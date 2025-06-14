中山一日遊7大景點　不只孫中山建築和步行街　一橋一公園要打卡

深中通道已開通，深圳30分鐘直達中山，今天跟着我們的腳步，來中山city walk一下。



中山市區的多數街區已經被改造得相當現代化，那些被現代外牆包裹着的老建築、舊式民居、洋房，經過了時間的沖刷，開始露出了它本來的顏色。

漫步其中，各個小鎮街道便會開始填滿你的中山記憶。

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中山遊玩打卡指南

中山市沒有設區也沒有設縣，如果你想在中山這座小城來一場citywalk，基本不需要什麼攻略——畢竟中山市區的那些景點基本都聚集在一起。

從民族路走至中山紀念堂公園，再到中山市博物館、西山寺和孫文西路，一天的時間基本足夠。

1. 孫中山紀念堂公園

孫中山紀念堂，作為中山的地標性建築，以其獨特的「中」字造型，吸引着無數遊客的目光。在這裏，能夠了解到孫中山先生一生的軌跡。

紀念堂周圍的草坪、樹蔭、長椅等設施，也為遊客提供了一個休閒放鬆的好去處。

孫中山紀念堂公園

地址：中山市孫文中路190號

門票：免費

開放時間：08:00-16:50



2. 中山市博物館

中山市博物館位於中山老城石岐街道的孫文中路，院落式隨處可見的灰瓦、窗格、青磚等，在相互借景中形成錯落有致的格局。

作為一個綜合性的博物館，館內有大量的文物資料和場景，能夠讓人沉浸式體驗中山的歷史發展軌跡。

中山市博物館

地址：中山市孫文中路197號

門票：免費，需提前1天預約

開放時間：週二至週日 09:00-17:00（逢週一閉館）



3. 西山寺&中山紀念圖書館

西山寺始建於明代，見證着中山市的歷史變遷。沒有熙熙攘嚷的人羣，林木掩映下的西山古寺不受外界凡塵俗世的侵擾。

在石階分岔處沿左側的階梯望去，可見茂密樹林深處遮掩着的一幢結構對稱的歐式風格三層建築，那就是中山紀念圖書館的原址。

西山寺

地址：中山市孫文中路242號

門票：免費

開放時間：08:00-17:00



中山紀念圖書館

地址：中山市孫文中路242號

tips：暫不對外開放



4. 孫文西路步行街

孫文西路步行街，位於香山古城核心區，是一條擁有百年歷史，保留着古建築藝術色彩的繁華商業街。

展示中山商貿發展歷史的香山商業文化博物館、20世紀中期中山最豪華的思豪大酒店都在這條路上，步行街新與舊的融合著實讓人着迷。

孫文西路文化旅遊步行街

地址：中山市孫文西路



香山商業文化博物館

地址：中山市孫文西路152號

門票：免費

開放時間 ：09:00-17:00



5. 岐江橋

建於1951年的岐江橋，橫於石岐河上，連接着中山由縣到市的前世今生。

時至今日，岐江橋依然保留着開合的功能，是廣東唯一仍在使用的開合式鐵橋。

岐江橋

地址：興中廣場附近



6. 幻彩摩天輪

位於繁華的興中廣場上，幻彩摩天輪是中山市的一個現代地標，也是體驗城市夜景的絕佳選擇。

幻彩摩天輪（中山興中廣場店）

地址：中山市興中廣場C座

開放時間 ：18:00-23:00



7. 岐江公園

岐江公園是一座從老船廠變身而成的休閒公園，是中山工業從無到有一路走來的標誌。

至今，場內遺留的造船廠房及設備，也沉澱為真實並且彌足珍貴的城市記憶。

岐江公園

地址：中山市西區街道中山一路與大橋橫街交叉口東200米



深圳⇄中山交通指南

1. 跨市公交

票價：單程票價15-18元

購票渠道：① 「深中跨市公交專線」小程序；②「深巴出行」小程序

線路：①中山博覽中心一深圳前海夢工場北區；②中山國際人才港一深圳前海夢工場北區；③深圳機場乘車點一中山博覽中心招呼站

服務時間：①中山博覽中心/中山國際人才港：06:20-21:30；②前海夢工廠北區：07:00-21:30；③深圳機場乘車點：07:00-次日04:00；④中山博覽中心招呼站：03:10-22:00



2. 自駕

費用：全線收費標準為66元／標準車次

線路：① 廣深高速-沿江高速-深中通道；②機場側匝道-深中隧道



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