蓮塘必吃13間小店：菠蘿包手撕雞/臘腸排骨煲仔飯/老北京香酥餅

蓮塘，深圳的避世小角落，梧桐山下四條村落、八個社區藏着大大小小的街頭小館。今天，蓮塘美食地圖，推薦13家，要是住這裏，我天天去這些店，周末去citywalk一下吧。



1. 朗記腸粉

粵西簸箕腸粉店

蓮塘畔山路上的老牌腸粉店，主打粵西腸粉。每天四點開始磨米出漿，六點半開爐。用木籠竹簸箕，更有小時候的原汁原味。

腸粉選擇很豐富，牛肉、海鴨蛋、皮蛋、豬潤、肉片、粟米、臘腸、木耳等多種配料。第一次嘗試臘腸腸粉，鹹中帶甜。嫩滑透薄的粉皮加上蒜油、醬油，就是小時候常常吃的皺巴巴腸粉。

店名：朗記腸粉

地址：羅湖區畔山路43-1-1號

營業時間：06:30-20:00（周一至周五）06:30-15:00（周六至周日）



2. 梅縣好再來

居民樓客家小館

蓮塘港蓮路旁的「梅縣好再來」，聽附近街坊說開也有十多年了。店裏的食材都是每天新鮮到店的，下單後店員會立刻開爐炒菜。

很多人推薦的「客家醃牛肉」，鹹香中帶點酸酸的味道，吃起來很滑嫩。他們家的釀豆腐，用了客家人最傳統的釀法，將豆腐對角切成三角狀，再釀入切面當中，豆腐細滑濃郁。還有多道經典的客家小菜，是附近街坊的日常飯堂。

店名：梅縣好再來

地址：羅湖區蓮塘港蓮路89棟106

營業時間：11:00-14:00丨17:00-21:00



3. 金永腸粉粥店

香港大廚的粵菜小店

開在蓮塘巷子裏的一家小店，名叫金永腸粉粥店，實際賣粵式小炒。店裏的大廚葉師傅，在香港做了50多年的廚師，之前在半島、香格里拉都工作過。

招牌的臘腸排骨煲仔飯，飯焦卜卜脆，醬油在桌上自己按口味加。還有葉師傅拿手的乾炒牛河，聽說很多明星都吃過。店裏還有很多經典的粵菜，想吃什麼隨便點。

店名：金永腸粉粥店

地址：羅湖區國威路221號蓮馨園

營業時間：10:00-22:00



4. LIMTASTE

羅湖甜品口味榜排名第1

離仙湖路地鐵站200米不到的「Limtaste甜品研究所」，長期佔據「羅湖甜品口味榜第1」，墨綠色的門頭隱於樹影之下，挨在馬路邊。

店裏的甜品都是每天新鮮手作，招牌藍莓撻，果肉飽滿，汁水香甜。中間的奶酪輕盈，底層撻皮酥脆。

店名：LIMTASTE甜品研究所

地址：羅湖區仙湖路108-2號

營業時間：14:00-18:30（周一店休）



5. 佳瑜腸粉

畔山路人氣腸粉店

畔山路上的人氣腸粉店，既有傳統口味的，亦有極具新意的。

招牌的「香煎蝦米腸粉」做好的蝦米腸粉煎至金黃，蘸上甜辣醬，是個焦香美味的新鮮組合。蛋肉腸採用，蛋腸、肉腸分開的做法，醬汁也有兩種選擇：傳統的花生油+醬油或潮汕醬油。午餐推薦加多一碗三及第湯，也可以自己搭配愛吃的腸粉料。

店名：佳瑜腸粉

地址：羅湖區畔山路39-3號

營業時間：06:30-13:30，17:30-20:30



6. 喘口氣

蓮塘路的「啤酒咖啡」

蓮塘路上的「喘口氣」，是蓮塘早C晚A（早Coffee晚Alcohol）的小館，主打精品咖啡+精釀啤酒，咖啡品類選擇很豐富，精釀啤酒也是不定期更新。

招牌的可可世濤，選用了巴西和哥倫比亞的豆子，採用日曬水洗深烘的方式，模擬世濤啤酒的味道。還有點單率很高的「士多啤梨Combo」，奶油士多啤梨和椰子糖的風味。

店名：喘口氣．咖啡．精釀

地址：羅湖區蓮塘路鵬興花園2期外圍商鋪290-2

營業時間：08:00-24:00



7. 老北京香酥餅

每天現烙，甜鹹2種口味

仙湖植物園附近的老北京香酥餅，每天現烤現做，不定時出爐，香酥餅有甜鹹2種口味可選。

香酥餅表層脆香，中間軟糯，吃起來蠻有嚼勁的。最好出鍋就吃，味道更香，打包回家的話可以放進微波爐熱一熱。

店名：老北京香酥餅

地址：羅湖區坳下村132號

營業時間：06:30-19:00



8. 鮮香園冷麵館

深圳少見的佳木斯拌麵

佳木斯美食在深圳很是少見，在蓮塘發現了一家，老闆就是佳木斯人，做的也是家鄉地道的小吃。

店裏的冷麵是老闆從東北進貨的白色冷麵，獨有的韌勁和爽滑。加了東北綿糖、辣椒油，調製出佳木斯特有的酸甜味，配菜台前加上配料，牛肉絲、幹豆腐絲、豆芽……層層疊高，滿滿的一大碗，食材很豐富，清爽的口感也很適合南方的酷暑。

店名：鮮香園冷麵館

地址：羅湖區國威路98號（仙湖社康旁）

營業時間：10:00-21:30



9. 武大郎燒餅

蓮塘排隊燒餅店

開在蓮塘街邊的一家燒餅店，店名很好記，就是大家熟悉的「武大郎燒餅」。以前開在蓮塘公交站那，路過都會看到很多人排隊。現在搬了新店，人氣還是很高。

他們家還是採用老式的排隊方式，去到了先拿號，叫到號了點單，然後排隊拿餅。加蛋加火腿是招牌款，9元人民幣1個，個位數能吃到的燒餅不多見了。

店名：武大郎燒餅

地址：羅湖區仙湖路站B出口左邊幾百米

營業時間：07:30-11:30，16:30-20:30



10. 自在 Z．COFFEE

油潑麵×話梅美式

蓮塘路另一側的「自在 Z．COFFEE」，雖然是一家咖啡店，但是還能吃到一碗熱騰騰的油潑麵，整體空間寬敞舒適，午間來吃完麵，再喝杯咖啡閒坐一下，也是很有趣的搭配。

他們家的靈魂油潑麵，辣子加的不錯，對老廣來說挺適配的，麵條有筋道，大碗紮實，吃一碗足夠飽腹。搭配一杯話梅美式，清爽解膩。

店名：自在 Z·COFFEE

地址：羅湖區蓮塘路277號

營業時間：08:00-23:30



11. 味寶園牛雜

32年港味牛雜鋪

開了快20年的「味寶園牛雜」，是深圳港味的牛雜鋪之一，受到很多附近街坊的喜愛。

招牌的鐵桶牛雜，自家秘方湯汁，一齣鍋就香氣四溢，很多去仙湖植物園玩的遊客，都會順路來這裏打卡一份牛雜。

店名：味寶園牛雜

地址：羅湖區國威路125-4號

營業時間：10:30-22:00



12. 陳記粵湛雞

招牌菠蘿包手撕雞

從1993年開到現在的陳記粵湛雞飯店，蓮塘人一定都聽過他們家，以前還是叫「陳記湛江雞飯店」，肥美爽口的雞肉，得到街坊們一致認可。

最特別的是他們家的「菠蘿包手撕雞」，是老闆女兒的創意，外面裹着一層菠蘿酥皮，裏面是熱騰騰的雞肉，想吃記得提前預訂。

店名：陳記粵湛雞飯店

地址：羅湖區蓮塘路46號

營業時間：10:30-24:00



13. 提老炮兒燒烤

主打長春燒烤，招牌牛肥瘦

提老炮兒燒烤，它家是深圳比較正宗吉林長春燒烤店。店裏點單TOP1是烤肥瘦，入口滿是油香，是東北老鄉的家鄉味。

筋皮子、牛小腰、牛肋條、豬油邊……都是推薦的必點菜。它家還有蘸醬菜，雞蛋醬的味道很正宗。

店名：提老炮兒燒烤

地址：羅湖區國威路蓮塘工業D小區2棟112號

營業時間：18:00-次日02:00



蓮塘美食地圖TIPS：

1. 文中店家排名不分先後

2. 大部份是小店，產能有限，開業時間、產品在售情況不定，去之前務必點評網電話聯繫確認，別撲空

3. 僅代表個人口味，不必帶着過高期望專程前往，平常心體驗感更佳

