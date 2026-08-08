中山好去處｜14.6km新步道11月開工 沿途賞五桂山美景＋歷史古蹟
喜歡戶外的朋友注意啦！又一個戶外好去處即將開建，就在深圳周邊，一腳油門就能到！
中山將新建一條登山步道，全長14.6公里，未來可一口氣連穿大尖山、南台山。
近日，市發展和改革局正式批覆了「中山市香山徑（一期）香山文化徑登山步道建設工程」的財政投資建設項目概算。
這意味着，一條串聯起五桂山自然秘境與香山人文歷史的超長步道，距離我們越來越近了。
劃重點：計劃2026年11月動工，2028年11月竣工！
到底有多「壕」？數據說話！
這條即將動工的步道，可不是簡單的「走走路」。
根據批覆，一期步道全長約14.648公里，全部位於五桂山街道的核心腹地。除了腳下的路外，配套的「排面」也給足了：
3個服務驛站：總建築面積約330㎡，爬累了有地兒歇腳補給；
13處休息平台+8處觀景平台：總面積超1500㎡，隨時隨地定格五桂山美景；
2個入口廣場+1個停車場：總面積超5300㎡，以後自駕過來停車更方便；
硬核基建：生態修復、水電、監控、標識系統一應俱全，安全又省心。
一路風景，一路故事
為什麼叫「香山文化徑」？因為它走的不僅是山路，更是「時光隧道」。
待建成後，這條步道將連通大尖山、南台山、五桂山主峰等標誌性自然景觀。更重要的是，它將把散落在五桂山的「珍珠」一顆顆串起來：
孫中山故居
鄭觀應故居
楊殷故居
珠江縱隊司令部舊址
岐澳古道
從名人故里到紅色遺址，再到百年古道，這不僅是一次體能的攀登，更是一場對香山文化的深度閲讀。
不止是步道，更是「百千萬工程」的生動實踐
該項目是中山市環五桂山「百縣千鎮萬村高質量發展工程」的重點文旅項目。
在「綠水青山就是金山銀山」理念的指引下，市自然資源局目前正在對項目的驛站及配套設施規劃進行草案公示。這一切的努力，都是為了給五桂山這片生態淨土注入新的活力。
未來的五桂山，不再只是「遠郊的山」，而是中山人觸手可及的「城市客廳」和「文化地標」。
讓我們一起期待2028年，去香山徑赴一場山水與人文之約！
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