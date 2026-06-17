羅湖東門升級變身潮流天堂　打卡華南最大MINISO　商場即買即退稅

前幾天，陪一個外地來的朋友逛東門，本以為不過就是和以前一樣，買衣服、吃烤串、看電影......沒想到，人一齣地鐵站傻了，「這還是我認識的那個東門?」地面乾淨了，街道變寬了，老建築也悄悄翻新了一遍。



等走進商圈內部，各種潮流新店看得人目不暇接，時不時出沒年輕的次元愛好者，現場氛圍比過年還熱鬧。

東門，你這一次是真有點東西。

東門真的變了！

對不少深圳人來說，東門應該是成長記憶拼圖裏最不可缺少的一角，小時候跟着爸媽買年貨，學生時期和朋友蹲麥當勞吃甜筒，長大後和對象來逛街購物……可如今再來東門走一走，我才發現有些地方的變化已經這麼大了！

新東門，你好

平時喜歡逛東門的小夥伴，應該注意到了這次的大型升級煥新工程，沒有過多地打擾商戶和顧客，花費約兩年時間，就讓27萬平方米街區風貌變得煥然一新。

大家心中那個熟悉且充滿活力的東門，就這樣「二次出道」啦。

道寬路新，行走更舒適了

漫步在東門老街各大街道，最大的感受就是：好寬敞。升級歸來的「兩主街、四聚場、八支巷」空間格局，視野敞亮舒適不說，外觀更是乾淨整潔，逛街體驗直接next level了。

樓宇建築，變好看了

此外，21棟重點建築外立面也換上了新皮膚，如文山樓、西華宮、耀華樓等標誌建築經過精細修繕後，既保留了原汁原味的騎樓特色，整體顏值也提升不少，老深圳人可以輕鬆找到舊時回憶。

而民縫巷、時光巷等8條支巷則新增了不少潮流打卡點，街道氛圍更加時尚鬆弛，隨手一拍就是大片感。

品牌上新，更好逛了

更令人驚喜的是，東門新引進了252家潮流品牌門店，包含特步華南001號店、大灣區首座城市級「痛樓」。之後還有華為、榮耀、智慧未來壹號倉這些科技潮流快閃店接連入駐。

00後年輕人、外地遊客、國際友人專程跑來打卡消費的場景，在東門早已是日常現象。

離境退稅，購物更絲滑了

東門商圈真的太貼心了，離境退稅「即買即退」集中退付點已火速安排上，覆蓋65家品牌商家，涉及美妝、數碼、時尚服飾等多個領域。

東門商圈離境退稅「即買即退」集中退付點已火速安排上，覆蓋65家品牌商家。（深圳派提供）

海外旅客和港澳同胞們，不用專門跑口岸，現在在商場只需幾分鐘就能搞定退稅手續並領取退稅款，再疊加品牌折扣就更划算了。

直達商圈，東門站來了

還有人不知道嗎？5號線東門站已經開通了。出了站就是步行街，大家再也不用一個勁地擠老街站了。

老街區，新玩法，現在的東門也太好逛了

年輕人在東門到底在逛哪些地方？基本繞不開這兩個新晉潮流地標。

1. 新白馬．次元9號

Z世代玩家的次元天堂

誰能想到，東門那個以服裝批發聞名的商業地標，如今搖身一變，成了一個集「次元＋國風＋潮玩＋文創」於一體的主題商業綜合體，從大門進去的那瞬間，還以為走錯了地方。

+ 3

整整六層樓，匯聚三月獸、模玩熊、次元GO等40+優質潮玩品牌，限定盲盒、主題工坊、VR體驗，把1.7萬平方米的空間塞得滿滿當當，走兩步路就有新發現。

漫步這個潮流空間，隨處可見揹着痛包買盲盒的年輕人，一轉身就能和人氣IP偶像邂逅，次元濃度直接拉滿。

2. MINISO LAND

華南最大MINISO樂園

之前在網上刷到過這座華南最大的獨棟「MINISO LAND」，這次到了現場才知道有多震撼。足足1500平方米的超大空間，不同於尋常可見的MINISO門店，更像是一個專為年輕人打造的主題樂園。

+ 4

匯聚迪士尼、三麗鷗、羅小黑等超100+國內外知名IP，簽約近20個自有藝術家IP，5500個SKU從一樓延續到三樓，逛上三天三夜都沒問題。

除了抽盲盒試手氣外，店內還有不同主題的沉浸式互動區域，非常適合約上朋友一起打卡拍美照。

近期隨着Jennie聯名系列一齣，現場更是大排長龍，不少粉絲專程趕來搶周邊，蹲限定款，直接讓MINISO LAND成為當下最火的潮流打卡地。

羅湖，一個值得反覆愛上的地方

東門，其實僅代表着羅湖煥新的一部分。這些年，羅湖其實悄悄變了很多，每一次去都有新驚喜。

今年元旦羅湖剛開的文化新地標——「一館一中心」，擁有21層圖書館+17層青少年宮，已經成為不少人的周末常駐點，看書、自習、帶娃、運動、休閒一站式搞定。

對於喜歡騎行徒步的小夥伴來說，最近挖到的寶藏戶外路線，莫過於已經貫通的環深圳水庫綠道二期主線。水庫西側的「湖光塔」更成了市民爭相打卡的新地標，登上塔頂，山、城、湖全景鋪在眼前，所有疲憊都隨之消散。

商場方面，羅湖也在悄悄「上新」。今年內，國貿SPRING與紅嶺萬象匯將陸續亮相。加上年初開業的茂業天地，整整10層樓，從深港美食街到潮流科技店，從養生湯泉到KTV，逛一天都不帶重覆的。

這些新公園、新商場、新地標，逐漸把「樂活」刻進了羅湖人的日常生活中，不管是老人散步、年輕人打卡、親子出遊，每個人能找到舒服的打開方式。

當然，而羅湖的新，不止是好玩好逛，更藏着硬核的科創未來。

曾經的玉龍填埋場，這個全國最大的環境修復工程，正把塵封二十年的土地，改造成近30公頃的乾淨產業用地。

深汕高鐵羅湖北站已經開工，2028年建成後，高鐵、地鐵「四線換乘」，從羅湖口岸出發，半小時就能通達大灣區。

走進清水河數智新城，新材料大廈、新質科技大廈拔地而起，真邁生物、德康威爾這些硬科技企業聚集，「上下樓就是上下游」這句話一下子具像化了。

從煙火氣商圈到詩意山水，再到硬核的科創空間，羅湖一直在不斷打破大眾舊印象，讓人忍不住一次次愛上這裏。

在羅湖生活得越久，越能感受到這個城區的特別之處，既有老深圳味道，又能不斷帶來新驚喜。今年APEC峰會落地深圳，每一位遠道而來的客人都能親自去感受、去發現、去了解一個鮮活又向上的新羅湖。

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