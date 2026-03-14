中山好去處｜漫步孫文西路參觀南洋風黃粉色騎樓　深圳30分鐘直達

深圳30分鐘直達中山。



今天，跟Look一起散步中山吧。

去中山吧，深圳30分鐘直達

中山，這座以偉人命名的城市，有着由歷史和時間沉澱而成的温潤氣質，生活在這裏的人們，慢悠悠的日子，慢悠悠地過。如果你想找一座城市閒逛、放空，那麼等6月底深中通道開通之後，只需30分鐘，就能到這座小城看一看了。

在中墾人行天橋上看河、看橋、看城

建於1951年的岐江橋，橫於石岐河上，它見證了中山半個多世紀的時代變遷。時至今日，岐江橋依然保留着開合的功能，以便於船舶通航。

站在中墾人行天橋上，便能將岐江橋、光明橋、摩天輪同時攝入相框，讓我們看清楚這座城市的模樣。

中懇廣場

地址：中山市鳳鳴路3號中山興中廣場附近的人行天橋

本地人說：這裏是個比較好看的拍攝機位，建議用長焦會更合適些



孫文西路步行街，漫步南洋騎樓之間

孫文西路步行街，全長500餘米，自百年以前便是舊城區的商業中心。街道兩旁的傳統騎樓融合了歐式設計，形成了獨特的南洋建築風格，或是淡粉、或是鵝黃。正巧趕上晴天到訪，像是來到了南洋的無盡夏日裏▼▼▼

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走，去孫文西路citywalk

大概每座城市都有這樣一條商業步行街，就像深圳的東門，但來孫文西路步行街的理由，可不止打卡好看的建築或純逛街。展示中山商貿發展歷史的香山商業文化博物館、20世紀中期中山最豪華的思豪大酒店都在這條路上，值得駐足停留。是建築，亦是歷史在這座城市留下的具象印記。

孫文西路

地址：中山市孫文西路



香山商業文化博物館

地址：中山市孫文西路152號

開放時間：每天09:00-17:00

本地人說：它可能會帶着比較重的商業氣息，也可能沒想象中那麼好玩，但總有吸引人去「看一看」的理由



中山市博物館：看中山的歷史軌跡

了解一座城市，不妨從博物館開始。中山市博物館是一座市級綜合性博物館，館內不僅有大量文物資料，還有用數字化、科技化手段打造的場景，還原當時的氛圍，讓遊人能夠沉浸式體驗中山的歷史發展軌跡。

除了逛各個展館，博物館本身建築也值得細細探索，錯落有致的院落式佈局設計，添以灰瓦、窗格、青磚等元素，突出了嶺南地域特色。

中山市博物館

地址：中山市孫文中路197號

開放時間：周二至周日 09:00-17:00（16:30停止入場）

*逢周一閉館

門票：免費開放，需提前1天預約

*每人最多可預約5人門票

本地人說：議預留2-3個小時慢慢逛，有興趣的話可以邊逛邊集章，博物館附近還有一個收音機博物館也蠻有意思，可以順道去看看



孫中山紀念堂：俯瞰成「中」，正視成「山」

孫中山紀念堂，就在中山市博物館對面，是中山的地標性建築。從上俯瞰，建築呈「中」字，而當我們站在地面與之平視時，又如「山」字。在這裏，能夠了解到孫中山先生一生的軌跡，尤其適合歷史迷。

除了觀光，孫中山紀念堂也很適合散步，有大片的草坪、樹蔭，還有長椅供遊人休憩，趁此機會感受中山local的安逸生活。

孫中山紀念堂

地址：中山市孫文中路190號

開放時間：08:00-16:50

門票：免費開放，可自由參觀

本地人說：天氣好的時候也喜歡到紀念堂晃悠，跟朋友坐在樹下聊聊天吹吹風，很舒服，然後會去附近喝咖啡、下午茶，有些小店是由騎樓改造的，還蠻特別的



西山寺：始於明朝，依山而建

有着四百多年曆史的西山寺，香火旺盛，綿延至今。

寺內有株兩百多年老木棉，許多人來上香時，會順帶在木棉樹下許願、繫上絲帶。沿着寺廟旁的六棉古道走，還會途徑中山紀念圖書館、來青亭、中山縣殉國烈士紀念碑等古蹟。

西山寺

地址：中山市孫文中路242號

開放時間：每天08:00-17:00



華僑公園：中山的「阿那亞」

即便是到了中山，也要繼續踐行公園20分鐘理論。前身是頤老園的華僑公園，在改造之時保留了原有的建築風格和園林景觀，還新增了一處極具設計感的白色建築群，讓它多了一個「小阿那亞」的別名。

華僑公園裏的生活氣

漫步公園，隨處可見中山本地的居民們，有的約着老友一起，彈吉他、拉手琴的大叔，也有圍在一起閒聊阿姨們，被這樣的生活氣息包圍，人也跟着變得柔軟起來。

中山公園

地址：中山市起灣南道3號華僑公園

開放時間：24小時開園，免費進入

本地人說：永遠會被華僑公園的「人味兒」治癒



在中山散步的要點：把鬆弛感拉滿。

中山遊玩攻略

1. 出行前建議規劃好遊玩路線

2. 中山美食也非常不錯，建議提前做功課

3. 出發前建議留意當地資訊，避免閉館跑空

