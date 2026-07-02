深圳賞荷｜打卡8大公園邂逅一池清涼　漫步棧道近距離看滿塘荷色

盛夏，賞荷正當時。



荷花綻放，深圳的夏天來了

當蟬鳴漸起，雨水頻頻光顧，聞着空氣裏漸濃的夏天氣息，荷花也循着夏日的腳步悄然盛開。七月的深圳，被一池池清荷點亮。

+ 2

不同於別處花期，温潤的氣候讓荷塘提前換上新裝，碧葉連天、荷香嫋嫋，屬於深圳的賞荷季正式開啟。趁着花期正好，不妨走進公園綠野，與滿池荷香撞個滿懷，感受充滿詩意的夏日。

去公園賞荷吧，又發現3個賞荷新去處

「小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。」

1. 龍崗河濕地公園（坪地段）

除了賞荷第一據點洪湖公園，這次，Weekly尋得一處賞荷新去處——龍崗河濕地公園。

紅柱灰瓦的亭廊臨水而立，與滿池粉荷翠葉相映成趣，水面倒映着亭台與荷影，充滿詩意的氛圍感拉滿。恰逢工作日遊人不多，荷風輕拂，能獨享一整個清幽夏日。

+ 1

荷池中央，亭亭玉立

龍崗河濕地公園荷花的優勢，不管是在亭內還是岸邊，都可以近距離欣賞到大片荷花。粉白的花苞次第舒展，從初綻的嬌羞，到盛放的清雅，再到初露蓮蓬的悠然，不同階段的荷花在綠葉間錯落有致。

偶有蜻蜓輕立尖頂，風過時，滿池荷香便跟着漾開，每一眼都是鮮活的夏日詩畫。

綠道漫行，感受荷香綠意

沿着濕地綠道慢慢散步，一邊是連綿荷塘，一邊是葱鬱林木，滿眼皆是治癒的綠色。這裏不僅能近距離賞荷，還能偶遇棲息的水鳥，在亭廊、水岸與荷影之間感受濕地獨有的寧靜。

深圳市龍崗河濕地公園

交通：地鐵3號線新生站B口，建議打車

注意事項：出行前建議提前在網上查詢荷花最新開放情況，避免跑空；公園蚊蟲多，建議做好防蚊措施；文明賞荷，請勿採摘；距離較遠，建議根據自身情況考慮出行



2. 梧桐山河生態濕地公園

相比城市公園裏的荷塘景緻，梧桐山河生態濕地公園更顯冷門，像一處藏在山水之間的秘境。

作為今年新晉的小眾賞荷點，這裏的荷花依水而生，與濕地植被、河道景觀和遠處的山色相映成趣。這片近2萬㎡水域的濕地裏，木棧道蜿蜒伸入荷塘中央，粉荷翠葉肆意舒展。

沿棧道漫步，換個角度賞荷

不同於近岸平視的侷限，梧桐山河生態濕地的木棧道，是解鎖荷塘的絕佳視角。棧道蜿蜒穿梭於荷塘之間，既能俯身與粉荷低語，也能走上觀景台，將接天蓮葉、滿塘荷色盡收眼底，感受夏日荷塘的遼闊與生機。

+ 1

人少清幽，荷風漫溢

梧桐山河生態濕地的荷塘，少了擁擠的人潮，多了幾分寧靜與休閒，只有棧道、荷風與漫野綠意相伴。這裏還種有不同品種的花田，等鮮花盛放，又是全新的打卡地。

深圳市梧桐山河生態濕地公園

交通：地鐵16號線安良站D口

注意事項：出行前建議提前在網上查詢荷花最新開放情況，避免跑空；公園蚊蟲多，建議做好防蚊措施；文明賞荷，請勿採摘；距離較遠，建議根據自身情況考慮出行



3. 蓮花山公園蓮花湖

位於福田芯處的城市綠洲，蓮花山公園蓮花湖的荷花，卻也是極少人提及。

湖面開闊澄澈，粉荷臨水照影，睡蓮悠然浮波，襯着遠處的高樓城景，自帶都市園林的舒展氣質，更添幾分城市園林的雅緻。

都市荷影，鬧中取靜

不同於郊野濕地的遼闊與野趣，這裏的荷花更顯清雅温潤。沒有如織人流，也沒有老法師的長槍短炮，滿池荷花顯得更內斂幽靜。

層層荷葉鋪滿湖面，粉白荷花於綠意間綻放，倒映着藍天白雲與湖畔樹影。微風拂過，荷香輕輕漫開，湖面泛起細碎波光，連時光彷彿也慢了下來。

吸氧躺平，感受慢悠悠的夏日

這裏是深圳人最省心的「都市綠洲」，不用跑遠，推開門就是滿眼綠意。沿湖邊步道隨便走走，荷風一吹，連呼吸都帶着草木的清甜。走累了就找張長椅癱着，看水鳥慢悠悠踱步，把上班的疲憊全吹走。

深圳市蓮花山公園蓮花湖

交通：地鐵3/4號線少年宮站F1口，步行至南門

注意事項：出行前建議提前在網上查詢荷花最新開放情況，避免跑空；公園蚊蟲多，建議做好防蚊措施；文明賞荷，請勿採摘



還有這些打卡點，深圳賞荷地圖

*tips：以下均為往年實拍，今年荷花請以實際情況為準



1. 洪湖公園

深圳首個以「荷花」為主題的公園，亦是深圳最出名的賞荷寶地。

百畝湖塘荷花爭相怒放，能欣賞到「接天蓮葉無窮碧，映日荷花別樣紅」的壯觀景象，十分壯觀；還會舉辦荷花花展，今年荷花展於6月12日-7月12日開展，為期一個月，快去打卡吧～

2. 沙井萬景樓

位於沙井萬景樓古城下的荷花池，千姿百態的荷花在假山和亭台樓榭的襯托下，給人一種身處水墨畫中的美感。

集明代城牆與蘇州園林造園手法為一體的萬景樓，搭配古香古色的荷花池，一幅絕美的古典水墨畫彷彿在眼前展開。

3. 明湖公園

光明的明湖公園一直是小眾冷門的賞荷地。明湖公園的荷花池不算大，沒有廊亭水榭，但勝在荷花長勢喜人，競相綻放。

荷花嬌妍嫵媚，荷葉層疊翠綠，充滿着濃濃夏意。這裏人少清幽，更能好好獨享一番美景。

4. 仙湖植物園

仙湖植物園裏的荷花要內斂低調許多，可能是人生沒有那麼嘈雜，也可能是深藏山林間，這的荷花總讓人感覺仙氣飄飄，更具中式之美。

荷花集中在水生園一角，面積不大，在綠得滴油的落羽杉相襯下，更顯清幽和超凡脱俗。

5. 石岩濕地公園

石岩濕地公園的荷花池可謂是超級冷門，所以來這裏賞荷無需擁擠。

荷花池位於公園的中部區域，公園內的荷花池比較分散。雖然荷花數量不及洪湖公園，但彎彎一牙池塘點綴着大片荷葉，也別有一番韻味。

給荷花拍組寫真照👇👇👇

+ 2

也想看看你們鏡頭下的荷花。

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】