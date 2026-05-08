匈牙利布達佩斯景點7大推薦　打卡城堡/溫泉/教堂　體驗地面纜車

踏上布達高地，城市的步調隨之沉靜下來。沿著城堡山街道前行，王宮、教堂與古老浴場散布其間，層層堆疊出匈牙利歷史的輪廓。



昔日王權與信仰交會之地，如今在日常行走之中緩緩展開，讓人得以貼近布達深藏的城市記憶。

布達佩斯7大景點

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1. 布達城堡 Budavári Palota

布達城堡始建於14世紀，由安茹王朝的匈牙利國王路易一世主持。最初為哥德式建築，於1686年的布達圍城戰城堡受損嚴重。1749年奧地利女王瑪麗亞‧特蕾莎女王統治時期，城堡以巴洛克為主要風格進行重修工程，保留些許哥德式和文藝復興元素。

2. 匈牙利國家美術館 Magyar Nemzeti Galériaa

位於布達城堡宮的匈牙利國家美術館，收藏了一系列匈牙利油畫、雕塑、版畫。在此可以找到匈牙利古典畫家DonátJános、匈牙利風景畫創始人Markó Károly、肖像畫家Barabás Miklós等人之作，能夠深入了解匈牙利藝術發展史，一探不同時期的匈牙利美術風格。

3. 布達佩斯歷史博物館 Budapesti Történeti Múzeum

布達佩斯歷史博物館前身於1887年成立，館內收藏一系列從布達佩斯出土的文物與羅馬時期的阿昆庫姆遺址等。布達城堡於1890年重修，位於宮殿南翼的聖史蒂芬大廳，由出生在布達區的匈牙利建築師Alajos Hauszmann主持修建。他召集當時匈牙利最優秀的一批工匠，以羅馬風格結合匈牙利裝飾元素與特色，打造出這間富麗堂皇的殿宇。

4. 城堡山纜車 Budavári sikló

由Széchenyi Ödön主持修建的城堡山纜車，於1870年3月2日正式運行，借鑑里昂纜車鐵路設計，是當時歐洲的第二條地面纜車。纜車在19世紀的客運量已達150萬人次，是連結多瑙河畔至布達城堡區的重要交通工具。二戰時被毀壞，並於1986年重新啟用。

5. 漁人堡 Halászbástya

布達高原上最醒目的漁人堡，興建於1895-1902年間，前身是布達圍城戰中損毀的城牆。漁人堡之名可能源自中世紀的漁人鎮，彼時漁民不僅會將漁獲販售至馬加什教堂旁的魚市，有時還會化身士兵保衛該段城牆。

6. 聖盧卡奇溫泉 Szent Lukács gyógyfürd

早在千年之前，羅馬人的足跡便踏及布達，隨之帶來浴場文化。位於布達區的聖盧卡奇溫泉，在中世紀時便是醫療騎士團駐紮地。布達佩斯的旅客交通卡「布達佩斯卡」中，也包含聖盧卡奇溫泉景點。

7. 馬加什教堂 Mátyás-templom

漁人堡旁的馬加什教堂，最早於11世紀初期便出現在歷史文獻中。原為羅馬式教堂，由匈牙利國王伊什特萬一世下令祝聖。但在蒙古人入侵後被毀壞，幾經修復又被大火焚毀，現存教堂於19世紀末重修建成。

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