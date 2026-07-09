羅湖美食｜藏在小巷的人氣泰式麵店　大雞腿冬陰功啖啖肉酸辣開胃

羅湖最「窄」泰國麵館，主打巨型雞腿麵。



「來晚了，拼桌都要等。」

「一天最少要賣60個大雞腿。」

「津津樂道的廚師，愛笑的老闆娘，屬於泰蘭德的熱情。」

「潮州酸菜、福州蝦乾、自醃阿婆醬……都有老闆的巧思。」

藏在向西村窄巷的泰式麵館 ，店裏只賣3種湯底

羅湖向西村，不少深圳美食的起源之地，這兒鮮少有異國美味，這家近期人氣很高的泰式麵館便開在這兒，一條窄到用廣角鏡頭都難以拍下正門的小巷子裏。老闆豪師傅和他的妻子CC一同經營的温馨小店，踏入門就能感受到濃郁的泰蘭德氛圍。

從小在香港最著名的泰國人聚集區長大

豪師傅，全店唯一廚師，有十幾年日料經驗

「我們喜歡衝浪，所以常去泰國，就有了更多機會接觸到泰國本土的美食。」

因為在九龍城長大，豪師傅小時候就經常接觸到泰國美食，加上做了十幾年日料，所以在做麵時常常會加入不少「奇思妙想」，如炸過的咖喱葉、專門從福州買來的蝦乾、託朋友從潮州買的酸菜、自己研發蘸料等……聽着豪師傅把每樣食材的選擇理由滔滔不絕地表達出來，字裏行間都能感受到那種想做好每碗麵的真誠感。

「附近沒有這個品類，而我一直想做。」豪師傅笑着說道。這家店就像他們的一場「玩票」，卻在每個細節都傾注了心血。

冬陰功最受歡迎，咖喱湯和船麵湯也改良了

泰國河粉、手擀麵、粉絲、mama麵

「感覺現在大家都愛酸酸辣辣的口味，就像螺螄粉，我們店裏冬陰功就很多人喜歡。」

「泰國河粉，在香港叫貴刁，其實這是潮汕人傳到泰國的粿條，只不過泰國的米香味更濃。」

店裏麵食有3種湯底，酸辣的冬陰功湯是鐵打的招牌。「咖喱湯專門加了很多羅氏蝦頭熬，會鮮很多。」

船麵湯底則是用了牛骨熬製，豪師傅融合了越南湯粉的煲湯裏面，加了白胡椒粒、洋葱等，更加鮮甜。不過考慮到不少人不吃辣或帶孩子來，他還專門做了不辣的船麵醬。

「試了很多，最後用了南乳，能模仿出豬血那種稠稠的、甜甜的味道。」豪師傅說這話時，像是在分享一個實驗成功的小確幸。本來店裏是沒mama麵的，架不住太多客人想吃，所以也加上了。

招牌是「大號雞腿冬陰功河」，每天至少賣60只

大雞腿河粉是我對它的第一印象，實際的名字是「銷魂肉腿冬陰功」，泰式風韻中帶了不少港風影子。「香港人吃東西，喜歡啖啖肉，所以改用整隻琵琶腿去做。」

雞腿要先用滷水慢煮，再煎到皮脆脆

「靈感來自泰北金麵，廣東人吃雞外皮要脆，裏面要彈」

「泰北金麵用的是琵琶腿，一大鍋在市場上賣，雞腿燜得軟爛，肉都散了。廣東這邊吃雞還是喜歡嫩滑的感覺，所以就一整隻雞腿懟進去，那才爽。」

豪師傅改良成用滷湯慢煮，讓雞腿肉質保留彈性，再放到烤架上烤到外皮焦脆。「配上酸酸辣辣的冬陰功湯，夏天吃到大汗淋漓，就很有街頭感、很接地氣。」

每天煮60只雞腿以上，有時下午就沽清了

豪師傅最愛的吃法：把雞腿撕碎泡在湯裏，啖啖都有肉

每天60只雞腿是標配。「有時候生意好，準備了上百隻琵琶腿下午就賣完了，就要趕緊騎電單車去市場補貨，直到晚餐開市都要不停手地煮雞腿、熬湯。」

出餐前豪師傅會放上各種香料配菜，洋葱、小番茄、青檸、金不換以及炸過的咖喱葉。「直接用咖喱葉有股草味，不是所有人都能接受，我就融合了以前做日料時的炸大葉的方式，既保留了香氣，又減少了青草味。」

蝦蝦蝦咖喱麵&嘎吱脆豬船麵

從3只大蝦變成6只羅氏蝦

叫蝦蝦蝦咖喱麵，是因為最初只有三隻大蝦，但客人反映「不夠過癮」。所以豪師傅調整成6、7只羅氏蝦，反而更受歡迎。

咖喱湯底用也加了羅氏蝦頭熬製，多了一層蝦的鮮香。搭配的鹹菜是豪師傅在廣州黃沙水產市場認識的潮汕朋友家自制的，鹹甜度適中，與微甜的咖喱意外契合。炸麵也不是隨便放的。「泰北是炸鹼水麵，我覺得不夠脆，所以換成了手擀麵，蘸咖喱吃特別爽口。」

泰國街頭常見的船麵

「普吉那邊喜歡整塊肥豬肉劈下去，很正，但不是每個人都能接受那麼大塊肥肉。」

「泰國有好多潮汕華僑，手打豬肉丸就是他們傳過去的。」

船麵在泰國是街頭常見的小吃，湯濃味重。豪師傅保留了牛骨湯底，但是將肥膩的肥豬肉換成了燒肉，加上自己炸的豬皮、現烤的豬頸肉，彈牙的豬肉丸，連粉帶料都嗦乾淨。船麵還有不辣的版本噢~

試試泰式街頭小吃啦，選擇很多👇👇👇

+ 3

1. 自己熬的龍眼，一鍋要熬兩個鍾，得十幾杯

小店的飲品、甜品，是老闆娘CC的主場。「龍眼蜜是自己熬的，一鍋要熬成兩個鐘頭，才得十幾杯。」難怪吃着龍眼的甜香很自然，還可以選少糖版，裏面還加了脆波波。

2. 斑斕椰香小丸子，5元小甜品

斑斕凍是CC做的，翠綠晶瑩，帶着斑斕葉特有的清香，甜度來自自熬龍眼蜜，主打各種小料都給一點。

3. 獨家阿婆醬，配炭燒香茅豬頸肉

炭燒豬頸肉在泰餐是標配的存在，但是醬汁給到得很獨特——阿婆醬。名字啟發來自豪師傅香港朋友的阿媽。「她很喜歡醃檸檬，經常給家裏人做檸檬醬。」於是他把醬帶回來，又揉進自己做日料時積累的醬汁經驗，會更接近正宗泰國口味的清香，搭配豬頸肉，既解膩又提香。現在豪師傅也開始自己醃檸檬了。

4. 會把蝦乾吃完的「青木瓜沙律」

沙律裏放的蝦乾，是整道菜的點睛之筆。「傳統的泰國蝦乾有時會粘牙又韌。我在福建工作時發現馬尾乾貨特別好吃，就特意託朋友找來。但是它的的口感其實介於蝦乾和蝦米之間。買回來我還要自己再炒，變得特別香脆。」

店裏的芒果魚皮也放了這味調料，豪師傅笑道，有些人可能會接受不了魚皮的腥，但還是會把裏面的蝦乾吃完。

5. 一定要撈勻的「拌腐竹蝦醬拌通菜」

「一定要把蝦醬拌勻，直接吃真的會很鹹。」

自己炒的蝦醬倒在焯到脆生生的通菜上，正確的吃法是一定要撈——用筷子把通菜和蝦醬撈勻，讓每一根都裹上醬汁。碗邊炸過的腐竹是專門搭配的，吸了蝦醬的汁，一口下去脆軟的、鹹香，全在嘴裏炸開。

小巷感覺離大家很近， 和15歲剛入行時那樣近

偶然一次遛狗時，夫妻倆在向西村看到招租訊息，只考慮了兩天頂下這裏。裝修全是自己動手，拆燈、裝地板、設計logo……整整折騰了一個多月。「旁邊做外賣的店五天就能開業，他們很奇怪我們為什麼搞這麼久。」豪師傅笑道。

剛開不久，謝謝大家捧場

關於店名「小巷泰麵」，豪師傅是這樣說的：

「以前在商場開店，覺得距離大家很遠。現在在小巷裏，就跟大家很靠近了。」

「我很久沒有自己清潔廚房了。以前十幾家店，每天坐在辦公室看報表。而現在的我跟廚房很近，就跟十五歲剛入行時一樣近。」

最讓他開心的是，「拿回來的餐本就是報表，全部都吃完了，我就覺得很開心。」這種直接看到客人滿足表情的成就感，是以前做連鎖時無法體會的。

小巷泰麵

地址：羅湖區向西村31號101

交通方式：地鐵5號線 湖貝站D口

營業時間：11:30-14:00、17:30-21:30

TIPS：

1. 普通小店，環境一般，不必抱着過高期望專程前往

2. 後廚僅豪哥一人出餐，上菜可能稍慢，高峰期需等位

