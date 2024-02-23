鹿兒島酒店10間推介｜浸溫泉賞櫻島／1分鐘到車站／人均$135起

撰文：陳映蓉
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鹿兒島酒店推介2024！鹿兒島位於日本九州的南部，充滿豐富多姿的自然美景和特色島嶼，包括櫻島活火山、屋久島、霧島等，更有仙巖園、天文館、維新故鄉館等人氣景點，每年吸引不少遊客到訪。《香港01》「好食玩飛」記者是次整合10間鹿兒島酒店，有室外溫泉、有豪華露營風，有間人均只需HKD$135起！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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鹿兒島酒店推介【1】吹上濱菲爾德酒店（Fukiagehama Field Hotel）

吹上濱菲爾德酒店（Fukiagehama Field Hotel）位於鹿兒島的近郊城區市來串木野市，其時尚度假村於2020年開業，酒店棟則是在2022年開業。酒店渡假村極有歐洲渡假氛圍，以豪華露營風（Glamping）打造的客房令人倍感寫意。酒店內亦提供室內及室外溫泉、足浴、桑拿、露台藤椅、桌上遊戲等設施，更提供BBQ設備和煮食器具，就算足不出戶亦能有極致的享受！

吹上濱菲爾德酒店（Fukiagehama Field Hotel）
房價：人均HKD$329起（標準雙人房）
地址：鹿児島県いちき串木野市湊町1丁目101番地
交通：從福岡JR博多站乘1小時22分鐘新幹線，到鹿兒島JR川內站轉乘鹿兒島本線到JR神村學園前站步行15分鐘
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鹿兒島酒店推介【2】鹿兒島中央格蘭德貝賽酒店（GRAND BASE Kagoshima Chuo）

鹿兒島中央格蘭德貝賽酒店（GRAND BASE Kagoshima Chuo）的地理位置優越，步行10分鐘即可抵達鹿兒島阿木廣場和阿慕蘭摩天輪，距離鹿兒島中央電車站亦僅7分鐘步程，出行非常方便！酒店客房設計亦非常適合家庭、一群朋友或長住型旅客，配有洗衣機跟私人廚房，部分房型更設有L型大沙發及浴缸，有居家感之餘亦非常寫意！

鹿兒島中央格蘭德貝賽酒店（GRAND BASE Kagoshima Chuo）
房價：人均HKD$135起（標準四人房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市西田2-12-25
交通：鹿兒島中央電車站徒步約7分鐘
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鹿兒島酒店推介【3】鹿兒島Sunflex酒店（Hotel Sunflex Kagoshima）

鹿兒島Sunflex酒店（Hotel Sunflex Kagoshima）位於堀江町，天文館商店街、鹿兒島水族館、櫻島碼頭、鹿兒島縣立博物館等均在10分鐘步程內便可抵達，地理位置極佳！酒店客房方面，採用現代日系風格，雖然空間不算非常寬敞，但亦有浴缸可供浸浴，窗戶亦可以瞭望鹿兒島城市景色，部分套票更有供應免費早餐，實屬超值之選！

鹿兒島Sunflex酒店（Hotel Sunflex Kagoshima）
房價：人均HKD$138起（標準小型雙人房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市堀江町19-14
交通：天文館通站步行6分鐘
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鹿兒島酒店推介【4】鹿兒島天文館列治文酒店（Richmond Hotel Kagoshima Tenmonkan）

鹿兒島天文館列治文酒店（Richmond Hotel Kagoshima Tenmonkan）位於鹿兒島繁華街—天文館的正中間，鄰近天文館車站以及天文館公園，離開酒店便有各式各樣的餐飲美食、逛街購物的場所。客房採用舒適的現代設計，空間尚算寬敞明亮，窗戶可賞城市景色。

鹿兒島天文館列治文酒店（Richmond Hotel Kagoshima Tenmonkan）
房價：人均HKD$259起（大床房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市千日町14-28
交通：鹿兒島市電「天文館電停站」步行2分鐘
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鹿兒島酒店推介【5】MYSTAYS鹿兒島天文館酒店（HOTEL MYSTAYS Kagoshima Tenmonkan）

MYSTAYS鹿兒島天文館酒店（HOTEL MYSTAYS Kagoshima Tenmonkan）位處天文館商圈，離開酒店便可逛街購物，周邊更有鹿兒島黑豬肉、鹿兒島黑牛肉、近海捕撈的日本銀帶魚等本土特色美食。交通亦同樣方便，步行2分鐘便到高見馬場站，便利出行。酒店客房則偏簡約，以櫻島火山主色為主調，客房亦配備浴缸，隨時放鬆身心都無問題！

MYSTAYS鹿兒島天文館酒店（HOTEL MYSTAYS Kagoshima Tenmonkan）
房價：人均HKD$169起（標準小型雙人房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市山之口町2-7
交通：天文館站步行3分鐘、鹿兒島市電高見馬場站步行2分鐘
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鹿兒島酒店推介【6】鹿兒島藝術酒店（Art Hotel Kagoshima）

鹿兒島藝術酒店（Art Hotel Kagoshima）位於錦江灣沿岸，客房能眺望櫻島壯觀景色，部分客房經過翻新，以藍灰色為主調設計，感覺與窗外景觀連成一線，非常寫意！酒店的雖然距離熱門旅遊景點較遠，但勝在鄰近車站，出行亦算方便！酒店亦有提供室外泳池及溫泉，邊浸溫泉邊看日落絕對是人間一大享受！

鹿兒島藝術酒店（Art Hotel Kagoshima）
房價：人均HKD$149起（標準雙人房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市鴨池新町22-1
交通：農協會館前站步行1分鐘
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鹿兒島酒店推介【7】索拉利亞西鐵酒店鹿兒島（Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima）

索拉利亞西鐵酒店鹿兒島（Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima）位於鹿兒島中央車站的正對面，交通四通八達，相當便利！酒店客房的景色同樣出色，高樓層客房可望到車站的摩天輪，另一面客房窗景則可看到櫻島火山，日夜景色同樣迷人！酒店客房採用現代設計，配以深木色牆身做點綴，富有時尚感。

索拉利亞西鐵酒店鹿兒島（Solaria Nishitetsu Hotel Kagoshima）
房價：人均HKD$324起（標準大床房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市中央町11番地
交通：JR鹿兒島中央車站步行2分鐘
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鹿兒島酒店推介【8】鹿兒島雷姆酒店（Remm Kagoshima）

鹿兒島雷姆酒店（Remm Kagoshima）座落在鹿兒島市中心最熱鬧的天文館通，吃喝玩樂一應俱全，加上鄰近巴士站及地面電車站，出行非常方便！酒店亦有提供自行車的租賃服務，為你帶來另類的旅行體驗！酒店客房以柔和的灰色及白色作為主調，營造了簡約而高雅的氣氛，部分客房更配備面向大窗戶的浴缸，可以Chill住浸浴欣賞景色！

鹿兒島雷姆酒店（Remm Kagoshima）
房價：人均HKD$149起（雙人房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市東千石町1-32
交通：鹿兒島市電天文館通站步行1分鐘
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鹿兒島酒店推介【9】城山觀光酒店（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）

城山觀光酒店（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）坐落在標高108公尺的高台－城山之上，客房的落地大窗戶能放眼眺望鹿兒島市內街景，部份更可以看到鹿兒島地標櫻島及錦江灣的絕美景色！酒店客房設計亦不如傳統日式酒店，而是走時尚奢華路線，極具空間感之餘舒適感十足。酒店擁有源自地下1000公尺湧出的優質溫泉「薩摩之湯」，可以在城山上邊泡溫泉邊欣賞櫻島美景，寫意又浪漫！部分套票有供應免費早餐，早餐更連續4年被評為九州地區第一名，絕對必試！

城山觀光酒店（SHIROYAMA HOTEL kagoshima）
房價：人均HKD$380起（標準雙床房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市新照院町41番1号
交通：鹿兒島中央站乘坐免費接駁巴士
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鹿兒島酒店推介【10】鹿兒島天文館大和ROYNET酒店PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan PREMIER）

鹿兒島天文館大和ROYNET酒店PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan PREMIER）坐落於鹿兒島市內最繁華的天文館通，本地特色餐飲、紀念品店、購物商店等應有盡有，定能滿足吃喝玩樂的所有需求！酒店距離天文館站亦僅1分鐘步程，出行亦相當便利。客房設計相對簡約，不過空間寬敞，且均有配備大浴缸及大窗戶，部份客房更能遠眺櫻島。此外，酒店更有供應免費早餐，CP值極高！

鹿兒島天文館大和ROYNET酒店PREMIER（Daiwa Roynet Hotel Kagoshima Tenmonkan PREMIER）
房價：人均HKD$262起（大床房）
地址：鹿兒島縣鹿兒島市千日町1-1
交通：鹿兒島市電天文館站步行1分鐘
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