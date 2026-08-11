東湖公園｜深圳的「言葉之庭」　漫步湖畔看綠樹白鷺享受療愈時光

深圳的陰天似乎總帶着一種晦暗的氛圍，趁着雨季特意來到東湖公園，彷彿步入綠野仙蹤秘境。



整個天地像是被按下了靜音鍵，只剩下一片湖、一把傘、一個我……

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沿着湖畔慢慢走，平靜的湖面泛起細細漣漪，被壓彎的樹木垂在水面上，一圈一圈，盪開心底的情緒。

不經意間發現一隻白鷺，它邁着輕盈的步伐在蓮葉旁踱步，為這幅自然水墨畫添上靈動的一筆。

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陰天公園的綠意，比晴天更濃郁、更深邃，茂密樹木交織成一片綠色穹頂，平日裏喧鬧的世界，在這一刻變得安靜而包容。

陰雨天逛公園是獨屬於i人的浪漫，如果你也偏愛這種詩意氛圍感，不妨來這裏走走。

東湖公園

交通：7號線太安站C口，步行1.2km至公園西大門



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