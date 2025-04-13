江門自由行｜兩日遊景點美食攻略　開平碉樓打卡　古勞水鄉賞荷

說起香港周邊遊，相信大多數人都會選擇深圳、珠海、澳門、中山這些比較熱門的城市。但深中通道開通後第一站，我們卻選擇了江門。

鮮少有人提及美食美景無數的江門，這個節假日基本上不用排隊，也不擁擠，從香港驅車兩個多小時即可到達的城市，真的很香！



我搜了全網，幾乎沒有江門的遊玩攻略，盲目去很可能「亂得團團轉」，所以自己做了一份保姆級江門兩日遊攻略，看完等於有導遊帶着玩了，完全不用費心！

江門兩日遊景點美食攻略

第一日行程

1. 台山第一家興華黃鱔飯

來江門的第一站，當然要先找個舒服的地方歇歇腳，順便填飽肚子！

1987創建至今，店面大而舒適的老字號是最佳選擇。興華有口皆碑，被大家稱為「台山第一黃鱔飯」，不僅深受國內食客的喜愛，還火出了國門，在加拿大、多倫多都有分店。

火了30年的黃鱔飯果真名不虛傳！米飯油亮鹹香粒粒分明，台山優質水土養殖的鮮嫩去骨黃鱔和各種配料混入其中，料滿味足！

+ 1

看着很家常的幾道菜，味道卻個頂個的好。其貌不揚的牛肉炒海鮮菇，只要吃上一口，就會被驚豔到，味道極其鮮美，五分鐘就被掃光了！

用荔枝木烤制的燒鵝，有一股淡淡的果香味，和油脂香氣混合着撲鼻而來，味道也是上乘，香脆的外皮下是一層薄薄的油脂和軟嫩的鵝肉，汁水飽滿，肥而不膩。

廣東人的餐桌上最不能少的就是湯了，憑着成年人不做選擇的原則，我們點了牛大力盅和枸杞葉上湯，味道都很清爽，就很喜歡湯裏食材熬煮出來天然的甜味，讓人忍不住豪飲。

台山第一家興華黃鱔飯

地址：江門台山市030鄉道新下朗牛骨湯西行1公里

電話：0750–5562438

人均：50元

營業時間：周一至周日9:00-21:00



2. 《讓子彈飛》取景地：開平碉樓——自力村

吃飽喝足之後，驅車15分鐘就可以到達附近的開平碉樓了。

被列入《世界遺產名錄》的開平碉樓是以中西合璧的建築風格獨樹一幟，開平地區因為土匪猖獗、治安混亂，民眾被迫修建碉樓以自保——這是集居住、防衛、藝術為一體的塔樓式建築群。

+ 7

開平碉樓還分了好幾個區域，其中自力村是比較有代表性的一處。

自力村保留很多年代久遠的碉樓「豪宅」，其中「豪宅」中的豪宅當數銘石樓，電影《讓子彈飛》就是在此取景的，是電影中周潤發的家。

銘石樓的樓主早年在美國以餐飲業起家，發達後，1925年回自力村興建了銘石樓。

銘石樓外形雄偉壯觀，內部陳設豪華，還保留着當時的生活用品，可一睹當時華僑的真實生活場景。

開平碉樓——自力村

地址：江門市開平市自力村

門票：78元

營業時間：08:40-17:24

小TIPS：可買多景點聯票，會便宜一點



3. 民國風滿滿：開平碉樓——-立園

在前往立園的途中，先被「小橋流水」的美景給震懾住了！

這水天一色的景象也太治癒了，在炎炎夏日中愣是感受到了一股莫名的清涼。

+ 3

立園內有別墅區、大花園區、小花園區。亭台樓榭，佈局幽雅，就很有電視劇《金粉世家》的那味！特別適合穿旗袍來拍照。

別墅內的佈局也還保留着古香古色的風格，光影錯落時，很有格調。

開平碉樓——-立園

地址：江門市開平市塘口鎮

門票：100元

營業時間：08:30-17:30

小TIPS：可買多景點聯票，會便宜一點



4. 江門特色下午茶：月山三點三美食一條街

大家一定聽過那句「三點三，去飲茶先！」也就是說下午三點十五分，該喝下午茶了！這裏的三點三也是這個意思。

下午時分，當地人就會聚集到這條美食街，吃點小吃甜品，放鬆一下！

+ 2

這條街最出名的就是這家王萍老牌牛雜，不只有牛雜，沙琪瑪等糕點，飲品應有盡有，很豐富，價格也比較實惠，人均20元+吃到撐！

他們家一到節假日就比較多人，雖然從下午13:00賣到18:00，但賣得很快，想沒有遺憾地吃到所有好吃的，一定要儘早去哦！

月山三點三美食一條街

地址：江門市開平市深寧西路與西區大道交叉口西60米

營業時間：13:00-18:00



第二日行程

1. 嶺南威尼斯：古勞水鄉

有「嶺南威尼斯」之稱號的古勞水鄉，充滿詩情畫意。在這裏可以泛舟賞荷，感受嶺南水鄉的生活。

+ 5

坐在船上，感受風徐徐地吹過，眼前是無邊的三百多畝荷花，疲憊煩躁在這裏無處遁形，全都消散了。

水鄉住着很多居民，在這裏，船就是他們的代步工具，當船緩緩行駛而過時，就像是電影裏的畫面。

沿岸還有當地文化模擬實景，居民日常、歌舞表演、發源於當地的詠春等等，船一路駛過，特別精彩。

古勞水鄉

地址：江門市鶴山市華僑城古勞水鄉賓客中心

門票：35-90元

營業時間：09::30-18:00



如果深圳周邊都玩膩了，或者不想出行時人擠人的話，江門就是一個很不錯的選擇了。

空兩天時間出來給自己放鬆放鬆，這個季節去泡温泉也是不錯的選擇呢~

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