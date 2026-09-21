深圳巧克力博物館免費逛　朱古力打造40+件展品　散發濃郁可可香

最近去東門老街逛了一圈，發現這裏多了個挺特別的地方——深圳巧克力博物館。



藏在老街商圈的商場裏，整體不算特別大，不用門票、無需預約，比較適合逛東門時順便去看看。

整個場館是以「巧克力」為主題，在門口就能聞到濃郁的可可香氣；全場40+件展品雕塑，均採用數十噸可可原料混合樹脂精雕而成，湊近看，細節拉滿。

航天系列

利用巧克力創作的火箭、戰機、宇航員雕塑；展品體積偏大、做工精緻，機身紋路、細節刻畫很到位，隨手一拍，還是比較有質感的。

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深圳地標復刻系列

深圳知名地標悉數都在這座「巧克力王國」裏，世界之窗、市民中心、春筍大廈（華潤大廈）、大運中心、摩天輪全都有；熟悉的城市建築化作巧克力質感，不知道大家是否都認得出來咧！

名畫藝術走廊

這裏用巧克力「製作」復刻《向日葵》、《蒙娜麗莎》等經典作品，人物神態、衣料褶皺、花邊細節，也是十分逼真。

館內還設有巧克力藝術館、文創店和巧克力產品區域，也有DIY相關體驗，離開的時候可以買一些巧克力、文創產品驗～

巧克力博物館打卡指南

地址：深圳東門德奧商城B1層

交通：地鐵1號線老街站

營業時間：09:00～23:00

門票：免費、無需預約



提示：

①所有展品均為巧克力混合樹脂製作，不可食用

②展品造價較高，請勿隨意觸碰

③整體規模不大，展覽內容有限；可以路過的時候逛逛，無需特地前往打卡

④商品區域大於展覽區域，介意的朋友可酌情考慮前往



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