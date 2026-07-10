深圳西麗塔免費開放｜登頂360°俯瞰湖景　寫意三河賞鼠尾草花海

逛過深圳環西麗湖綠道的人，或許都遠遠望見過它：造型別致，古色古香，不算高大，但就那麼孤獨地矗立山林間，可望而不可即。老深圳人才知道，它「有名有姓」——西麗塔，曾經也可登高望遠。



現在，好消息來了！

有着42年曆史的西麗塔正式向公眾免費開放，七層塔樓、步步有景，還能俯瞰西麗湖全貌。有山，有水，還有塔……這條綠道終於迎來「完全體」。

西麗塔免費開放，360°湖景，盡收眼底

西麗塔始建於1984年，高約32米，共7層，立於山水之間，自帶一股中式韻味。

不過很多人不知道，它最初不只是為觀景而建。它的本職是西麗水庫專屬的水務瞭望哨，站在塔頂一眼望去，水位、堤壩、山林火情全在眼底。

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彼時西麗湖度假村是深圳早期旅遊的王牌去處，塔樓特意做成仿古八角飛檐造型，實用與景觀一體，也算那個時代的巧思。

自90年代中期起隨水源保護要求升級，西麗塔一關就是三十多年。直到2026年6月，才重新開放。

關於這座塔的故事，老深圳人還記得——

八十年代後期，學校組織秋遊，孩子們排着隊往上爬，湖光山色是那一代人的童年底色；

到了1992年，郭富城、梁小冰在這裏拍古裝劇《風之刀》，附近中學的學生逃課跑去看拍戲，老師追到現場抓人……



除了見證一代人的青春，它也見證了腳下這片土地從旅遊勝地到科創高地的城市變遷。

當年在這片土地上的西麗湖度假村，如今這片山水之間崛起了西麗湖國際科教城。而西麗塔，既是那個時代的親歷者，也是如今這片「空中觀景廊道」上的視覺高點與歷史文脈座標。

如今修繕歸來，故事又可以續寫了。只是這座塔偏安一隅，殊不知外面的深圳，早已換了人間。

拾級而上，一層一景

外面換了人間，好在西麗塔的模樣沒有太多變化。

這次修繕，沒有大拆大建，走的是「修舊如舊、顯山露水」的路子，塔身結構和老裝飾被小心翼翼地保留下來。

細看之下，塔尖上立着一座精巧的小塔，遠遠望去像是塔上生塔，頗為別緻。

西麗塔共七層，拾級而上，每轉一層，窗框裁出的畫面便換一幀。一二層藏在樹影間，上到三四層，樹冠漸漸退下；到了頂層，大片湖面盡收眼底，涼風拂來，格外愜意。

「欲窮千里目，更上一層樓。」站在這裏，終於懂了這句話的分量。

登高望遠，環湖觀鳥

之前逛環西麗湖綠道，總看不清這片湖的全貌，大壩只能平視，綠道只見片段。現在登上西麗塔，大片湖水盡收眼底，連綠道的走向，也能一目瞭然。

北面是陽台山，層疊起伏；南面是留仙洞總部基地，高樓天際線清晰可見。一半山湖，一半城市，站在中間，有種抽離感。

塔頂設有觀鳥望遠鏡，偶爾能看見蒼鷺或鷹隼緩緩飛過。

綠道暢通，告別繞樹

西麗塔周邊同步做了提升，同時新修了周邊的觀景平台、棧橋和登山道，安全好走，也不破壞山野本來的樣子。

還有個細節值得一說，先前遊客來到綠道這一段，得先上樓梯繞到沁園路，然後是一段別出心裁的「繞樹路」。騎行愛好者會尤其難受，運動節奏會被強行打斷。

改造後，可以直接從西麗塔下方的道路穿行，不用再繞路又繞樹！

西麗塔

交通方式：乘坐深圳地鐵7號線，到西麗湖地鐵站B出口，步行800米抵達西麗塔；

開放時間：4月一10月 6:00-19:00，11月一次年3月 7:00-18:00；

入園方式：開放時段配合現場安全核驗即可入園登塔，塔內瞬時最大承載30人，現場將採取分批放行、「出一進一」等管控措施；

注意事項：西麗塔位於西麗水庫一級水源保護區，依法禁止化學消殺，塔體及周邊蛇類、蚊蟲等野生動物出沒，請注意自身防護。



寫意三河 紫紅花海

逛完西麗塔，沿着綠道繼續走，寫意三河段又是另一重驚喜。

這裏藏着一片超30畝的紫色花海，鼠尾草和柳葉馬鞭草鋪天蓋地，遠看像一層紫色薄霧落在湖畔。

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微風一過，花穗起伏如浪，空氣裏飄着淡淡的草本香氣。湖邊的落羽杉新葉青翠，和紫色花帶交疊在一起，層次感拉滿，隨手一拍都是治癒系大片。

散步的、騎行的、放空的人，到了寫意三河都不自覺地停下來，成了畫中人。

挑個晴天來，湖光、花海、山色一路相隨。

寫意三河

交通方式：乘深圳地鐵5號線至【西麗地鐵站】C出口出站，轉乘67路公交（10站）至【麻磡南路】，步行15分鐘即到寫意三河。

開放時間：每日6:00-21:00，無需預約

注意事項：本區域位於水源一級保護區，禁止捕撈、垂釣、游泳、搭建帳篷/天幕以及攜帶寵物；請勿攀爬水庫水利設施；社會車輛(含自行車)不允許進入。



環西麗湖綠道更好逛了

逛完塔，看完花，回頭再看這條串聯起它們的環西麗湖綠道，其實也值得專門來走一趟。

全程約16公里，平緩少坡，步行或騎行都友好。林蔭段有樹影遮陽，湖濱段有水面送風，走起來不累。路邊隔一段就有驛站和長椅，對着湖水發會兒呆，或者買瓶水歇歇腳，節奏完全可以自己掌控。

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這次遊玩路線，推薦從牌坊入口進，一路向西麗塔方向溜達，最後在寫意三河的花海邊收尾，全程走走停停大概兩三個小時。傍晚時分剛好回來，順路看一場日落。

自開放以來，環西麗湖綠道是變得越來越好了。寫意三河時常更新成片花海，沿途的驛站、觀景平台逐步配齊。

今年春節前，西麗水庫大壩率先開放，以往只能在圍欄外遠遠看一眼的水面，終於能走上去吹吹湖風了。接着西麗塔修繕開放，散步和騎行有了新路線，更具連貫感。對於一個想就近走走、騎車、透透氣的人來說，這稱得上是頂配綠道。

登塔、賞花、騎環湖綠道，在山湖與城市之間，找回久違的鬆弛感。找個時間，西麗湖見？