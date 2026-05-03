札幌美食12推薦　北海道成吉思汗烤肉代表　昭和天皇皇后特製雪糕

札幌（Sapporo）是北海道的玄關城市，也是北海道最大的都市，以四季分明的自然景致吸引遊客前來，更擁有豐富的漁產、優質的乳製品與獨特的鄉土料理，成為日本北國最具代表的美食重鎮。無論是源自札幌的味噌拉麵、以香料堆疊而成的湯咖哩，或是象徵北海道海鮮精華的海鮮丼與螃蟹料理，都展現出札幌在地食材的深厚底蘊。



現在推薦12間札幌必吃美食，從排隊名店與深受在地人喜愛的口袋名單，通通都有，讓你好好感受札幌獨有的美食魅力。

札幌必吃美食推介

1. 成吉思汗達摩本店

札幌的成吉思汗達摩本店（成吉思汗だるま本店）位於薄野區，從地鐵薄野站步行約5分鐘即可抵達，在1954年開業，是札幌的老字號烤羊肉餐廳，店內每天選用新鮮成年羊肉，現切羊肉搭配炭火與銅盤傳統烤法，再鋪上洋蔥、紅蘿蔔、青椒等蔬菜，烤出的肉汁香氣濃郁，是北海道成吉思汗烤肉的代表。

除了烤羊肉之外，也提供白飯、小菜、泡菜及茶泡飯等搭配餐點。此外，餐廳空間的座位約20席，每到熱門時段都需要排隊，但是翻桌速度快，建議避開晚間尖峰時段。由於羊肉與炭火味道較濃，建議穿著容易清洗的衣服。成吉思汗達摩本店的營業時間為下午五點到早上四點半，即使再晚都可以體驗札幌在地的飲食文化。

成吉思汗 達摩 本店

Google 評分：4

聯絡電話：011-552-6013

店家地址：日本〒064-0805 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 5 Jōnishi, 4-chōme−４ 1F

營業時間：17:00 – 04:30



+ 6

2. 湯咖哩 GARAKU

札幌的湯咖哩名店GARAKU是札幌的熱門排隊餐廳，湯咖哩GARAKU 本店鄰近狸小路商店街，步行五分鐘即可到達，GARAKU以濃郁的和風高湯與秘傳香料打造獨特的北海道風味湯咖哩，店內必點招牌餐點為軟嫩雞腿蔬菜湯咖哩和炸雞腿蔬菜湯咖哩，搭配新鮮的北海道蔬菜，口感豐富，飯量與辣度都可以客製調整，來符合各種口味的需求。

由於本店座位有限，所以在熱門用餐時段都需要排隊，加上湯咖哩如果提前完售也會提早打烊，建議可以早點出發前往領取整理券，或是選擇人潮較少的分店用餐。此外，GARAKU也有提供英文菜單與簡單英文服務，對於想體驗道地北海道湯咖哩的國外遊客相當友善。

Soup Curry GARAKU Sapporo Main Restaurant

Google 評分：4.2

聯絡電話：011-233-5568

店家地址：日本〒060-0062 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 2 Jōnishi, 2-chōme−６−１ おくむらビル B１

營業時間：11:30 – 15:00，17:00 – 20:30



3. 北海道蟹將軍

札幌蟹將軍（かに家 かに将軍）是北海道知名的螃蟹料理專門店，從地鐵薄野站步行只需要2分鐘就可到達，北海道蟹將軍以新鮮的北海道蟹類聞名，像是帝王蟹、雪蟹與毛蟹，並提供多樣化的料理，從刺身、生食、火鍋、燒烤到天婦羅應有盡有，最多人點的則是蟹壽喜鍋，以祕傳高湯搭配雪蟹或毛蟹，風味十足；蟹會席套餐則包含刺身、煮蟹、烤蟹、蟹肉豆腐、天婦羅、蟹粥，可以一次品嚐到多道料理。

店內空間則為傳統日式風格，提供寬敞的用餐空間與包廂服務；店面外觀有大型螃蟹裝飾，許多人都會在門口拍照打卡。北海道蟹將軍提供英文菜單與中文菜單，對於外國遊客來說點餐相當方便，非常適合想一次品嚐多種蟹料理的海鮮愛好者。此外，由於晚餐時段可能需要排隊，建議提前預約，才不用花時間候位。

北海道蟹將軍 札幌本店

Google 評分：3.7

聯絡電話：011-222-2588

店家地址：2-chōme-14-6 Minami 4 Jōnishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 064-0804日本

營業時間：星期一至星期四、星期六至星期日11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00；星期五11:00 – 22:00



4. 一幻拉麵

札幌一幻拉麵（えびそば一幻）是北海道著名的拉麵名店，以濃郁的蝦味高湯聞名，以豚骨湯底與北海道甜蝦熬煮成結合海味的鮮美湯頭，味道濃厚而不膩，入口帶有淡淡的甜味，香氣十足，一幻拉麵的麵條選用中細略捲的手工麵，可以充分吸附湯汁，讓你每一口都能品嚐到濃郁的蝦子香氣。

一幻拉麵提供多種湯底選擇，像是蝦味濃厚、蝦味清湯以及味噌蝦味，搭配經典的叉燒和溏心蛋，滿足各種口味喜好。餐廳位於札幌市中心，交通便利，是來札幌必訪的拉麵名店之一。

蝦味拉麵 一幻 總本店

Google 評分：4.3

聯絡電話：011-513-0098

店家地址：9-chōme-1024-10 Minami 7 Jōnishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 064-0807日本

營業時間：11:00 – 03:00



5. 札幌螃蟹本家

位於札幌市中心的札幌螃蟹本家（札幌かに本家），距離JR 札幌車站南口步行5分鐘即可到達，鄰近大通公園，札幌螃蟹本家為七層樓的建築，總席數有460席，提供兩人小包廂與多人聚餐的座位，環境舒適，帶有傳統和風料亭風格，店內全館禁菸，非常適合家聚會或慶祝宴席。

螃蟹本家主打北海道新鮮螃蟹，包括帝王蟹、毛蟹與松葉蟹，菜色涵蓋刺身、炭火烤蟹、蟹鍋火鍋、蒸煮、炸物、蟹壽司及蟹粥等，還提供各種會席套餐，滿足不同預算與需求，餐點價格屬中高價位。建議提前預約以免需要花時間候位，服務人員也可以依照需求推薦熟食或煮物，讓顧客能安心享受螃蟹的美味。

Kani Honke Sapporo Station Main Branch

Google 評分：4.1

聯絡電話：011-222-0018

店家地址：2-chōme-1-18 Kita 3 Jōnishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0003日本

營業時間：11:30 – 22:00



+ 6

6. 禪 牛肉涮涮鍋壽喜燒

札幌的禪 牛肉涮涮鍋壽喜燒（牛しゃぶ 牛すき禅）距離地鐵大通站步行約5分鐘就可以抵達，主打涮涮鍋（shabu‑shabu）與壽喜燒（sukiyaki）兩種鍋物形式，牛肉選擇豐富，從進口牛、一般國產牛、到黑毛和牛、北海道和牛到神戶牛，在這裡都能品嚐到，並提供單點與吃到飽，吃到飽還可以續麵或加點酒水。

店內的空間設計為典雅日式風格，必提供桌邊料理服務，適合朋友聚餐或多人聚會，餐廳也有提供中文與英文菜單，接受多種支付方式，對外國旅客相對友善。禪 牛肉涮涮鍋壽喜燒的訂位最少要從兩人起訂，建議假日或旺季先提前預約，以免久候。

牛しゃぶ 牛すき 禅

Google 評分：4.3

聯絡電話：011-219-6522

店家地址：日本〒060-0062 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 2 Jōnishi, 1-chōme, 山口中央ビル地下

營業時間：17:00 – 23:00



7. 麵屋 彩未

麵屋彩未的老闆曾在味噌拉麵名店「すみれ(Sumire)」任職七年，在2000年的時候開設麵屋彩未，店內招牌是味噌拉麵，湯底以豚骨、蔬菜、昆布和香菇熬煮而成，再加入特調味噌醬，湯頭濃郁而不膩口，拉麵的麵條為中粗捲麵，富有彈性且容易吸附湯汁，搭配炙烤叉燒與生薑泥展現豐富層次，入口時品嚐的到原味，拌入薑泥後則轉為溫潤微辣的口感，非常適合寒冷天氣享用。

麵屋彩未被視為札幌味噌拉麵的代表名店之一，並多次入選北海道最佳拉麵，從地鐵東豐線美園站步行約5分鐘即可抵達，營業時間為午餐和晚餐時段，週一為公休日，在假日跟用餐尖峰時段可能需要排隊30分鐘到1小時。

麵屋 彩未

Google 評分：4.2

聯絡電話：011-820-6511

店家地址：5-chōme-3-12 Misono 10 Jō, Toyohira Ward, Sapporo, Hokkaido 062-0010日本

營業時間：星期二至星期四11:00 – 15:15；星期五至星期日11:00 – 15:15, 17:00 – 19:30；星期一休息



8. SAPPORO 餃子製造所

起源於札幌市東區的SAPPORO 餃子製造所是札幌知名的餃子專門店，以厚實的餃子皮和北海道在地蔬菜與國產豬肉製成的內餡著稱，除了一般餃子之外，還提供特大餃子，份量是一般餃子的三倍以上，口號為「大就代表好吃」而深受顧客喜愛。

在店內用餐可以搭配定食或是北海道炸雞（ザンギ），SAPPORO 餃子製造所的分店遍布札幌市，像是狸小路店、二十四軒店、白石店等，多數分店提供外帶或外送服務，方便遊客與當地人可以更加便利且快速的享用美味餃子，想品嚐札幌獨有的餃子風味的話，一定要來試試。

SAPPORO餃子製造所

Google 評分：4.1

聯絡電話：011-722-0026

店家地址：13-chōme-2-31 Kita 12 Jōhigashi, Higashi Ward, Sapporo, Hokkaido 065-0012日本

營業時間：11:00 – 21:30

SAPPORO餃子製造所 狸小路店

Google 評分：4.1

聯絡電話：011-252-0008

店家地址：5-chōme-11-3 Minami 2 Jōnishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0062日本

營業時間：11:00 – 23:00

SAPPORO餃子製造所 札幌駅西店

Google 評分：4.1

聯絡電話：011-214-0154

店家地址：日本〒060-0806 Hokkaido, Sapporo, Kita Ward, Kita 6 Jōnishi, 6-chōme−２−２０

營業時間：11:00 – 23:00



9. 海鮮処魚屋の台所

海鮮処 魚屋の台所位於札幌二条市場附近，是國內外遊客與在地人都喜愛的餐廳，主打新鮮、豐富的海鮮丼，提供各式招牌海鮮丼，像是包含15到20種海鮮食材的精選海鮮丼（おまかせ海鮮丼），使用當地新鮮海膽的生海膽丼（生うに丼）以及醃製鮭魚卵的鮭魚卵丼（いくら丼），充分展現北海道海鮮的鮮美滋味。

營業時間從早上七點到下午五點，建議早上前往，以避開遇到熱門時段而需要排隊，雖然價位偏高，但是以新鮮度與份量來說，非常值得一試。

Sakanayano Daidokoro

Google 評分：4.2

聯絡電話：011-251-2219

店家地址：日本〒060-0052 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 2 Jōhigashi, 2-chōme−１０ 小西ビル １ 階

營業時間：07:00 – 17:00



+ 7

10. 螃蟹亭

札幌螃蟹亭（かに亭）位於札幌市中央區，距離地鐵薄野站步行5分鐘，以活蟹現煮料理為特色，強調非冷凍、現場處理，提供毛蟹、雪蟹等多種蟹類選擇，可以品嚐到蟹肉刺身、烤蟹及蟹肉拼盤等料理，高級套餐則有螃蟹全餐（蟹づくしコース），滿足重視鮮度的海鮮愛好者。

店內設有一般座位、包廂以及和式榻榻米座位，氛圍傳統舒適。由於價格會依照螃蟹種類與季節波動，建議事先了解當季的價格，另外假日與旅遊旺季通常一位難求，建議提前預約。

Kani Tei

Google 評分：4

聯絡電話：011-512-6065

店家地址：日本〒064-0805 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Minami 5 Jōnishi, 6-chōme 多田ビル 2階

營業時間：17:00 – 22:30



11. 雪印Parlor札幌本店

札幌雪印Parlor札幌本店（雪印パーラー 札幌本店）於1961年開業，是札幌的老字號甜品店，從JR 札幌站或地鐵站步行約5分鐘即可到達。店內一樓販售伴手禮（手信）與冰淇淋（雪糕），二樓則為咖啡廳座位區，提供內用甜點與飲品。

最知名的招牌甜點是1968年為昭和天皇與皇后特製的Snow Royal 冰淇淋，是北海道經典冰淇淋代表，店內提供超過30種百匯、聖代與季節限定甜點，還有巨無霸百匯適合多人一起共享，雪印 Parlor 札幌本店不只是甜點店，也承載了北海道乳製品的歷史，吸引許多甜點愛好者前來朝聖。

雪印冰淇淋 札幌本店

Google 評分：4.1

聯絡電話：011-251-7530

店家地址：日本〒060-0002 Hokkaido, Sapporo, Chuo Ward, Kita 2 Jōnishi, 3-chōme−１−３１ 太陽生命札幌ビル 1階

營業時間：10:00 – 19:00



12. 六花亭札幌本店

位於札幌市中央區的六花亭札幌本店，從JR札幌站南出口步行5分鐘即可抵達，店內除了販售六花亭的各式經典甜點之外，也設有喫茶室，提供咖啡與現做甜品，還有六花亭札幌本店的限定甜點，像是深受遊客喜愛的冰淇淋蘭姆葡萄夾心餅乾，

店內設有電梯、多功能洗手間及嬰兒尿布台，方便家庭與小孩同行的遊客，讓大家可以在店裡好好的挑選甜點與伴手禮，由於人氣商品較容易缺貨，建議大家可以提早前往購買人氣伴手禮，或是選擇午後造訪，可以避開人潮，還可以在喫茶室品嚐甜點，享受悠閒午後時光。

六花亭 札幌本店

Google 評分：4.3

聯絡電話：0120-126-666

店家地址：6-chōme-3-3 Kita 4 Jōnishi, Chuo Ward, Sapporo, Hokkaido 060-0004日本

營業時間：10:00 – 17:30



看完這麼多的札幌必吃美食，你最想吃哪一間呢？不妨把它們一次加入你的札幌旅遊行程之中，好好品嚐札幌的道地美味。

【本文獲「輕旅行」授權轉載。】