深圳小眾「避暑勝地」紅崗公園+頭陂公園　玩水/觀景台/森林散步

廣東的高温天氣降臨，怕熱星人已經穿短袖、開空調。

今天一次性找到2處超清涼的小眾避暑公園，羅湖區的紅崗公園，坪山區的頭陂公園，一起與你們分享！



羅湖新晉高顏值公園+1——紅崗公園

紅崗公園坐落於羅湖清水河片區，佔地總面積約為29.09公頃，分別位於清水河片區清水河三路兩側的西馬嶺、東馬嶺兩側，佔據了深圳「山海連城計劃」中「山脊翠脈」的中部，是實現主脊貫通的關鍵穴位。

+ 2

快看！深圳首個「汽車產業」主題公園升級完成

紅崗公園於2013年正式建成開放，十多年過去了，公園內部的設施老舊退化，於是歷經改造，在2025年初，公園二輪升級改造完成，再一次向大眾敞開懷抱。

有一點比較特別，因為清水河片區汽車產業集聚，所以紅崗公園成為了深圳首個以汽車產業為主題的公園。

3大產城，3大看台，1條郊野徑

紅崗公園升級改造之後，新增了許多重要節點。整個園內共設置了三大產城入口（森林門戶、山下際會、多彩峽谷）、三大城景看台（環山客廳、崖壁驛站、智峰眺望）、一條郊野徑。

270°環山客廳城市天際線盡在眼前

環山客廳位於東馬嶺山頂區域，是紅崗公園重要的城景看台，包含270°觀景台、環山休閒廳、中央草坪等景觀區域。環山客廳為大眾提供了360°羅湖天際線觀景體驗以及愜意舒適的休息空間。

+ 1

站在觀景平台，能夠清楚看到羅湖CBD全貌，能遙遙望見水貝珠寶市場、國貿大廈、地王大廈等深圳地標性建築，晚上燈光亮起，我想視覺效果肯定會更加震撼！

依城環山，盡攬美景

站在環山客廳，天空清透，雲捲雲舒。在這裏可以真切感受到城市與自然的貼合，一邊是葱鬱的山林，一邊是繁華的都市大樓，滿眼的綠意盎然，感受到「一半山水一半城」的奇妙體驗。

只是站在這，就已經能夠體會到「人要待着沒有天花板的地方」這句話的含義了。無論是休息還是觀景，這裏都擁有絕佳視野！

東馬嶺主入口——這裏有一片台階森林

森林門戶是進入公園的主要通道之一，位於公園入口處，步道兩旁由一排排挺拔的樹木組成，就像忠誠的衛士一樣，守衛着紅崗公園，森林門戶也因此得名。

樹木交錯間，步道蜿蜒向前，引導遊客向公園深處走入。在森林門戶的顯眼處，設置了公園的介紹指示牌，供遊客自行規劃路線。

另外，森林門戶是清水河片區室外活力聚集場地，提供多樣的城市展廳、公眾休閒、藝術展示等空間。區域設置了休息區和長椅，遊客可以在這片區域自由自在地漫步、聊天、休息，很是舒適愜意。

森林門戶的階梯與郊野徑相交，從這裏可直接進入原木步道，這裏植被豐茂、清涼愜意，是逃離城市喧囂、享受涼爽的好去處。

原木步道郊野徑——徒步登山好去處

郊野徑位於東馬嶺山脊線上，蜿蜒在山林間。公園內的原木步道與山脊線相串聯，全程綠蔭覆蓋，坡度平緩，超級適合登山小白來個初級探索！

與其他的郊野徑相比，這兒行山的難易程度大大降低，有清晰規劃好的原木步道，周邊綠蔭覆蓋、音樂舒緩悦耳，還能從哪裏找到這樣一條「天時地利」的郊野徑呢。

未來將實現「八園連通」的偉大願景

為了推進「山海連城」計劃的實現，羅湖區計劃將周邊公園群、商圈、社區相交聯，進一步滿足不同年齡段居民想要「親山親水親自然」的娛樂需求。

未來，羅湖區內的銀湖山郊野公園、布心山公園、圍嶺公園、紅崗公園、洪湖公園等8大公園將有望實現生態性貫通，到那時，羅湖人的休閒娛樂生活將會更加豐富有趣！

除此之外，公園內鋪設了健康漫步道供居民散步、奔跑。一邊運動，一邊可以欣賞到視野極佳的城景、山景，身心都超級自在~

一個公園可以集齊跑道、原木手作步道、郊野徑、觀景台，看來深圳還是太超前了點！

羅湖區—紅崗公園

地址：羅湖區坭崗東路1112號

交通：地鐵14號線（東部快線）羅湖北地鐵站G口，步行10分鐘



Tips

1、停車場目前需要預約，建議綠色出行

2、公園內禁止攜帶寵物入園

3、園內自行車、電動車一律不得入內



在坪山，發現了深圳「小川西」——頭陂公園

頭陂公園地處深圳市坪山區，坐落於深惠交界處田頭山山腳，公園四面環山，非常適合春日溯溪、郊遊。

公園沿溪流而建，溪水水流平緩，水質清澈見底，兩岸有鬱鬱葱葱的草坪可以供遊客休憩野餐，因為位於山腳下，整個公園格外涼爽宜人，微風拂過，趕走了一身的粘膩。

麻雀雖小，五臟俱全

公園內設置有高山觀景台、兒童遊樂園、徒步棧道、沙石遊玩區等多種遊玩區域，多方位滿足了各個年齡段人群的娛樂需求，就算待個半天，也不會覺得無聊乏味。

周邊群山環繞，上游緊鄰鬱鬱葱葱的田頭山自然保護區，地理位置得天獨厚，再加上人工保護修繕，環境完全不輸3A景區。

+ 3

在眾多遊樂區域中，觀景平台是其中的一大亮點！觀景台位於田頭河岸邊，遊客可以沿着棧道一路漫步到這，站在觀景台上，能一覽無餘地欣賞到整個公園的美好風光。

雖說我們去的那天剛好微微下着小雨，但藉着陰雨連綿，山頂被霧氣覆蓋，煙霧繚繞，意境特別美妙，這別具風味的一幕趕巧被我們遇上，真的超級幸運。

梯田式水道，玩水超安心

令頭陂公園火出圈的就是這一片「自上而下式」的梯田式水道，名為碧波池。碧波池用鵝卵石建造而成，因為一級一級的階梯，延緩了水流的速度，為遊客們提供了一個安全有趣的玩水環境，超級適合小朋友們玩耍。

天氣熱的時候不少遊客在池裏捉小魚、打水槍，樂此不疲。碧波池裏的水一部分是來自山間溪流，一部分來自雨水收集，富含礦物質，水温也比一般的水要更加清涼宜人！

正好前段時間雨水充沛，碧波池的可玩性達到了巔峰，水深大概剛超過腳腕，所以非常安全，能一次性玩個爽！

衫林棧道，清涼愜意

棧道兩旁種了許多落羽杉，要是秋天來，就能看到極具震撼力的「落羽杉瀑布」，如煙如霧。

棧道的落羽杉樹格外富有生氣，雖已步入夏天不再是主角，但我卻獨愛它滿目青翠的生命力。

坪山區—頭陂公園

地址：坪山區金田路田心水廠附近

交通：地鐵16號線田心站A口，步行10分鐘



Tips：

1、草叢樹林蚊蟲出沒，請提前做好驅蚊工作

2、戶外玩水容易着涼，多備一套換洗衣物

3、公園內禁止露營、搭建天幕、點燃明火



這裏樹木肆意生長，空氣乾淨純粹，深吸一口氣，感覺整個人都輕盈了許多。這2處公園因為地理位置及綠植覆蓋的原因，內部清涼宜人，很適合作為炎熱時分的避暑納涼好去處。

正好香港熱起來了，高温已超過30度，怕熱的小夥伴趕緊碼住！

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】