國貿站美食6大推介｜近羅湖！¥12 焦糖撻／海鮮火鍋／抵食日本菜

深圳國貿站美食推介｜深圳國貿站鄰近金光華廣場、東門老街，食肆多到數唔晒！是港人覓食的熱點之一，《香港01》好食玩飛記者為大家精選6間必吃美食，有地道越南菜、脆肉鯇火鍋、港式茶樓，羅湖口岸過關後搭地鐵即達！



深圳國貿站位於羅湖核心地段，屬深圳地鐵1號線，靠近羅湖口岸，過關後僅需搭乘一站地鐵即達，對於港人來講超級方便。附近有金光華廣場、東門老街兩大超熱門商圈。

金光華廣場匯聚逾300個知名品牌，餐飲佔比極高；而東門老街則是全深圳最熱鬧的平民商圈，服飾、飾品、美妝、地道小食應有盡有。還有國貿大廈商場內亦有不少平價餐廳，性價比超高。商場多自然美食多，如果大家覺得選擇太多眼花撩亂，不妨參考以下6大美食推介。

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國貿站美食推介【1】美奈小館（金光華店）｜必吃榜越南菜 椰香咖喱超濃郁！

美奈小館是深圳的人氣越南菜，必食推介椰香咖喱牛腩 / 雞。作為招牌中的招牌，咖喱香濃順滑，牛腩燜得軟腍入味、雞肉則嫩滑唔韌。還有西貢炭燒豬頸肉、芒果魚柳米紙卷、椰香千層糕都很值得一試。

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人均： ¥80

地址： 羅湖區人民南路金光華廣場B2層

交通： 地鐵1號線國貿站A出口步行約3分鐘



國貿站美食推介【2】漁鮮小院（國貿店）｜脆肉鯇火鍋！廣湘融合菜

漁鮮小院是國貿站附近一間隱藏版海鮮火鍋店，主打中山脆肉鯇，同時提供廣式及湘式融合菜，口味選擇多。招牌脆肉鯇火鍋，魚片新鮮現切，10秒就食得！另外爆膏羅氏蝦、橘子麻薯、魚雜拼盤、鹹蛋黃飛天魚翅也是人氣菜式。

人均： ¥100

地址： 羅湖區熙龍大廈一樓

交通： 地鐵1號線國貿站E出口步行約6分鐘



國貿站美食推介【3】山禾田（羅湖店）｜日系溫泉小食堂！壽喜燒 / 雲朵舒芙蕾必食

山禾田是國貿站附近性價比超高的日系小食堂，整間店走溫泉旅館風格，打卡一流。必食推介包括和牛壽喜燒、石燒一口牛、炙燒鵝肝壽司，還有舒芙蕾及焦糖布丁，甜度適中。

人均：¥120

地址： 羅湖區鳳凰路181號京基鳳凰印象L1-104

交通： 地鐵1號線國貿站步行約15分鐘（或轉乘的士約5分鐘）



國貿站美食推介【4】一樂食堂（金光華店）｜日漫風！巨型Taco壽司超吸睛

一樂食堂是近年大熱的日系漫畫風食堂，裝修佈滿日系卡通元素。店內招牌巨型Taco壽司手掌一樣大件，外層脆身，入面鋪滿厚切鰻魚、蟹柳、三文魚、厚蛋燒及蔬菜，口感豐富又好影。還有流心雙層肉餅飯、奶香咖喱烏冬也很推薦。

人均： ¥80

地址： 羅湖區嘉賓路金光華廣場B2層

交通： 地鐵1號線國貿站A出口直達商場



國貿站美食推介【5】裕蓮茶樓（金光華店）｜焦糖蛋撻、特濃茶鑽琥珀奶必試

裕蓮茶樓主打港式點心及懷舊糖水，裝修充滿地道氣息。經常要排隊買的焦糖燉蛋撻 ¥12一個，是鎮店招牌，每日限量供應。表層的焦糖經過炙烤，脆嫩交織，搭配特濃琥珀奶絕配。建議到店先點焦糖撻，趁熱食口感最焦香。

人均： ¥24

地址： 羅湖區人民南路金光華廣場L1-010A舖

交通： 地鐵1號線國貿站A出口步行2分鐘



國貿站美食推介【6】1-7Bread（金光華店）｜丹麥大牛角、芋泥戚風蛋糕

7Bread是深圳近期爆紅的手工麵包店，位於金光華B1層。每日現烤現賣，必買推介：丹麥大牛角酥脆香濃，選用優質動物性忌廉；熔岩朱古力牛角包流心爆漿，邪惡必試。蒜香芝士包配杯美式咖啡就是完美下午茶。

人均： ¥25

地址： 羅湖區人民南路金光華廣場B1層127-128號舖

交通： 地鐵1號線國貿站A出口直達商場



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