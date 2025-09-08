日本賞楓5條觀光列車路線　復古火車嚐美食另類體驗｜附紅葉時間

你搭過日本的觀光列車嗎？像是北海道的SL冬季濕原號、岩手一之關出發的寶可夢列車，都非常受到日本與外國旅客的歡迎，本篇精選日本5條賞楓觀光列車，介紹沿途經過的紅葉美景，一起來去日本搭乘夢幻的觀光列車追楓葉！



1. 黑部峽谷トロッコ電車

因為大雪山道路的關係，每年的春天是立山黑部最熱鬧的季節，不過其實立山黑部在秋天的紅葉季也非常值得一看！搭乘「黑部峽谷トロッコ電車」欣賞紅葉與溪谷的浪漫美景，再到宇奈月温泉街泡湯吃美食，絕對是秋季的一大享受！

「黑部峽谷トロッコ電車」是有點類似登山小火車的開放式列車，不定時還會推出特定行程，帶你去看溫泉、吃富山圓形鱒魚壽司、溫泉蛋DIY等活動，搭乘橘紅色的列車搭配爬升在山谷之間，搭配美麗紅葉更是賞心悅目！

運行區間：宇奈月站〜欅平站

紅葉時間：10月中旬～11月



2. THE ROYAL EXPRESS

「THE ROYAL EXPRESS」是日本知名的大型觀光列車，會在不同季節推出不同的旅遊方案，而目前運行於秋季的計劃名為「TOKAIDO・FUJI CRUISE TRAIN」，全程為4天3夜，沿途經過橫濱、靜岡、岐阜犬山城、鷲津濱名湖等地。

「THE ROYAL EXPRESS」由知名設計大師水戶岡鋭治設計，優雅的古典藍色車身，搭配內裝皆為復古木質設計的八節車廂，5號車為核桃木打造的用餐空間，6號車為木質與彩色玻璃鑲嵌的音樂餐車，8號車為有書桌與拼木地板的圖書車廂，精緻而華美的設計令人著迷。

在車上享用的餐點包含：由伊豆當地法式餐館「エルマイヨン」主廚所監修的早午餐、濱松名店「鰻処 うな正」的餐點、義大利料理名店「BOTTEGON（ボッテゴン）」、中式料理「中国料理 村松」，說是世界料理齊聚一堂也不為過。

運行區間：橫濱～靜岡～岐阜（本次介紹的秋季計劃）

紅葉時間：11月～12月



3. 大井川鐵道SL列車

大井川鐵道SL列車是一條全年四季皆運行的觀光列車，總共有四輛蒸氣火車服役中，建造於昭和10～20年代，每輛都有著輝煌的歷史，有著木頭座位及舊式電燈、電風扇內裝，推薦給鐵道迷一生一定要搭一次，光是聽到汽笛聲都會讓人感動不已。

大井川鐵道SL列車在秋季同樣有推出套裝行程，像是2天1夜的豪華之旅，吃著大井川周邊食材所做的懷舊便當，欣賞香嵐溪、小國神社等景點的紅葉美景，再到雄踏溫泉泡湯、吃美食！

運行區間：新金谷站～家山站

紅葉時間：11月下旬～12月上旬



4. わたらせ渓谷鐵道トロッコ列車

接著是運行於群馬、栃木縣的觀光列車「トロッコわたらせ溪谷號」，過去為四輛結成的載客用列車，現今則留下銅色車身的「DE10-1537」與紅色車身的「DE10-1678」作為觀光列車使用，前兩節為開放式車廂，後兩節則為玻璃車窗車廂，行經在渡良瀬川，帶大家一覽溪谷風景。

「トロッコわたらせ溪谷號」運行日每月份略有不同，可以先上官網查看，開放購票時間為乘車日一個月前的中午11點，額滿為止，搭車時需要先預約整理券（成人520日圓・小孩260日圓），再購買乘車券或一日票。

其中「溪谷3號」車輛為指定席，需要在乘車當日早上九點先拿整理券劃位，「溪谷4號」車輛則為全自由席，依照上車順序可以自由選位。

運行區間：大間站～足尾站

紅葉時間：11月下旬～12月上旬



5. 南阿蘇鐵道 高森線

最後一條路線是位於九州熊本的「南阿蘇鐵道 高森線」，同樣是開放式的觀光列車，可以在車上欣賞到阿蘇火山的壯闊之姿，白川溪谷大橋的紅葉美景，今年的運行時間為3月15日～11月30日的週六、週日、假日，部分期間天天運行，是日本與外國旅客都非常喜歡的一條日本觀光列車路線。

「南阿蘇鐵道 高森線」運行於立野站〜高森站之間，單趟車程時間為55分鐘，全車為指定席，需要在乘車30日前的10:00～3日前23:59先在線上進行預約。

運行區間：立野站〜高森站

紅葉時間：11月中旬～下旬



搭日本觀光列車賞楓去！

以上就是精選的5條賞楓觀光列車，如果你還在煩惱要去日本哪裡賞楓的話，不妨可以參考以上資料，部分觀光列車是還可以預約的，今年秋天送給自己一趟高級享受的賞紅葉之旅吧！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】