深圳打卡7家小眾博物館　體驗活字印刷　欣賞版畫琥珀非遺藝術

深圳小眾博物館地圖，活字印刷、版畫、琥珀、客家風情。深圳人，正在逛一種很新的博物館。



1. 字在活字文化博物館

這個博物館不僅是內地首個活字印刷文化博物館，還是深圳藝術文化地標之一。館內分為上下兩層樓，一樓可觀賞到活字印刷的整個過程以及需要用到的機器設備，二樓的小區域提供了紙和印章可以在現場體驗印刷。

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樓梯口懸掛的文字是抽象且立體的，與藝術融合在一起，在館內形成了一道獨特的風景線。

值得一看的是這裏最完整的陳列了木活字及泥、錫、銅、瓷、木、鉛等材質製作的多套活字，還有珍貴的老鉛版和老銅模。

每一份展品都滿載着歷史的温度，以及無盡的才智。古人們不僅把每一行文字打造得像藝術品一般精緻，更在每一個版面中融入了自己的情感和智慧。

字在活字文化博物館

開放時間：10:00-18:00（逢週一閉館）

票價：門票69，免預約，另有各種收費體驗項目

地址：深圳南山區海灣路8號價值工廠

交通：深圳地鐵12號線左炮台東站A出口



2. 惜物博物館

它位於光明紅木文化古鎮裏，「惜物」這個二字在懷舊藝術博物館裏有了更深的意義。這裏陳列的基本都是父輩們年輕時候的記憶，它不僅僅是對過去的懷念，更是一種對歷史和文化的敬仰與傳承。

來到這裏就像打開時間的沙漏，回到六七十年代。主要展示了改革開放時期的生活，那些散發着歲月氣息的老式洗衣機和生產老物件，具有鮮明的時代印記。沉浸在懷舊的氛圍中，並慢慢品味着那個年代的美好。

紅滿庭紅木文化小鎮惜物博物館

開放時間：9:00-12:00，14:00-18:00（逢週一閉館）

票價：免費，免預約

地址：深圳光明區紅木小鎮A棟四樓

交通：深圳地鐵6號線紅花山站A2出口



3. 客家民俗博物館

坐落在龍崗南聯社區的鶴湖新居被譽為「客家第一圍」，是目前內地規模最大的客家圍村建築群，距今已經有200多年的歷史了。目前作為博物館免費開放，可以在這裏瞭解客家歷史民俗文化。

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彷彿走進了一座千年的文化古城。陳列着的織繡技藝，彷彿與豐盛的客家美食、精緻的古物件一起，將客家的文化底藴一覽無遺。

這裏每個房間都有不同的文化介紹，折射出客家人的勤勞智慧。可以瞭解到了客家人特有的婚嫁習俗、手工作坊和民居特徵。

龍崗客家民俗博物館

開放時間：9:00-17:30（逢週一閉館）

票價：免費，免預約

地址：深圳龍崗區羅瑞合北街1號

交通：深圳地鐵16號線龍園站B出口／3號線南聯站C1出口



4. 中國版畫博物館

中國版畫博物館也叫觀瀾版畫博物館，它不僅是內地首個專業版畫博物館，還是全國規模最大的專業版畫藝術博物館。館內會不定期舉辦藝術展，在這裏可以觀賞到不同藝術家的作品。

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館內的設計風格偏向於現代化，主要以灰色為基調，很適合拍照打卡。在這個instagram時代，怎麼可以缺席每個角落都充滿着拍照的靈感背景牆。

在這裏不僅能觀賞到很多著名的版畫，最有意思的是還能通過展廳體驗科技與藝術，輕輕觸摸牆面會給你帶來不一樣的驚喜。

中國版畫博物館

開放時間：10:00-17:00（逢週二閉館）

票價：免費，「觀瀾版畫」公眾號預約

地址：深圳

交通：深圳地鐵4號線牛湖站C出口



5. 百師園非物質文化遺產博物館

這個位於龍崗卻鮮為人知的博物館居然藏着百位大師的藝術品，這裏匯聚了百位大師，所以稱為百師園。有傳統工藝，更有現代審美，可以在這飽覽非遺藝術的風采。那些巧奪天工的雕刻，不僅是一種藝術形式，更是文化的傳承與思想的抒發。

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無論是紫砂壺、篆刻作品還是象雕藝術，每一件作品都藴含着藝術家的智慧和情感。象牙雕刻作品被賦予了各種吉祥的含義。栩栩如生的動物雕刻帶來吉祥、幸福和繁榮。與其説雕刻是一種技術，不如説它是一種精神的表達。

館外的門口建有藝術盆景基地。盆景，是中華優秀傳統藝術的成就，也是自然景觀的精緻縮影。一景一世界，展現了文化藝術的多姿多彩。

百師園非物質文化遺產博物館

開放時間：9:00-12:00，14:00-17:00（逢週一閉館）

票價：免費，需要在公眾號預約

地址：深圳龍崗區華南二道1號萬達廣場華南城店4層

交通：深圳地鐵10號線木古站A出口



6. 世紀琥珀博物館

如果你對珍貴的琥珀和現代藝術感興趣，那可不能錯過這個全球最現代化的琥珀主題博物館。主要呈現由琥珀做成的各種飾品，每一件都獨具匠心，承載着來自千萬年的故事。它們寧靜又充滿震撼，彷彿跨越了時空，一眼千萬年的精品真是大飽眼福。

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這個博物館中還設有許多展廳，它們展示了琥珀在各個文化背景中的印記。可以瞭解到關於琥珀的故事、它在古代文明中的重要性，以及當今時代的創新應用。

由琥珀做成的各種飾品，每一件都獨具匠心，承載着來自千萬年的故事。這些靈動的項鍊每一顆琥珀都是那樣的純粹和美麗。它們透露着一種沉寂而又神秘的能量，讓人不由自主地被吸引着。

世紀琥珀博物館

開放時間：10:00-18:00（逢週一閉館）

票價：免費，免預約

地址：深圳寶安區松崗街道松瑞路1號三層

交通：深圳地鐵11號線後亭站D出口



7. 華強北博物館

華強北是一個科技產業的聚集地，在這片科技與創新的土地上，誕生了許多展示科技與藝術融合的博物館。

展廳主要通過藝術元素呈現了華強北商圈發展的歷程，講述着華強北每個創業者的故事。這裏的展覽不僅充滿了創意，還讓人感受到了科技帶來的無限可能性。

華強北博物館

開放時間：10:00-18:00（逢週一閉館）

票價：免費，在「華強北博物館」公眾號預約

地址：深圳福田區華強北路1058號廣博現代之窗大廈A座5樓

交通：深圳地鐵2/7號線華強北站E2出口



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