開始興建現今的哥德式建築，17世紀因火災整修後內部加入巴洛克風格，使外觀哥德、內部巴洛克的對比。泰恩教堂收藏許多珍貴藝術與歷史文物，包括丹麥天文學家第谷·布拉厄（Tycho Brahe）的墓碑、布拉格最古老的管風琴、1414年的哥德式洗禮盆及19座祭壇，展現哥德式、文藝復興與巴洛克風格的交融。

泰恩教堂

Google 評分：4.7

聯絡電話：222 318 186

店家地址：Staroměstské nám., 110 00 Praha 1-Staré Město, 捷克

營業時間：星期二至星期六10:00 – 12:00, 15:00 – 17:00，星期日10:30 – 12:00；星期一休息



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6. 猶太區（Josefov）

位於布拉格舊城北側的猶太區（Josefov），鄰近舊城廣場與伏爾塔瓦河，曾是中歐最重要的猶太社區，猶太人從10世紀起在此定居，長期受居住限制形成聚落，而19世紀末都市改造時，多數舊建築被拆除，只留下幾座重要會堂和墓園。

猶太區的著名景點包括建於15世紀的布拉格舊猶太墓園，以及建於1270年的老新猶太會堂；此外還有收藏猶太文物的布拉格猶太博物館和華麗的西班牙猶太會堂。這裡也是著名作家法蘭茲·卡夫卡（Franz Kafka）的出生地。猶太區景點多採聯票制，一張票可以參觀多座會堂與墓園，但是老新猶太會堂通常需另行購票。

7. 跳舞的房子（Dancing House）

捷克跳舞的房子（Dancing House）位於布拉格伏爾塔瓦河畔，是布拉格最具現代感的建築，由建築大師法蘭克·蓋瑞（Frank Gehry）與捷克建築師弗拉多·米盧尼奇（Vlado Milunić）在1996年設計完成。建築以解構主義風格呈現，兩棟塔樓象徵跳舞的男女，曲線玻璃塔象徵女性舞者 Ginger，直立石造建築象徵男性舞者 Fred，屋頂的金屬雕塑 Medusa 更增添藝術感。

透明玻璃與石材形成鮮明對比，呈現新舊時代交會的視覺效果；跳舞的房子設有辦公室、藝術展覽空間、餐廳與咖啡廳，在頂樓餐廳 Ginger & Fred Restaurant 可以欣賞布拉格的城市景觀，是遊客欣賞市景與拍照的熱門景點。

跳舞的房子

Google 評分：4.3

店家地址：Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2-Nové Město, 捷克



8. 佩特任瞭望台（Petřín Lookout Tower）

佩特任瞭望塔（Petřín Lookout Tower）位於捷克布拉格市中心西側的佩特任山頂，0建於1891年，由捷克旅遊俱樂部興建，靈感源自巴黎的艾菲爾鐵塔。塔身採鋼框架八角形設計，高約63.5米，結合山丘高度，登上觀景台能俯瞰布拉格全景，包括查理大橋、布拉格城堡等地標。

塔內共有299階樓梯，並曾設置升降機與廣播天線，經過改建後對外開放，遊客可以步行或搭乘佩特任纜車登塔，塔底偶爾會有歷史展覽；黃昏時分是拍攝城市全景的最佳時機，而佩特任山上還有鏡子迷宮（Petřín Mirror Maze）與史特凡尼克天文台（Štefánik Observatory），適合安排一日遊行程。

佩特任瞭望塔

Google 評分：4.5

聯絡電話：221 714 714

店家地址：Petřínské sady 633, 118 00 Praha 1-Malá Strana, 捷克

營業時間：10:00 – 18:00



9. 火藥塔（The Powder Tower）

位於布拉格舊城的火藥塔（The Powder Tower），是舊城廣場附近的標誌性哥德式建築，也是進入舊城的門戶，火藥塔建於1475年，原本名為「新城門」，在17世紀曾作為火藥庫使用，因此得名。是中世紀布拉格防禦系統的一部分，也是國王加冕遊行通往布拉格城堡的路線之一。

火藥塔以尖頂塔樓、精美雕刻門廊及象徵性雕像展現典型晚期哥德式風格。遊客可以從塔樓階梯步行登頂俯瞰布拉格舊城與查理大橋，傍晚可以欣賞迷人的夕陽美景。火藥塔緊鄰市中心，參觀完可以順道遊覽舊城廣場與歷史街區。

火藥塔

Google 評分：4.6

聯絡電話：221 714 714

店家地址：Nám. Republiky 5, Staré Město, 110 00 Praha 1, 捷克

營業時間：10:00 – 18:00



10. 庫倫洛夫（ Český Krumlov）

捷克庫倫洛夫（Český Krumlov）位於南波希米亞，因為老城完整保留中世紀的風貌，而被列為世界文化遺產。小鎮被蜿蜒的伏爾塔瓦河環繞，結合哥德式、文藝復興與巴洛克風格建築，有如童話小鎮。鎮上最著名的地標是建於13世紀的庫倫洛夫城堡（ Český Krumlov Castle），內有博物館、藝術畫廊及城堡劇院，並設有巴洛克與文藝復興風格花園，可以俯瞰整個舊城和河景。

舊城區保有中世紀街道格局，來到這裡可以漫步在石板路逛逛手工藝品店，或是到咖啡廳感受舊城的獨特風情；還可以沿著伏爾塔瓦河划船，欣賞迷人景色。每年夏天，小鎮會舉辦音樂節與中世紀市集，重現古老市場氛圍，並有街頭表演、手工藝展示與傳統美食，讓庫倫洛夫充滿文化魅力。

11. 人骨教堂（Sedlec Ossuary）

位於庫特納霍拉市的人骨教堂（Sedlec Ossuary），是一座天主教小教堂，以獨特的人骨裝飾聞名，13世紀末，修道院從耶路撒冷帶回聖土撒入教堂墓地，使這裡成為神聖之地；14世紀因為黑死病和戰爭，當時將大量屍體集中於此。

到了1870年，木雕師弗朗蒂謝克·林特（František Rint）將超過四萬具人骨設計排列成吊燈、十字架、盾牌等哥德式裝飾，營造出神秘且略帶陰森的氛圍，成為歷史愛好者必訪的景點。參觀時需購票，並建議尊重教堂內的人骨裝飾，不隨意觸碰，從布拉格搭火車或巴士出發，大約一小時即可抵達。

人骨教堂

Google 評分：4.5

聯絡電話：326 551 049

店家地址：Zámecká, 284 03 Kutná Hora-Kutná Hora 3, 捷克

營業時間：09:00 – 17:00



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12. 聖巴巴拉教堂（St. Barbara's Church）

聖巴巴拉教堂（St. Barbara's Church）位於捷克庫特納霍拉，是一座哥德式天主教教堂，也是庫特納霍拉最具代表性的地標，並被列入聯合國教科文組織世界遺產。教堂建造歷時超過五百年，以高聳的尖塔、飛扶壁和繁複的彩色玻璃窗聞名，教堂內的天花板壁畫描繪了礦工、農民與宗教場景，象徵城市的歷史與文化。

聖巴巴拉是礦工與砲兵的守護聖人，庫特納霍拉因銀礦繁榮而興建此教堂，建築融合晚期哥德式與文藝復興元素，充分展現中世紀建築藝術的華麗。現在聖巴巴拉教堂不只是宗教中心，也是了解捷克中世紀礦業和建築文化的重要景點，吸引攝影和建築愛好者前來參觀。

聖巴巴拉教堂

Google 評分：4.8

聯絡電話：327 515 796

店家地址：Barborská, 284 01 Kutná Hora-Kutná Hora 1, 捷克

營業時間：10:00 – 17:00



看完12個捷克必訪景點是不是很想去捷克旅遊？趁著航班直飛布拉格，規劃一場捷克文化之旅。

常見問題 Q&A

人骨教堂內部可以拍照嗎？ 自2020年起，人骨教堂內部全面禁止攝影（除非提前三天申請專業許可）。建議放下手機，用眼睛感受莊嚴神聖的氛圍。 布拉格城堡區很大，最推薦看哪一個部分？ 首推聖維特大教堂的彩色玻璃窗（慕夏作品）以及黃金小巷。若時間充裕，登上鐘樓俯瞰布拉格紅屋頂海非常值得。 從布拉格去庫倫洛夫（CK 小鎮）搭火車還是巴士方便？ 大多數遊客推薦搭乘RegioJet (Student Agency) 或FlixBus。巴士會直接抵達小鎮入口，火車站則距離古城區較遠且多上坡路。 在布拉格市區移動，需要買交通卡嗎？ 布拉格景點集中，步行機率高，但建議下載PID Lítačka App購買24或72小時票，可無限次搭乘地鐵、輕軌與路面電車。 什麼季節去捷克最適合？ 5-6月 / 9-10月的氣候最宜人，適合戶外漫步；12月的布拉格有全歐最美的聖誕市集，雖然冷但氣氛無敵。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】