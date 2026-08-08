中山好去處｜14.6km新步道11月開工　沿途賞五桂山美景＋歷史古蹟

喜歡戶外的朋友注意啦！又一個戶外好去處即將開建，就在深圳周邊，一腳油門就能到！



中山將新建一條登山步道，全長14.6公里，未來可一口氣連穿大尖山、南台山。

近日，市發展和改革局正式批覆了「中山市香山徑（一期）香山文化徑登山步道建設工程」的財政投資建設項目概算。

中山市香山徑（一期）香山文化徑登山步道建設工程計劃11月開工。（中山市自然資源局網站）

這意味着，一條串聯起五桂山自然秘境與香山人文歷史的超長步道，距離我們越來越近了。

劃重點：計劃2026年11月動工，2028年11月竣工！

到底有多「壕」？數據說話！

這條即將動工的步道，可不是簡單的「走走路」。

一期步道全長約14.648公里，配套設施也相當充足。（中山市自然資源局網站）

根據批覆，一期步道全長約14.648公里，全部位於五桂山街道的核心腹地。除了腳下的路外，配套的「排面」也給足了：

3個服務驛站：總建築面積約330㎡，爬累了有地兒歇腳補給；

13處休息平台+8處觀景平台：總面積超1500㎡，隨時隨地定格五桂山美景；

2個入口廣場+1個停車場：總面積超5300㎡，以後自駕過來停車更方便；

硬核基建：生態修復、水電、監控、標識系統一應俱全，安全又省心。



一路風景，一路故事

為什麼叫「香山文化徑」？因為它走的不僅是山路，更是「時光隧道」。

待建成後，這條步道將連通大尖山、南台山、五桂山主峰等標誌性自然景觀。更重要的是，它將把散落在五桂山的「珍珠」一顆顆串起來：

孫中山故居

鄭觀應故居

楊殷故居

珠江縱隊司令部舊址

岐澳古道



從名人故里到紅色遺址，再到百年古道，這不僅是一次體能的攀登，更是一場對香山文化的深度閲讀。

不止是步道，更是「百千萬工程」的生動實踐

該項目是中山市環五桂山「百縣千鎮萬村高質量發展工程」的重點文旅項目。

在「綠水青山就是金山銀山」理念的指引下，市自然資源局目前正在對項目的驛站及配套設施規劃進行草案公示。這一切的努力，都是為了給五桂山這片生態淨土注入新的活力。

未來的五桂山，不再只是「遠郊的山」，而是中山人觸手可及的「城市客廳」和「文化地標」。

讓我們一起期待2028年，去香山徑赴一場山水與人文之約！

【延伸閲讀】中山好去處｜漫步孫文西路參觀南洋風黃粉色騎樓 深圳30分鐘直達（點擊放大瀏覽）