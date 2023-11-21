橫濱酒店10間推介｜人均$164起／近車站、中華街／房內遠眺富士山

橫濱酒店推介2023！橫濱是位於神奈川縣的港口城市，從東京出發或者往來羽田機場亦同樣僅半小時車程便可抵達，加上橫濱有紅磚倉庫、拉麵博物館、麵包超人博物館、海灣大橋等熱門景點，其便利性及特色景點吸引不少旅客在東京旅遊時前往橫濱！《香港01》「好食玩飛」記者精選了10間橫濱酒店，部分在2023年全新開幕，亦有CP值高的酒店，最平人均只需HKD$164！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

無論大小朋友都可以在麵包超人博物館盡情暢快地遊玩！（圖片來源：Instagram@eatzzz7）

橫濱酒店推介【1】橫濱希爾頓酒店（Hilton Yokohama）

橫濱希爾頓酒店（Hilton Yokohama）於2023年9月全新開幕，為希爾頓酒店集團的旗下品牌，坐落在橫濱港未來21的「K Arena Project」開發計劃區內，附近有麵包超人兒童博物館、NISSAN GALLERY、京急博物館等景點，距離新高島站亦僅6分鐘步程，地理位置極佳！酒店客房方面，提供多種房型選擇，採用歐美典雅設計，用色偏沉實奢華，雖然晚上光線不充足，但勝在空間寬敞，輔以落地大玻璃窗，可眺望橫濱港灣與港未來大橋的景觀！

橫濱希爾頓酒店（Hilton Yokohama）

房價：人均HKD$1,801起（客房）

地址：神奈川県横浜市西區みなとみらい六丁目2番2

交通：新高島站步行5分鐘

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橫濱酒店推介【2】橫濱港灣前台 馨樂庭酒店（Citadines Harbour Front Yokohama）

橫濱港灣前台 馨樂庭酒店（Citadines Harbour Front Yokohama）於2023年6月開幕，位於日本大通站旁邊，步行1分鐘便到！酒店距離橫濱中華街、橫濱公園等景點亦僅需8分鐘步程，無論出行還是觀光都相當方便！酒店客房方面，由於望向港口，設計亦融合了「港口」風格，加入了紅白條紋枕頭、船的畫作等航海元素，配以望向碼頭的窗戶，感覺更貼近海洋，客房更提供浴缸可供浸浴！除了普通客房以外，酒店亦設有公寓房型，提供小廚房煮食，而且明確劃分了客飯廳，讓你有賓至如歸的溫馨感！

橫濱港灣前台 馨樂庭酒店（Citadines Harbour Front Yokohama）

房價：人均HKD$1,071起（雙人房）

地址：神奈川縣橫濱市中區日本大通5-2

交通：日本大通站步行1分鐘

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橫濱酒店推介【3】三井花園酒店橫濱港未來普米爾（Mitsui Garden Hotel Yokohama Minatomirai Premier）

三井花園酒店橫濱港未來普米爾（Mitsui Garden Hotel Yokohama Minatomirai Premier）於2023年5月開幕，位處「橫濱Connect Square」頂層部分，擁有極致的開揚景觀，可將整個橫濱海港的景色盡收眼底！酒店亦以「郵輪」作為設計靈感，客房以郵輪客房的形象設計，配以望向美麗海灣的窗戶，彷如置身大海中心！部分客房則望向山景，天氣好的時候更可以遠眺富士山！酒店亦配備奢華的空中泳池及室外按摩浴池，可以邊放鬆邊眺望海天一色的景觀！此外，酒店距離港未來站亦僅5分鐘步程，合味道紀念館、橫濱 COSMOWORLD等景點亦在步行距離內，地理位置優越！

三井花園酒店橫濱港未來普米爾（Mitsui Garden Hotel Yokohama Minatomirai Premier）

房價：人均HKD$326起（雙人間）

地址：神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目3番3号

交通：港未來站步行5分鐘

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橫濱酒店推介【4】橫濱港未來廣場酒店（the square hotel Yokohama Minatomirai）

橫濱港未來廣場酒店（the square hotel Yokohama Minatomirai）於2021年底開幕，雖然新高島站與酒店有段距離，但橫濱麵包超人兒童博物館及高島中央公園皆在5分鐘步程內，紅磚倉庫、合味道紀念館、橫濱空中纜車開車8分鐘內便可抵達，酒店亦有供應停車空間，相當方便！客房分為城景和灣景兩類，可以俯瞰遼闊的橫濱海灣景觀，或者看著日落欣賞本土景色。客房採用現代風格設計，同時亦帶有商務感，大部分客房配備浴缸，想寫意地浸浴都相當不錯！

橫濱港未來廣場酒店（the square hotel Yokohama Minatomirai）

房價：人均HKD$220起（經濟雙人房）

地址：日本神奈川縣橫濱市西區橫濱港未來21 6丁目3−4

交通：新高島站步行10分鐘

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橫濱酒店推介【5】橫濱卡哈拉酒店及度假村（THE KAHALA HOTEL & RESORT YOKOHAMA）

橫濱卡哈拉酒店及度假村（THE KAHALA HOTEL & RESORT YOKOHAMA）於2020年9月開業，坐落於港未來大橋旁邊。酒店附近有不少便利商店及大型購物中心，生活機能相當不錯！開車4分鐘或步行15分鐘亦可到達合味道紀念館、杯面博物館公園、UWS光影水族館等熱門景點，地理位置優越！酒店方面，客房以黑白交錯的設計為主調，以不同紋路、圖案搭配出高雅風格，客房分別可以望向港未來大橋或港未來21摩天輪景觀，在入夜後景色加倍好看！酒店亦設有日式湯屋、水療中心、室內游泳池、高空酒吧等設施，渡假一流！

橫濱卡哈拉酒店及度假村（THE KAHALA HOTEL & RESORT YOKOHAMA）

房價：人均HKD$756起（The Kahala尊享客房）

地址：神奈川縣橫濱市西區みなとみらい1丁目1-3

交通：港未來站步行8分鐘

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橫濱酒店推介【6】橫濱凱悅酒店（Hyatt Regency Yokohama）

橫濱凱悅酒店（Hyatt Regency Yokohama）於2020年5月落成開業，距離日本大通站僅3分鐘步程，鄰近山下公園、橫濱中華街、橫濱海洋塔以及多間博物館，附近亦有多間便利商店、餐飲美食等，生活機能極佳！酒店融合時尚、橫濱異文化、古典建築、港口和日本傳統美感等元素設計，客房結合日本傳統建築元素，融合黑色時尚感，空間寬敞舒適。此外，全部客房更均配備浴缸，景觀窗可瞭望城市景色，客房亦容許最多3位未滿13歲的小童免費入住，對於商務客、情侶、家庭旅客都相當友善！

橫濱凱悅酒店（Hyatt Regency Yokohama）

房價：人均HKD$443起（兩張單人床；3位未滿13歲小童可免費入住）

地址：神奈川縣橫濱市中區山下町280-2

交通：日本大通站步行3分鐘

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橫濱酒店推介【7】新格蘭酒店（Hotel New Grand）

新格蘭酒店（Hotel New Grand）早於1927年開幕，亦曾於2013年進行翻新。酒店位於著名觀海景點—山下公園的正對面，亦是橫濱的其中一個著名地標。除了鄰近山下公園，橫濱海洋塔、橫濱洋娃娃之家、中華街等均步行可達，距離地鐵站亦僅1分鐘步程，交通非常方便！酒店可算是日本近代歐式風格飯店的代表，客房以古典歐洲風格打造出典雅奢華的空間，部分客房更可眺望橫濱灣跨海大橋的壯麗景觀！雖然建築偏舊，但隨處都可感受到歷史的氣息，裏裏外外都適合打卡，翻新過的大樓亦有以現代風格打造的客房！此外，更有不少電影在此取景、世界知名人士曾到訪，絕對值得一去！

新格蘭酒店（Hotel New Grand）

房價：人均HKD$485起（Tower Building Standard Floor Standard Twin Room）

地址：神奈川縣橫濱市中區山下町10

交通：元町·中華街站步行1分鐘

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橫濱酒店推介【8】櫻木町華盛頓酒店（Sakuragicho Washington Hotel）

櫻木町華盛頓酒店（Sakuragicho Washington Hotel）建在JR與地鐵櫻木町站前，出行時可以搭乘各種交通工具，加上酒店距離櫻木町站亦僅3分鐘步程。酒店距離橫濱地標塔、橫濱美術館、橫濱空中纜車、紅磚倉庫亦在約10分鐘步程內，觀光出行同樣方便！酒店提供單人房到家庭房等多種房型，客房設計簡約，以溫柔的深藍色調配松木家具，讓人感到溫暖舒適，部分客房更可以無遮擋的飽覽摩天輪和海灣景色！

櫻木町華盛頓酒店（Sakuragicho Washington Hotel）

房價：人均HKD$164起（城景雙人房）

地址：橫濱市中區櫻木町1-101-1

交通：櫻木町站步行3分鐘

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橫濱酒店推介【9】橫濱EDIT酒店（Hotel Edit Yokohama）

橫濱EDIT酒店（Hotel Edit Yokohama）坐落在橫濱市中心，步行出入非常方便，15分鐘步程便可抵達橫濱宇宙樂園、紅磚倉庫等景點，前往神奈川縣立歷史博物館亦只需步行15分鐘，鄰近亦有2個車站，5分鐘步程便可分別到達櫻木町站及馬車道站，交通尚算方便。酒店方面，以文青風格打造，裝潢時尚簡約，以木系和黑白色調元素設計，感覺年輕有活力，客房亦有浴缸可供浸浴，休息區亦可領取免費咖啡和茶水，更附有洗衣機、微波爐、販賣機等設施，以人均HKD$179一晚的價錢來說，CP值相當高！

橫濱EDIT酒店（Hotel Edit Yokohama）

房價：人均HKD$179起（Semi-double Room）

地址：神奈川縣横濱市中區住吉町6丁目78番地1

交通：櫻木町站或馬車道站步行5分鐘

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橫濱酒店推介【10】橫濱灣東急大酒店（The Yokohama Bay Hotel Tokyu）

橫濱灣東急大酒店（The Yokohama Bay Hotel Tokyu）位處海岸邊緣，鄰近紅磚倉庫、中華街、山下公園、合味道紀念館、橫濱宇宙樂園等景點，飯店旁邊更有在當地響負盛名、每日都要排長龍的TAKANASHI芝士專賣店，以及購物中心、便利商店等，吃喝玩樂一應俱全！酒店暫時是橫濱地區唯一帶有露台的酒店，更對摩天輪，景觀極佳！客房以現代風格打造，設有寬敞的浴缸，浸住浴睇靚景都得！部分客房窗戶更可飽覽270度的城市景觀，非常寫意！酒店亦設有奢華的室內泳池，打卡、休閒暢泳都一流！

橫濱灣東急大酒店（The Yokohama Bay Hotel Tokyu）

房價：人均HKD$279起（Deluxe Twin City View）

地址：橫濱市西區港未來2-3-7

交通：港未來站步行1分鐘

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