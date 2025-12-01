英國手信10大｜美食買全英最好吃薯片　仲有哈利波特/毛公仔/包包

說到英國，不少人第一反應就是大笨鐘和倫敦塔橋，不免俗地也會想帶一些相關的磁鐵和小物回家，但是送禮時大家越來越傾向於較有實用性的商品，這次小編就要來告訴大家哪些是英國必買，零食、生活用品和各大品牌都不放過！還有哈利波特專賣店，哈利波特影迷不要錯過囉。



英國10款人氣手信

1. The Harry Potter Shop 哈利波特周邊

來到英國絕對不能錯過位於國王十字車站的哈利波特9¾月台商店，電影中的魔杖、學院服飾，甚至是奶油啤酒杯都買得到，當然也少不了吊飾、玩偶等商品，尤其是家庭小精靈多比的玩偶超級可愛，來英國一定要買一個帶回家吧。

除了販售哈利波特的周邊商品之外，店門外牆還有半推入磚牆的行李推車造景，彷彿進入電影世界般，吸引超多觀光客來拍照，不管你是不是哈利波特迷，這裡都是英國必去的打卡點！

2. Paddington Bear 柏靈頓熊

說到戴著紅色帽子、身穿藍色風衣還提著一個咖啡色皮箱的熊，大家腦海中應該就會有柏靈頓熊的畫面跑出來了吧？

不管大人小孩都喜歡的柏靈頓熊源自於英國兒童文學，隨著《柏靈頓熊》故事書風靡全球，後來還出了自己的電影，是不少人的童年回憶！難得來到英國一趟，買個柏靈頓熊回家紀念吧！不過聽說各觀光景點賣的會有價差，35-50英鎊都有可能，買之前要注意一下喔。

3. Peter Rabbit 彼得兔

來英國國怎麼能不買彼得兔？穿著藍色夾克的彼得兔陪伴著不少人長大，家裡多多少少都能從書籍、娃娃或床單等生活用品中看到它的身影。

英國正好是彼得兔的故鄉，在這裡可以找到各種大小和造型的彼得兔玩偶和彼得兔周邊商品，每個都超可愛真的會選擇障礙欸。而且除了可以買來自己收藏之外，送給親朋好友或是家裡的小朋友也都超適合的！另外，英國居然還有彼得兔博物館，不過位於湖區，博物館也不大，真的很熱愛彼得兔的話再去吧！

4. Beara beara 英倫復古包

Beara Beara是英倫復古風包的代表，包包的款式設計多樣，採用牛皮和黃銅配件手工製成，真皮製作的包面帶有光澤，每款包包的顏色也都會有些許不同，可以獲得屬於自己獨一無二的包包真的是太吸引人了！

而且全歐洲只有英國倫敦有Beara Beara的實體店面，小編身邊有到英國玩的朋友幾乎都有買Beara Beara的包包，但很少看過有人撞款，正在尋找小眾、耐用包包的人一定要去看看！

5. Charbonnel et Walker 巧克力

Charbonnel et Walker是英國第一家豪華巧克力製造商，同時也是英國皇室御用品牌。

巧克力採用最優質的原料並以傳統配方手工製成，濃郁的巧克力在口中融化，實在令人沉醉、回味無窮，再配上精緻的包裝和緞帶，真的非常適合作為伴手禮送出。

6. Tyrrell's 泰勒思薯片

泰勒思薯片被不少網友稱為全英國最好吃的薯片，採用英國當地農民產的Lady Rosetta和Lady Claire馬鈴薯，並以少量手工的方式生產，不添加味精和增味劑，薄片設計口感酥脆。

口味從連鹽都沒加的原味、常見的海鹽、起司，到特別的黑蒜酸奶油口味都有，選擇超多，到英國一定要嚐個鮮。

7. Whittard of Chelsea 茶葉

Whittard of Chelsea是創立於1886年的老品牌，以「嚴選最優質材料」的經營理念為基礎，提供顧客高品質的產品。

Whittard of Chelsea提供了各種風味的茶葉，無論經典風味或是特別限定版都有，甚至推出熱紅酒風味，令人眼前一亮，泡出來的茶濃郁香醇，能被對茶非常講究英國人所認可，那絕對有品質保證！茶葉外包裝簡約有質感，推薦去英國旅遊時可以買回來送給愛喝茶的長輩們。

8. Soap & Glory Flake Away 身體去角質

Soap & Glory是連當地人都愛不釋手的英國品牌，其中Flake Away這款身體去角質更是廣受好評，平價又好用。

而且它還添加了乳木果油的成分，用完皮膚立馬變得超滑嫩。大家到英國常逛的藥妝店，像是Boots、Superdrug都買得到，買給自己，或是送給媽媽、姊妹當伴手禮也都很適合。

9. Jo Malone London 香氛產品

Jo Malone London以獨特、典雅、奢華的產品享譽全球，優雅卻玩味十足的香調令人無法自拔，許多人沒聽過Jo Malone London卻聽過「英國梨與小蒼蘭」，並且被各大品牌、各式產品爭相模仿就是最好的例子。

Jo Malone London有香水、蠟燭等各式香氛產品，味道當然也不只「英國梨與小蒼蘭」，絕對可以找到最適合自己的香味。

10. Hunter 防水靴子

Hunter身為英國百年老牌，大家應該都不陌生，它除了是英國最具指標性的製靴品牌，同時也深受英國皇室青睞。

Hunter的靴子兼具時尚和防水，不只顛覆大家對雨鞋都醜醜的印象，也非常適合幾乎全年有雨的地方，再也不用繞著水漥走了喔！

以上小編精選了十個英國伴手禮推薦，是不是有不少讓你心動的產品呢？這些伴手禮不僅送禮自用兩相宜，還超級有面子，如果有要到英國旅遊的朋友千萬不要錯過囉！另外如果是要去歐洲玩，但同時又想到英國逛逛的話，推薦搭歐洲之星就可以快速往返英法，超方便。

