深圳園博園兩大新區開放！打卡四大國際花園　漫步嶺南園林歎咖啡

打卡世界花園，邂逅森林咖啡，漫步嶺南園林，閒遊古風庭院。



深圳老牌公園，園博園變得更好逛了。

深圳「東方森林花園」園博園，變了

66萬㎡國家重點公園，一座「會呼吸」的城市園林

夏意愈濃，趁着天晴要多外出吸氧，不妨走進這座藏於都市的「東方森林花園」——深圳國際園林花卉博覽園。

整座公園佔地約66萬㎡，是深圳為數不多的國家重點公園之一。作為第五屆中國國際園林花卉博覽會的永久會址，它薈萃全國及世界園林精華，行走其間，綠蔭如蓋，湖池相映，宛如一座會呼吸的城市生態展廳。

濃縮百座中外園林，一步一景皆詩意

園博園最大的看點，正是這裏彙集近百個中外園林微縮景觀，江南庭院的温婉雅緻、嶺南古園的精巧靈動，日本茶庭的竹籬石徑......各式異域庭園錯落分佈，每一處園林還原精髓——亭台、水榭、迴廊、花窗，各有章法。

漫步其間，移步換景，處處皆是悠然詩意。

四季有花可賞，處處是治癒綠意

當然，「綠意盎然」也是它的代名詞，這裏就是一座巨型的自然氧吧。

園內草木葱蘢，樹蔭濃密，草坡連綿，隨便找個長椅坐下，滿眼都是舒服的綠。行走在林蔭步道間，清風裹挾着草木與花香，深深呼吸一口，感受滿滿的生命力。

這裏還是個賞花勝地，四時花開不斷，不同時節輪番上演花事。

春日勒杜鵑肆意盛放，夏日荷花亭亭立於水畔，秋時桂花飄香，冬日山茶、梅花次第綻放。沿着綠道慢行，花香隨風漫溢，收穫的都是鮮活景緻。

園博園大更新，更好玩

最近再去園博園，發現它悄悄變了不少；不再是單純的 「逛園子」，而是變成了好逛、好拍、好放鬆的都市慢生活地。

四大國際花園全新升級，加州陽光花園、東南亞萬象花園等一步一風情，異域氛圍拉滿；還有嶺南院落粵清園改造後，古建裏藏着現代文藝氣息；園林內多了許多可愛的打卡裝置和寶藏小店......總之，園博園，變得更好玩了！

南北兩區煥新開放，新晉打卡秘境

北區全新開放，4座國際花園

1. 美國加州陽光花園

沿着北區慢行，便撞見「美國加州陽光花園」。由中美設計師聯合打造，花園以錯落台地復刻西海岸地中海風情。

龍舌蘭、多肉、橄欖樹與柑橘樹自在生長，搭配紅陶擺件與美式休閒角落。明媚光影穿透樹叢，空氣裏帶着草木與陽光的氣息，一步踏入，彷彿置身加州海岸的鬆弛夏日。

2. 加拿大月亮花園

最多人打卡的當屬是「加拿大月亮花園」，彷彿走進北美西海岸那座爛漫寧靜的經典花園。

+ 1

其靈感源自知名布查特花園，依託原生地勢打造蜿蜒步道。繁茂喬木錯落生長，滿是爛漫氛圍。這裏頭還有一座花園餐廳，有興趣的朋友可以進入打卡（p.s.需要消費哦～）

3. 東南亞萬象花園

「東南亞萬象花園」以大象為核心意象，復刻地道南洋風情，打造雨林秘境、迎賓禮序、素可閒庭三重體驗。

藤編、火山岩等特色材質搭配雞蛋花、蕉類等熱帶植物，色彩濃郁熱烈；雨林氣息撲面而來，滿是慵懶鬆弛的度假氛圍，輕鬆又自在。

4. 俄羅斯普希金花園

以詩意為核，復刻純正俄式園林美學的「俄羅斯普希金花園」，整體佈局規整對稱，典雅廊架、精緻花壇與綠籬相映成趣，將俄式自然意境與浪漫詩意融為一體。

南區嶺南煥新，粵清園開放

傳統園林：粵清園

而南區煥新亮相的粵清園，是典型的嶺南傳統園林，亭台廊榭古色古香，盡顯中式造園的雅緻。

既保留廣式嶺南院落精髓，又添現代生活氣息。「木嘛咖啡」落座其間，古韻茶香與醇厚咖啡香交織，傳統與日常就這樣自然相融。入門處還設了展覽，閒暇之際可以過來逛逛～

來園博園還能怎麼玩

打卡寶藏小店

1. 薄荷園．壩壩茶

中式庭院＋竹椅木桌，秒感受成都老茶館。

2. 梧桐舍那 蔬食．茶

中式禪意庭院配原木茶席，主打清潤素食與醇和茶飲。

3. 茶也潮也

新中式嶺南庭院融合潮汕功夫奶茶，喝茶也可以很潮。

偶遇巨型貓貓

林間有一隻戴着小紅帽巨型大白貓Lumi藝術裝置，軟萌懷抱紅蘋果，可愛又治癒，童話感拉滿！等你偶遇。

闖入蘋果樂園Apple Land

也不要錯過綠意園林裏的 Apple Land，以蘋果與萌貓打造夢幻童趣天地，滿是童真樂趣。

又到明媚的夏日。

深圳國際園林花卉博覽園

地址：深圳市福田區深南大道竹子林段8002號

交通：

地鐵出行：地鐵1號線僑城東站A出口步行約800m至南門；地鐵1號線竹子林站B出口步行約1KM至西門

公交出行：園博園南門：M487、M561、B610；園博園北門：323、328、356、M241

自駕出行：導航至深圳國際園林花卉博覽園（南門）

開放時間：6:00-21:00，免費入園，無需預約



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