羅湖向西村美食不只雞煲！冬陰功/牛肉火鍋/串串香　11間必吃推薦

羅湖向西村，可不止雞煲。



時隔3年，我們又來到了向西村。本期吃11家寶藏小店，收藏好去吃吧。

羅湖向西村美食推薦

1. 小巷泰麵

藏在窄巷的泰式麵館

這家近期人氣很高的泰式麵館就在向西村，一條窄到用廣角鏡頭都難以拍下正門的小巷子裏。招牌是這碗「銷魂肉腿冬陰功」，泰式風韻中帶了不少港風影子，大隻的雞腿配上酸酸辣辣的冬陰功湯，夏天吃到大汗淋漓，就很有街頭感，很接地氣。

小巷泰麵

地址：羅湖區南湖街道向西村東區31號101

營業時間：11:30-14:00，17:30-21:30

人均：42元（人民幣，下同）



2. 葵記牛肉店

村裏開了16年的牛肉店

這家店在這裏開了16年了，要穿過牌坊窄巷的彎彎繞繞才能找到，所以關於它的評價特別少。小店主營牛肉火鍋，是很多街坊心中「超過連鎖店的寶藏小店」。

牛肉每天到店兩輪，店裏的阿姨給我們看了一早送來的牛肉照片，肥牛和五花趾是最多人點的，除了牛肉火鍋，店裏也供應各種粉麵。

葵記牛肉店

地址：羅湖區向西村西區113號101

營業時間：11:00-次日04:00

人均：70元



3. 廣州水磨腸粉

向西小學門口的腸粉店

學校門口的夫妻檔，開了超過10年了，每天六點營業，只做早市。夫婦倆來自陸豐，但是做的是廣式腸粉，腸粉是抽屜皺皮腸粉，搭配潮汕醬汁。

我們點了份蛋肉腸，腸粉皮是那種皺皺的，能看到餡，也不會薄到夾不起來，正好可以帶着餡一起挑起，醬汁的味道比較清淡，可以搭配辣椒醬一起吃口感更好。

廣州水磨腸粉

地址：羅湖區向西路27號

營業時間：6:00-13:00

人均：8元



4. 達州麵館

據說是最好吃的四川麵館

這家麵館在點評主頁上只有30條評價，但是有人說這是「深圳最好吃的四川麵館」，低調的門頭，樸素的環境，千萬別懷疑走錯了。

我們點了最多人推薦的兩款，一款幹拌的雜醬麵，一款熱氣騰騰的砂鍋米線。雜醬麵一上桌要趕緊拌，香氣撲鼻，一口入魂，我們點的中辣，真的有點辣。砂鍋米線分量很足，一鍋夠兩個人吃，吃起來會更入味，很辣很過癮。

達州麵館

地址：羅湖區東門南路向西村西區62號樓

營業時間：11:00-次日5:30

人均：23元



5. 百佳食館雞煲

雞煲一條街，老街坊推薦

來向西村，當然不能錯過由8家老字號雞煲組成著名的「雞煲一條街」，雞煲之家、渝君、龍發……每個老街坊都有一家心頭好。

地膽介紹的「百佳食館」，環境看似簡陋，但是很多街坊幫襯。門口明檔炒料炒雞，雞煲的醬汁濃香，雞肉夠嫩夠入味，如果想試下地道的風味，不妨試試來這家。

百佳食館雞煲

地址：羅湖區嘉賓路向西村1024號

營業時間：10:30-次日7:00

人均：58元



6. 向西村串串香

開了20多年的推車串串

開了20多年了，以前老闆只有一輛小推車，現在有自己的鋪位了。串串有葷有素，直接自助手拿選擇，按老闆的話說是「隨便拿，全都好吃」，自制的醬料不會太辣，但足夠香，記得讓老闆厚刷，吃起來更滋味。

向西村串串香

地址：羅湖區向西社區向西村西區12號103

營業時間：19:30-次日5:30

人均：26元



7. 小東北砂鍋居

主打東北砂鍋的小店

從東北來的哈爾濱來的砂鍋，配上一碗壇肉、一個酸菜砂鍋、一碗大米飯，就是一頓香迷糊的工作日午餐。

這家開在向西村附近的「小東北」，就是主打東北砂鍋的一家小店。小店由石頭和他父母打理，「排骨酸菜砂鍋」、「丸子豆腐砂鍋」、「鱈魚豆腐砂鍋」都是人氣款。

小東北砂鍋居

地址：羅湖區向西村雍睦豪庭62-1號

營業時間：11:00-23:00

人均：46元



8. 肥豬仔小吃店

最多人推薦的蒜香雞翅

一對潮汕夫妻經營的油炸小吃店，有近百種菜品。開在向西村裏，藏得特別深。店裏的招牌是「秘製蒜香雞翅」，蒜味夠重，肉質細嫩。

少見的「肉蒜炸豆乾」醃得夠入味，擠開脆皮部分還會飆汁。店裏還有經典的「反沙四拼」、「渣炸粉粿」、「油果芋泥」、「海石花」等小吃。

肥豬仔小吃店

地址：羅湖區向西路西區74號樓103

營業時間：14:00-23:00

人均：34元



9. 汕尾菜粿

快30年的汕尾小吃店

這家汕尾小吃店，在向西村開了快30年了，主打的是汕尾糕粿。老米漿做的菜粿和肉粿是他們家的招牌。

做粿皮的大米需要每晚提前浸泡，加上費時費力，菜粿每天只會做20-30盤左右。如果想一次多買點，一定要先提前一天打電話預訂。

汕尾菜粿

地址：羅湖區嘉賓路向西村西區66棟104號

營業時間：9：00-22：00

人均：23元



10. 健安堂陳氏涼茶

復古瓦煲涼茶

向西村有這樣一家涼茶店，來過的朋友都一定會記住，這家「健安堂涼茶鋪」，開了20多年，一直堅持用砂鍋煲涼茶，文火3-5個鐘頭才能出一鍋，平時街坊鄰里有點小礙，都愛來這裏喝一碗。

聽老闆口音就知道是正宗廣東人，店裏的字都是他自己寫的，門口散發着一股淡淡的橘皮味兒，佈滿歲月的痕跡。

健安堂陳氏涼茶

地址：羅湖區向西村西區56棟地鋪

營業時間：16:00-次日5:00

人均：13元



11. 荊州鍋盔

夫妻檔鍋盔，人手一個

老闆夫妻倆都是湖北荊州人，小小的檔口被臭豆腐和鴨脖左右夾擊的荊州鍋盔店，仍然人氣高漲。之前開在對面，後來搬到這邊，也有十幾年了。下班時分過來的話，總是圍着幾個人等待出鍋。6元／個的梅菜鮮肉鍋盔最受歡迎，滾燙鹹香，路過基本看到人手一個。

荊州鍋盔

地址：羅湖區向西路向西村金稻園砂鍋粥旁

營業時間：12:00-次日2:00

人均：7元



回家吃飯。

TIPS

1. 以上順序不代表排名，價格僅供參考。

2. 店家訊息來自點區更正。

3. 小店就餐環境樸實，如介意不必專程前往。

