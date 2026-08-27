日本秋季景點10大推介　搭列車/纜車賞紅葉　海邊踩單車睇日落

進入10月的盛秋時，夏天所留下的炎熱逐漸消失，天氣也變得更加涼爽舒適。在這樣的10月，日本進入了紅葉季，漫天的紅點綴了大地，形成了秋天的獨特色彩。



今天，就讓我們來看看10月的日本景點十選，一起尋找那些好玩又美麗的景點吧。

日本十月景點十選

1. 京都：嵐山

嵐山位於京都府，是京都數一數二的觀光勝地，不僅可以欣賞到隨四季更迭變化的自然美景，還可以欣賞到許多洋溢著日本風情的歷史建築。到了秋天，這裡更會化身為日本著名的賞紅葉勝地，深受海內外遊客的喜愛。

每到10月，嵐山都會湧入大量的賞紅葉人潮，你可以去參觀被登錄為世界文化遺產的天龍寺、龍安寺，造訪嵐山的代表性景點渡月橋，更可以搭乘觀光小火車體驗嵐山的魅力，沿途的紅葉美景都將讓你感受到濃厚的秋天氣息。

京都：嵐山

地點：京都府京都市西京区



2. 栃木：中禪寺湖

中禪寺湖位於栃木縣日光市男體山，是日本海拔最高的天然湖泊之一，他位於奧日光的入口，與從市區造訪時經過的伊呂波坂一樣，是日光著名的賞紅葉勝地。

10月中旬是中禪寺湖紅葉的最佳觀賞期，除了可以騎自行車環湖，悠閒感受湖畔與紅葉交織的美景外，也可以搭乘遊覽船從湖面上欣賞漂亮的楓葉。在紅葉季期間，遊覽船還會推出限定的「賞楓巡遊」路線，千萬不要錯過了。

栃木：中禪寺湖

地點：栃木県日光市中宮祠



3. 北海道：定山溪

定山溪位於北海道札幌市南部的支笏洞爺國立公園，周圍有著清澈的溪谷以及茂密的森林等等，自然風情讓定山溪又有「札幌後花園」之稱。除此之外，定山溪還是一座自江戶時代就開始營業的著名溫泉鄉，每年都吸引無數了遊客前來遊玩。

每到秋天，定山溪的紅葉會遍佈溪谷，從溫泉街中心的定山溪大橋望去，可以一覽被紅葉點綴的大峽谷，景色十分壯觀。周遭也散布著多處賞楓名所，甚至可以一邊泡湯一邊賞楓感受雅致，喜歡賞楓的你絕對不會失望。

北海道：定山溪

地點：北海道札幌市南区定山渓温泉

營業時間：9:00～17:00（定山溪觀光介紹所）



4. 宮城：鳴子峽

鳴子峽位於宮城縣，是東北著名的賞楓名所。深達100公尺的斷崖絕壁，再嫁商綿延約2.5公里的壯麗峽谷，陡峭的山崖上生長著紅葉、楓樹以及水楢等落葉樹木，漂亮的葉片與壯觀的峽谷交織成如同畫作一般的優美景色。

每到秋天，鳴子峽的紅葉會布滿峽谷，吸引眾多的觀光客前來，你可以踏上橫跨鳴子峽的大深澤橋，從橋上一跳峽谷與紅葉構成的壯麗風景，偶爾還會看到列車穿越鳴子峽的場景，讓這份體驗有自己獨特的魅力。

宮城：鳴子峽

地點：宮城県大崎市鳴子温泉尿前～星沼地内



5. 長野：上高地

上高地位於長野縣，是日本首屈一指的山岳名勝，其壯麗的景觀讓他同時被指定為「特別名勝」與「特別天然紀念物」，每年都吸引許多觀光客造訪。從規劃完善的步道上，可以眺望包括穗高連峰在內的多座3000公尺級高山，壯麗的景色讓人嘆為觀止。

每到秋天，上高地裡面的葉片會一起變紅，也造就了好幾個賞紅葉名所，包括河童橋、明神池以及大正池周邊都有著美麗的紅葉，能夠一邊健行一邊欣賞沿途的紅葉美景，是上高地特有的秋季魅力。

長野：上高地

地點：長野県松本市安曇

開山時間：4月下旬至11月中旬



6. 青森：奧入瀨溪流

奧入瀨溪流位於青森縣，是日本著名的賞紅葉景點之一，每當秋天到來時，山內的葉片將轉為紅色，宛如畫作般的紅葉景色將遍布整個山谷，吸引無數客人前來欣賞遊玩。

奧入瀨溪流紅葉的最佳觀賞期落在10月中旬至11月上旬，你可以沿著溪流的步道一邊散步，一邊欣賞紅葉倒映在水面上的美麗景致。此外，也可以在十和田湖搭乘小船，從湖面上欣賞壯觀的紅葉景色，令人駐足且流連忘返。

青森：奧入瀨溪流

地點：青森県十和田市大字奥瀬



7. 新潟：苗場龍之纜車

苗場龍之纜車位於新潟縣，連接著苗場高原以及山頂的田代高原，是日本路線最長的纜車。全程長達5.5公里，在反覆的起伏中緩緩上升至海拔430公尺，沿途的美麗景色將讓人屏息。

每到秋季，紅葉將山麓渲染上紅黃的豔麗色彩，這時候搭乘「紅葉龍之纜車」，整整25分鐘的空中散步讓你可以盡覽堪稱藝術的美麗景象，是你絕對不想錯過的特別體驗。

新潟：苗場龍之纜車

地點：新潟県南魚沼郡湯沢町三国202

營業時間：9:00～15:00（下行最晚時間16:00）



8. 宮城：松島

松島位於宮城縣，以其絕美的景色讓他與天橋立、巖島一同名列「日本三景」，是宮城縣代表性的觀光勝地。散布著260多個島嶼的松島灣風光明媚，可以搭乘遊覽船從海上欣賞絕美的群島景色。

除此之外，在島上也有著像是瑞巖寺以及五大堂等歷史悠久的文化景點。每到10月更會進入當地的牡蠣季節，鮮嫩飽滿、味道濃郁的碩大牡蠣吸引大量的遊客前來品嘗，將帶給你不一樣的10月旅遊體驗。

宮城：松島

地點：宮城県宮城郡松島町松島



9. 廣島、愛媛：島波海道

島波海道是一條連接廣島縣與愛媛縣，長達70公里的海上道路，他將瀨戶內海上的多座島嶼串聯起來，是極具魅力的自行車道路。由於10月天氣相對穩定，沒有炎熱的高溫與強風，相對更適合一邊在海道上騎著自行車，一邊欣賞瀨戶內海清澈透明的海景。

除了騎車以外，你也可以在因島大橋上停下腳步，俯瞰美麗的景色，或是在多多羅大橋下仰望優美的拱形橋，又或者是在伯方島一邊品嘗鹽味霜淇淋，一邊與海景拍照留念，都是特別有趣的體驗。

廣島、愛媛：島波海道

地點：広島県尾道市～愛媛県今治市



10. 長野：赤澤森林鐵道

位於長野縣的赤澤森林鐵道，是日本屈指可數的森林鐵道路線，現今作為公園內的保存鐵道保留下來，只有在春季與秋季才會開放搭乘。儘管路線不長，但一邊通過壯闊的美林，一邊徜徉於大自然之中，是這條鐵路最大的魅力。

每到秋季，赤澤自然休養林的葉片轉紅，若是在這時搭乘列車的話，可以欣賞到檜木林與闊葉樹交織而成的壯麗景色，復古火車與紅葉互相襯托，充滿懷舊的氛圍，無論是在外側漫步，或是從列車內欣賞美景，都有著各自的樂趣。

長野：赤澤森林鐵道

地點：長野県木曽郡上松町小川入国有林

營業時間：4月下旬～11月上旬 9:30～15:30（每30分一班，梅雨或平日轉為60分一班）



以上便是日本10月景點十選了，除了欣賞美麗的紅葉景色外，也可以造訪當地的經典名勝，不知道有沒有各位讀者感興趣的呢？趕緊規劃屬於自己的10月形成吧。

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