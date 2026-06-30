深圳羅湖｜仙湖植物園雨中賞桫欏湖極有氛圍感　漫步森林棧道吸氧

雨天，在大自然裏過夏天吧，迷霧森林、煙雨湖泊、綠意青苔。



推薦雨天去逛仙湖植物園，在大樹旁，在傘下，靜靜聽雨的聲音，綠意籠罩着整個世界，一切都像被按下了慢放鍵。

出發，享受陰雨天的慢節奏。

在仙湖植物園開啟雨天隱藏之旅

仙湖植物園隱於梧桐山間，翠綠的大草坪，墨綠色的杉樹高聳着，遠處連綿不絕的山林當作背景，如畫般壯觀，是絕佳的吸氧聖地，難怪被稱為深圳最美「阿勒泰」。

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園內面積668萬平方米，生長着12000餘種植物，放眼望去盡是無邊無際的森系綠意。綠樹陰濃夏日長，不妨尋一日閒暇時間，沿着曲折山路，步入自然懷抱。

仙湖雨天隱藏玩法

相比北方夏天的熱烈和乾燥，南方的夏天更加慵懶與潮濕。

雨天去逛仙湖植物園幾乎無人，可以獨享這份靜謐的天地。滿眼的綠浪層層湧來，把塵囂隔絕在外，每一縷空氣都很治癒，彷彿整個世界都安靜下來，只剩下呼吸與綠意，與自然為鄰。

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我們探訪了很多次仙湖，發現了幾處景美小眾的好去處：桫欏湖、蕨類中心、陰生園、苦苣苔園，都是鬱鬱葱葱、枝繁葉茂的自然秘境，很值得一去，分享與你。

因為整個植物園面積很大，建議選擇乘坐觀光車前往，先抵達一個區域，然後再下車深入探索，當日乘坐不限次數。

桫欏湖到了雨天，便成了煙雨江南

雨滴落入桫欏湖時，世界自動調成靜音頻道。遠處山間雲霧繚繞，青山綠水，煙雨朦朧，肆意生長的綠色籠罩着這片天地，好像來到了煙雨江南，處處都附上了一層朦朧的面紗。

山林、湖泊、小舟、白鷺

桫欏湖周邊被杉樹和樹蕨環繞，岸邊的水生植物在微風中輕輕搖曳，漫天的雨滴降落，挺拔的水杉倒映出一片水下森林，與這片綠意融為一體。

濕潤的空氣裹着青草香，雨聲淅淅瀝瀝敲打葉片織成白噪音，讓人從內到外都鬆弛下來。

白鷺與池鷺時而振翅掠過水麪，時而駐足於湖石，羽翼掠過之處，漣漪盪開自然的韻律。沿着桫欏湖的小徑行走，放慢腳步，便能近距離觀察它們。

蕨類中心，闖入熱帶雨林秘境

仙湖植物園的蕨類中心沿一條幽靜、陡峭的溪谷而建，生長着遮天蔽日的蕨類，苔蘚在石縫間呼吸，就連空氣中都是充沛的負氧離子。

這裏是國內領先的蕨類種質資源庫，收集了來自國內外的蕨類植物活體500餘種，卻極少有人知道這片秘境。

在森林棧道賞雨，吸氧

1公里的森林棧道蜿蜒於溪畔，步道兩旁生長着各種各樣的蕨類，走向深處探索，就像闖進了熱帶雨林中，天地間彷彿只剩下自己一個人，雨中森林氛圍感拉滿。

科普tips：桫欏可謂是「超級古董」：它出現在地球上的時間比恐龍還要早一億五千萬年，是當之無愧的陸生植物「活化石」。



平日裏在深圳見到的蕨類通常都是矮小、纖細的，藏匿在不起眼的陰涼處，而在這裏，大片密集的蕨類生長在溪谷旁、山坡上，甚至還有3米高的樹蕨。

當站樹蔭下望向巨大的蕨葉，就像穿越到了侏羅紀時代，與恐龍一起望向這片桫欏森林。

森林玻璃小屋

再往深處走，才能發現這間藏在森林中的玻璃房——醒蕨屋，温室中的生態景觀豐富，有鹿角蕨、眼鏡蛇巢蕨、福建觀音座蓮……這些形態萬千、起源古老、珍稀瀕危的蕨類植物，在世界不同角落，和萬物同呼吸。

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深呼吸，潮濕的空氣裏混雜着青苔和泥土的氣息，由於位置偏僻，這裏幾乎很少有人來，像是來到了被遺忘的世界，有種末日氛圍感。

蕨類中心

免費開放時間：10:00-16:00（周二、周四、周六、周日）



陰生園，幽光中的能量感

科普tips：陰生植物，通常是指耐蔭性強、在適度陰蔽下生長良好，而在強烈直射光下易遭受傷害的一類植物的統稱。



陰生園，就在離「天上人間」不遠的位置，栽培了近千種陰生植物，包括常見的鳳梨、秋海棠、竹芋、苔蘚等，其中不乏一些國家保護植物，如桫欏、福建蓮座蕨等。

這裏的陰生植物們被仔細而長久地照料着，按照自然節奏很好的和環境融為一體。

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陰雨天讓這裏更有氛圍，一條小溪流滋養着整片區域的生態，懸掛在空中的苔蘚球，像極了正在發光的小精靈，每一處都充滿了生機。

細細觀察每一株植物，它們藏在森林下方，閃爍着夏日裏最濃郁、沉靜的一抹綠，其中不乏從未見過的植物，很適合帶小朋友來與自然親密接觸，寓教於樂。

陰生園

免費開放時間：9:00-17:00



苦苣苔園，誤入人間仙境

苦苣苔園，擁有來自全世界的500餘種苦苣苔科植物，還原了植物真實的野外生境，迷霧中的水中汀步、石橋、巖洞、瀑布和溪流……不定時還有霧氣噴灑，有種仙氣飄渺的意境，像極了動漫裏的植物王國。

苦苣苔園

免費開放時間：9:00-17:00



仙湖雨天純享版

在夏天，看雨絲織成網，被無邊的綠意和雨聲温柔包裹，每一幀都像走進了治癒系電影。

仙湖植物園雨天散步

地址：深圳市仙湖植物園

公共交通：地鐵2/8號線，仙湖路站C2口，步行10分鐘

出入園時間：8:00-18:00

*部分園區出入園的時間不同

蕨類中心

免費開放時間：10:00-16:00（周二、周四、周六、周日）

陰生園、苦苣苔園

免費開放時間：9:00-17:00

票價：成人票15元人民幣/人，學生票5元人民幣/人

免費開放時間：6:00-8:00，18:00-21:30

注意事項：

1. 如遇惡劣天氣，植物園可能會臨時關閉，出行請關注具體開園日期；

2. 環園觀光路線10元/人，當日不限制乘坐次數；

3. 注意預防蚊蟲。



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