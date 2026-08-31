九州旅遊｜官方震後推大補貼　福岡熊本酒店4折起　最高減¥35000

福岡｜熊本｜九州旅遊｜日本九州熊本縣於上月（28/7）發生7.1級強烈地震，令不少人取消到當地旅行。為振興熊本、福岡、以至整個九州的旅遊業，日本觀光廳宣布於今年10月1日起推出「九州旅遊補助」，只要到九州旅遊及住宿就有折扣，而熊本及鹿兒島更有高達4折優惠！



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熊本地震｜日本10.1起推九州復興應援優惠

受上月熊本地震影響，不少旅客都取消了九州地方的住宿預約。為了振興熊本、福岡等地的九州旅遊，日本國土交通省觀光廳宣布，將於今年10月1日起推出「九州復興應援優惠」，讓旅客在九州地區內住1晚或以上的旅遊交通和住宿套餐，提供旅遊和住宿費用折扣。

日本觀光廳推出「九州復興應援券」旅遊補助。（日本觀光廳網頁截圖）

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九州旅遊補助｜可用於甚麼旅遊項目？

今次的九州旅遊補助，適用於在九州地區1晚或多晚的旅遊住宿套餐，地區包括福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿兒島。但具體的折扣方式、適用對象及設施，則仍要待各縣的官方公布。

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九州旅遊補助｜最多可以拿到多少折扣？

旅遊補助期間，遊客入住熊本縣及鹿兒島縣的住宿會有6成補助，即可享4折優惠；至於其餘5個縣的住宿則有5成補助，即只需付半價即可！

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入住熊本縣及鹿兒島縣的住宿更有4折優惠。（AI生成圖片）

最高優惠金額（每人每次行程）：

僅住宿套餐/住宿加交通（1晚）：20,000日元

住宿加交通（2晚或以上）：30,000日元

多縣旅行的住宿加交通（必須在2個縣或以上，住宿2晚或以上）：35,000日元



熊本地震｜目前熊本復興進度如何？

根據日本觀光廳網頁顯示，目前在熊本的地震災區中，在相關機構的合作和義工的努力下，重建工作正在穩步推進。同時，未受地震影響的旅遊設施、住宿和餐飲場所均已開放，觀光活動也照常進行。大家在計劃前往熊本之前，最好先查詢最新的交通資訊和旅遊設施的運作。

至於鹿兒島方面，目前的住宿和旅遊設施照常運營，大家也可以盡情觀光，出發前也可以先查詢最新的觀光情報。

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