深圳光明逕口村｜漫步山間小路探索草原秘境　體驗非遺陶藝手作

每年一到七八月份，光明這個小眾古村落，就會迎來一場綠意盎然的夏天。



「深圳有屬於自己的阿勒泰」

「在老村邂逅小時候的無憂無慮」

「被低估的百年古村之一」

跟我一起躲進光明逕口老村，逃離城市喧囂，體驗悠閒慢生活。

超800年曆史，卻鮮為人知，這就是逕口村

提起逕口村，或許很多深圳人都不熟悉，近幾年，憑藉着「城市小眾後花園」「深圳阿勒泰草原」的名號，也慢慢出圈了。

史料記載，南宋末年，黃氏族人從福建遷入此地，開荒種田逐漸形成聚落，距今而止逕口村已有800年悠久歷史，漫步在村落的各個地方，彷彿被按下了慢放鍵。

三三兩兩的居民坐在門口乘涼，或是售賣自家的蔬菜，或是聚在一起打牌消磨時間，就是村子裏最平凡的生活碎片。

+ 1

一棟棟被保存完好的古建築、民居，格外古樸自然，斑駁的牆面還保留着現代詩歌展的痕跡，不經意間邂逅一番詩意心動。

黃氏大宗祠

這是村裏黃式族人的宗族祠堂，整體呈現佈局對稱、結構嚴謹的嶺南古建築風格，屋脊上的翹角飛檐雕刻着精美絕倫圖案，空氣中混雜着一股木質與歲月的味道。

逕口戲台

戲台面積並不大，卻雕欄畫棟氣勢不凡，聽村裏的老人說，每逢重要節日，這裏變得鑼鼓喧天，村民遊客圍在一起，觀看戲台上的人生百態。

古水井

別看這口水井平平無奇，實際已有數百年曆史，是村裏最早的生活水源，雖然現在退居二線，但還是有本地村民來此汲水、洗菜、話家常。

逕口炮樓

沿着村子慢慢走，一轉角就發現了佇立在樹影之間的炮樓，古樸的牆面，狹小的門窗，默默守護這片土地生活的人們。

2個公園＋1個草原，開啟夏日漫遊之旅

逕口村雖然面積並不大，但可逛的好去處卻不少。逕口社區公園，村民們常來這裏避暑、散步、放鬆，頗有小時候逛公園的氛圍。

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小舞台、書香亭，還有小片的遊樂場地，基本能滿足各個年齡段的人們的需求。

更驚喜的是，公園還有一塊超大面積的露營草坪，挑個太陽不曬的時間段，在這裏露營、帶小孩放電再好不過。

荔林公園，簡直就是一個藏在村裏的寶藏果園，最近正值荔枝季，樹枝上掛滿了紅彤彤的糯米餈，看的人口中生津。

此外還有菠蘿蜜、黃皮、龍眼悄悄成熟中，空氣中都是水果的香味，吸引了不少大小朋友來此體驗瓜果蔬菜採摘的樂趣。

沿着山間小路往裏走，猝不及防一片草原秘境闖入眼簾，簡直是大口吸氧級別的美景。遠處是連綿起伏的山林，隱約還能看見水庫閃着光。

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藍天白雲的背景下，微風吹過帶來一點青草味道，蟬鳴忽遠忽近，此刻就連心情也變得自由而輕盈。

光明逕口村，那些小眾寶藏店鋪

逕口村雖然古樸，但近些年憑藉閒適的生活氛圍和低廉的租金，也吸引了不少避世年輕人來此定居、開店，為逕口村增加了不少新的驚喜體驗。

1. 停留咖啡

stay cafe稱得上是逕口村的招牌咖啡館，由舊屋改造而成，裝修風格偏日式小清新，共上下兩層，在這樣的環境下喝咖啡愜意又温馨。

主理人小姐姐是一位資深咖啡師，曾在南山合夥開過5家咖啡館，經過她手的咖啡風味出眾，吸引很多南山福田的遊客慕名而來。

這次品嚐了招牌拿鐵，拉花圖案很可愛，入口絲滑無比，另外的冷萃和美式，也能喝出豆子的品質，不知不覺就放鬆下來。

2. 陶園

這是一家以非遺為主題的綜合文化館，彙集陶藝手作、咖啡品鑑、傳統文創等體驗，陶藝作品每一個都精妙絕倫，令人讚歎，掛在牆上的書法作品更是雅意十足。

更多小店

此外還有其他店鋪值得一去，舊街瀨粉，嗦一口就愛上的非遺美食；筷著小院，少見的筷子非遺文化體驗館；食間，居民區的高顏值私房菜館。

來逕口過夏天，不需要太多計劃就能發現城市裏找不到的鬆弛和自在。

逕口村

地址：深圳市光明區光明街道

交通：地鐵6號線光明大街站B口，步行約2.6km



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