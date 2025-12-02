皇崗口岸新增3條快捷通道已投入使用　自助智能通關減少等待時間

11月29日，深視新聞記者從深圳出入境邊防檢查總站皇崗邊檢站獲悉，作為深港間唯一實行24小時通關的陸路口岸一一皇崗口岸新增三條快捷通道正式投入使用。



這一舉措將有效應對持續增長的「夜經濟」跨境客流，進一步提升口岸通關效率，為深港兩地居民往來提供更多便利。

隨着深港經濟文化交流日益密切，跨境旅遊、商務通勤、探親訪友等客流呈現大幅增長態勢，皇崗口岸單日出入境客流量屢創新高。

為緩解高峰時段，尤其是夜間及凌晨驟然增多的通關壓力，皇崗邊檢站積極回應旅客通關需求，在現有智能通關系統基礎上，於入境大廳新增三條快捷通道。此次升級將顯著優化入境客流疏導能力，縮短旅客等候時間。

新增通道後通關流程更加順暢，為我們這些每日往返的上班族帶來了實實在在的便利。 經常經皇崗口岸通勤的香港居民陳女士

據了解，此次通道擴容是皇崗口岸推進智慧化建設的重要一環，未來還將持續優化警力配置和設施建設，運用大數據技術實現服務資源的動態調配。

