深圳9座特色建築：中國版畫博物館/坪山美術館　感受頂級美學設計

建築是城市的底色，與腳下的土壤共生長，鋼筋水泥構建的魔幻森林是這裏不斷飛奔的證據。



深這9座地標建築

1. 鋼鐵藝術館：深圳當代藝術與城市規劃館

深圳市當代藝術與城市規劃館，由奧地利藍天組設計，曾榮獲2017年「魯班獎」。遠望建築，如鋼鐵巨石般落於福田區中心，與這座城市融合得恰到好處。

這裏分南館和北館。南館是當代藝術館，主要用於藝術和設計展覽；北館是城市規劃館，主要用於展示深圳的規劃展覽。場館從設計到施工，再到最終的正式開放，歷經了10年的打磨。

歡迎進入，異型結構的「鋼世界」

兩館的整體高度約40米，地下2層，地上5層。僅地上部分鋼結構的鋼材用量就達到了近2萬噸，外牆覆蓋的灰色幕布亦是密集的網狀鋼結構。這裏，是不折不扣的異型結構「鋼世界」，亦稱得上為深圳的「鋼鐵藝術館」。

建築核心．機器人造「雲」

這個名為「雲」的裝置，好似正漂浮於場館內部，它也是這裏的標誌之一。藍天組當時提出的藝術設想是建築工人很難達到最終的效果，最終採用機器人建造的方式，呈現出鋼鐵之雲光滑的效果，且每一面皆是不同的形狀。

看似無温度的鋼鐵，卻成為了藝術的載體。柔軟的內裏披上堅硬且富力量感的外殼，傳播着城市獨一無二的藝術魅力。

2. 水上圖書館：深圳寶安圖書館

寶安圖書館落於寶安中心區中央綠軸上，館前一片水面波光粼粼，遠觀建築仿若立於水上。圖書館共6層樓，地上4層地下2層。4.8萬平方米的空間，裝置藏書150萬冊。

側望，明暗相間的波浪紋表面，像是書頁打開的瞬間，光澤與倒影，讓建築動了起來。

室內原木通頂：純白透光

入館，看室內高牆如空白書卷，直通穹頂。温暖舒適的木質調加之光影與天花板的褶皺設計，高挑的空間與暖色燈光，亦將館內氛圍烘托得十分温馨愜意。

有別於外立面的波紋動感，寶安圖書館的內裏是安靜的、沉默的、甚至於莊嚴的。

借閲區：5米高側牆

來到二樓是圖書館的綜合借閲區，右側是一面5米高的玻璃牆，即使在室內也能最大程度獲取自然光線，以便閲讀。如論何時來此，這裏幾乎坐不缺席，想起那句「讓城市因熱愛閲讀而受人尊重。」

3. 城市階梯：簡上體育綜合體

簡上體育綜合體落於龍華區，2022年4月底開放。這裏從設計到建造再到開放運營，共歷時五年。建築最為亮眼的地方，則是遠觀如階梯般錯落交疊的外立面，無不透露着極簡主義的設計美學。

CCDI操刀設計：錯落鋼結構

建築亦與人類一樣擁有皮膚與性格。簡上體育綜合體由出品過北京水立方和深圳平安國際金融中心的「CCDI悉地國際設計院」操刀設計。

建築表皮採用外層鋁拉板網加內層low-e彩釉玻璃的雙層設計，在捕捉自然光的同時還能阻止眩光。整體建築雖以鋼結構為核心，光帶來的柔美卻恰好中和了鋼的冰冷與固執。

全國首個垂直分佈式大型體育場館

簡上體育綜合體是全國首個垂直分佈式大型體育場館，採取高層錯層設計。從室內到室外，地上5層，地下2層。

8大功能場館：游泳館、籃球場、羽毛球館、網球館、攀巖牆、乒乓球館、擊劍館及舞蹈室。所有空間均根據其體量，利用高度差精準嵌入。好看的體育館建築，讓深圳人多了一些運動的理由。

4. 巨鏡雲梯：中國版畫博物館

中國版畫博物館，掩映于山林客家村落之間，是觀瀾的地標性建築。這裏由操刀設計過北京水立方的CCDI悉地國際設計打造。

整間博物館佔地面積1.76萬平方米，總建築面積1.86萬平方米，亦是全球規模最大、設施最齊全的專業版畫藝術博物館。

抬頭望，巨型鏡面

來到中庭，抬頭望向巨鏡般的不鏽鋼吊頂。巨鏡映照出周圍的自然山林，讓綠植與博物館緊密地融合在一起。巨鏡之下，長階梯如通往天空般。

灰白空間，大三角支架

一樓與三樓的展廳以灰白色調為主。支柱與窗戶、樓梯構成三角結構。大支架、大框架與建築空間交錯，構成極簡且舒適的藝術空間。

在這裏，我們不僅可以欣賞版畫藝術，還能夠接觸版畫公教等活動，可親身體會其中魅力。

5. 光明之眼：光明文化藝術中心

光明文化藝術中心，位於光明新城中心區，於2020年9月正式對外開放。入口設計的「光明之眼」由大拱門和湖水相互照映，加上玻璃洞穴，在夜燈照映下，猶如發光的「巨眼」栩栩如生。

回形結構 嶺南疊院

建築整體採用精湛古法設計及工藝，由純白方塊堆疊拼接，形成一個「回」字型的山水庭院。該建築榮獲中國鋼結構金獎。四面挑高的建築獨立成棟，通過連廊穿插連接，充滿嶺南民居疊院風格。

5大藝術空間

作為光明地標建築，藝術中心由美術館、演藝中心、圖書館、城市規劃展覽館、文化綜合區5大功能區組成，面積達13萬平方米，是深圳北部片區規模最大的藝術建築。

6. 城市中軸線上的波浪：深圳圖書館

深圳圖書館，即深圳「圖書館之城」中心館，位於深圳的中軸線上。頂部是三維玻璃的曲面，每塊玻璃的面積都不同，將立方體和格子體融入到現代設計中。另一側，則是10多米高的豎琴狀牆面，由玻璃和鋼材組成。

整棟建築如波浪般襲來，在城市中起舞。

世界著名建築設計師：磯崎新

深圳圖書館由磯崎新設計，他是日本後現代主義建築設計師。像日本Nagi美術館、西班牙巴塞羅那體育館等建築作品，皆出自他之手。

日落黃昏，天色下沉之時，建築內的燈光透過玻璃，清晰地勾勒着內部輪廓。

深圳的一棵「銀樹」

圖書館建築面積近5萬㎡，擁有6層樓高的穹頂。這裏紙質藏書500餘萬冊，讀者坐席2000餘個。藏書之中還包括2000多本盲文書籍、大師原稿收藏、6000多種期刊以及深圳本土優秀文獻資源。

因為室內頂部由不規則銀色柱子組成，遠觀如樹木，所以也稱它是深圳的「銀樹」。圖書館是鬧市中最安靜的一片土壤，「千館之城」又將成為深圳的另一標籤。

7. 膠囊電梯博物館：深圳博物館古代藝術館

深圳博物館「古代藝術館」曾被譽為國內最現代化的博物館，也被評為「深圳改革開放十大歷史性建築」。

展樓空間設計為現代極簡主義，整體對稱分割，鏡面地板使空間擁有上下對稱的視覺效果。大堂內三部電梯皆為黑白配色、膠囊式設計，令其本身成為藝術品般的存在。

螺旋式迴廊 4層13個展廳

古代藝術館共有4層13個展廳，搭乘膠囊電梯至頂層，通過螺旋式迴廊由上至下觀展，這樣便可一次逛完所有展廳，設計得十分便捷，且展覽可看性極高。

園林式古韻 亭台水榭

古代藝術館園林區域的設計則與館內的現代風截然不同，園林保留原有的風格氣息，暖黃色建築群與自然結合，莊重典雅，古韻猶存。得閒來此散散步，讀藏品之奧秘，對話古今，也是一種舒適的旅行方式。

8. 空中光影連廊：深圳坪山美術館

坪山美術館位於坪山文化聚落的中心位置，由新館與本館連接而成。知名建築師董功擔任設計，南北呈V型對開，大量採用灰混凝土設計，簡約且大氣。我們的坪山，也因這樣的建築群起而愈發的酷。

戶外空中連廊

館內底層架空，通過空中連廊連接，立體層面間打造更多的公共平台，方便遊客能感受遮陽、避雨、通風於一體的通透空間。戶外的光灑下來，不驚人事，心無雜念。

9. 灣區之聲：深圳濱海藝術中心

深圳濱海藝術中心（即灣區之聲），是以歌劇、戲劇、舞劇、音樂劇及古典樂等綜合演出為主的大型演藝場所。

依海而建 海浪元素設計

濱海藝術中心坐落於前海灣畔歡樂港灣，由香港許李嚴事務所主持，建築設計大師嚴迅奇及其團隊操刀設計。依海而建的演藝中心，以海浪為靈感，賦予建築流動之感。

深圳最高標準的演藝場館

這裏是深圳目前綜合設施設備標準最高的演藝場館，其建築聲學設計由馬歇爾·戴團隊負責。

馬歇爾．戴團隊將演藝中心的觀眾廳進行了高標準設計，各廳的混響時間、背景噪聲、明晰度等聲學指標均達到國際一流標準。

建築是城市的天窗，透過其中，窺視美的千萬種可能。