親子遊推介｜中山新室內樂園開幕！看巨型變形金剛打卡粉色芭比屋

大灣區親子度假新地標——中山灣中上城．魔法世界。



將快樂無限放大！6月27日正式開園！

超大型國際IP 室內樂園綜合體

不怕日曬雨淋 3大室內樂園 1座主題酒店＋3個主題餐飲零售店

小朋友暑假去哪玩？今年夏天，大灣區周邊遊又多了一個新去處——大型國際IP室內樂園「灣中上城．魔法世界」，挨着深中通道，落在中山馬鞍島。

2萬㎡空間，涵蓋美泰童玩世界、史努比與朋友們樂園、孩之寶夢幻樂園3大全室內樂園和一座主題酒店及3家主題餐飲零售店，不怕日曬雨淋。

在這裏，玩樂、酒店、吃飯一條龍搞定，深圳的小朋友們，暑假的快樂要開始加倍了。深圳機場或中山市中心出發約半小時達，周末帶小孩放電安排2天1夜剛好。6月27日，正式開園。

超強陣容 全球TOP級IP聚集

樂園裏匯聚美泰（芭比™、托馬斯&朋友™、風火輪™等），孩之寶（變形金剛、小豬佩奇、小馬寶莉等），花生漫畫，沃貝（天線寶寶、花園寶寶），繪兒樂5大集團旗下的十餘個知名IP。

那些小朋友一看就挪不動腳的動畫「明星」，這次全湊齊了，一次性都能打卡。

強烈建議！在美泰童玩世界酒店住一晚

來這兒，美泰童玩世界酒店本身也是不可錯過的「重頭戲」，玩一天不夠，往返奔波，建議住一晚再走。

除了樂園，美泰童玩世界酒店裏也全是小朋友喜歡的IP——芭比™、風火輪™、托馬斯&朋友™，從走廊、房卡再到房間軟裝，細節滿滿，像是直接住進了動畫場景裏。每個主題都有帶滑梯的套房，推開房門就是一座「小樂園」。

芭比主題餐廳嘆「夢幻下午茶」

若想在樂園裏用餐，可以踏入酒店裏的芭比夢幻餐廳，彩虹門粉桌椅吧枱，完全復刻芭比世界裏的裝潢。下午茶午晚餐都提供，若想辦生日會或小型聚會，也可以選擇這裏。

全粉色空間 小女孩的「芭比夢幻屋」：美泰童玩世界

美泰童玩世界，共3層高，一層一主題，芭比™、托馬斯&朋友™、風火輪™、費雪™這些熱門ip都在這。

想當一回芭比公主，請直奔一樓。走進馬里布街區，粉色地板鋪開，9米高的夢幻屋立在眼前，粉色敞篷車停在路邊，棕櫚樹影搖曳，度假氛圍拉滿。

在這裏，解鎖芭比公主一日體驗卡——當導演、做醫生、當烘焙師，各種角色換着玩，還能蹦極、拍同款櫥窗照、唱芭比KTV，妥妥的小女孩「夢中情屋」。

美泰童玩世界 一層一主題還能玩什麼

托馬斯＆朋友的廣東行＆托馬斯動力探險營

「嗚——嗚——」托馬斯小火車來廣東啦！

踏入2樓的動力探索營裏，超大互動火車桌讓小朋友追着火車跑，穿過廣州塔、深圳春筍等6座廣東地標。旁邊的海洋球池滑梯、闖關、波波池全都有，很適合小朋友「放電」。球池邊停着整排托馬斯，還可以鑽進車廂當「司機」。

頂層．風火輪賽車場

如果是喜歡車的小朋友，一定要來到頂樓風火輪極速專區。必玩的遙控賽車場可四人同時操控，手握方向盤，在45米微縮城市賽道上行駛，車載攝像頭帶來第一視角，當一把小小賽車手。

頂部還有52米高空滑索環繞樂園，滑行時可俯瞰整層全景。專區內還設計了風火輪陳列牆，展示上百款經典款&聯名款的賽車玩具。

歡迎來到史努比＆朋友們的世界

如果你是史努比迷，「史努比與朋友們樂園」值得來一趟，雙層空間全是史努比和它的朋友們。

進門便是那棵9.2米高「吃風箏的樹」，查理．布朗、莎莉、施羅德、萊納斯四位小夥伴坐在樹下，復刻查理被風箏線纏住的趣味劇情。

漫畫經典場景繞樹分佈，不僅能打卡史努比校車、玩趣味遊戲，旁邊還有一面高聳的攀巖牆可以攀巖~

二樓和史努比一起飛上太空！

拾級而上，便從史努比的經典場景，一下子穿梭進他的太空世界。巨樹頂端懸浮着一顆直徑8米的「巨型月球」，內部藏有球幕影院，可以走進去探索。

旁邊還有月球探索基地，登上1:1還原的月球車，4D影院模擬地表顛簸，彷彿真的在星際探險。玩夠了，鑽進滑梯一滑而下，眨眼間又落回了花生漫畫的日常。

機甲迷必玩，會動的！8.5米變形金剛

全球最大，1:1還原

要找變形金剛、小豬佩奇、小馬寶莉、超凡戰隊的小朋友，可以直接來到三層高的「孩之寶夢幻樂園」。踏入一樓中庭，一尊1:1還原的巨型擎天柱機甲赫然立於眼前——8.5米高，底座4米，跨越三層樓，像從電影裏直接走出來。

特定表演時段，頭部緩緩轉動，手臂切換戰斧戰鬥形態，胸甲開啟，火種源光影亮起……每一個動作，都足以讓機甲迷們為其駐足。

上三樓來一場真人CS大戰

在三樓，可以真實下場體驗變形金剛星際戰鬥。方舟反擊戰真人鐳射對戰區，進場即可解鎖專屬汽車人戰士身份，穿戴智能戰衣、手持仿真鐳射槍械。在掩體迷宮中完成護送火種、攻佔能源塔等任務，全場聲光電特效加持，對戰數據實時生成戰績圖譜，沉浸式體驗汽車人與霸天虎熱血交鋒。

現實版小豬佩奇樂園來了

如果喜歡小豬佩奇，一定記得動畫中經典的踩泥坑場面。在孩之寶夢幻樂園裏，整片空間1:1還原了童話裏綠意滿滿的森林童話場景，全息地面互動投影，腳踩之處就能觸發光影特效，一起「踩泥坑」。此外還設計了小豬佩奇外太空主題樂園，在星球間「開火車」~

酒店也很好玩！小朋友「夢中情房」，住進童話裏

芭比主題客房，住進馬里布海灘

來樂園玩，酒店也是沉浸式體驗的一項。有3大ip主題客房可選，芭比主題房間位於4樓，全屋公主風軟裝，巨型芭比梳妝枱、雲朵頂燈、紗幔打卡區，猶如一間女孩們夢中的童話小屋。

共涵蓋温馨大床房、複式高低床親子房、寬敞家庭套房三類戶型，適配不同的家庭入住。

托馬斯＆朋友，住進多多島的納普福特火車站

隨着旅途行進，這次我們駛入多多島童趣火車站，藍黃鐵路軌道元素鋪滿全屋，隧道造型牆面、火車頭床頭、軌道印花地毯復刻動畫經典場景。

大床搭配安全護欄兒童上下鋪，輕鬆容納2-4人家庭留宿。全套托馬斯定製浴品童趣十足，空間隔音靜謐不擾休息。

風火輪主題房 專屬賽車跑道

藍橙黑撞色設計搭配競速塗鴉牆面、賽車造型軟裝，打造熱血滿分的迷你賽車基地。複式款配備專屬兒童賽車高低床，套房自帶獨立客廳玩樂區與觀景大浴缸。

客房內置迷你賽道展示區、動感氛圍燈光，全套運動風兒童洗漱用品，全屋圓角防護也能提高玩耍的安全係數。

Tips：

住客樂園門票享7折

酒店在住客人，憑本人房卡在酒店前台按照樂園現場掛牌價7折購門票

*折扣票不退不改、不兑現、不與其他優惠同享



哪個小朋友能拒絕滑梯房

對於小朋友來說房間好玩也很重要，酒店裏設計了帶滑梯的套房可以選擇，足夠2大2小一家四口從容入住。兒童和大人空間可分隔可聯通，早上還能滑滑梯下床，光是房間都能玩上半天~

IP主題設計隨處可見

在酒店內，每一IP區域均設置有主題童玩區，並配置有零售空間。零售空間配備了酒店獨家周邊和用品，可供挑選購買。

夏天到，一起來玩~

灣中上城．魔法世界

地點：廣東省中山市未來大道76號1棟

Tips：

1人1票制，憑本人身份證入園，門票為單次入園有效。

身高0.8米（含）以下兒童、60周歲（含）以上長者、殘疾人、現役軍人/退役軍人，憑本人提供相關的證件及身份證原件可享受免費入園政策。

免票人士須至少有1名購買成人票的遊客全程陪同入園

