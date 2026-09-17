深圳好去處｜仙湖植物園看三角梅花海　7層樓全開滿宛如粉色瀑布

又到了仙湖植物園最好逛的時節。



粉色限定，「仙湖停車場」回歸，三角梅都開好了

轉眼又到一年夏日尾聲，最近的天氣不涼不熱，正是出門散步遊玩的好時節，仙湖植物園也再次迎來了「最佳賞味期」。

今年的三角梅似乎比往常開得要早些，才九月中旬，仙湖停車場的三角梅就已經開「爆」了。團團簇簇的花如粉色雲霧包裹着整個停車場，生出來屬於這個花季的浪漫。

一共7層，花海層層疊疊

停車場一共有7層，每一層都種滿了三角梅，從遠處看，像一整面三角梅瀑布傾瀉而下；置身其中，走在一二樓之間的人行步道上，又能近距離賞花，遠觀近看總相宜。

一年兩季，每年3-4月＆9-11月

每年的3-4月以及9-11月，是三角梅盛放的時節，因此仙湖停車場在一整年裏也有2次「變身」的機會。

如今花期已至，大家也可以抓住機會，來仙湖看一場「倒放的春天」。

上山遊園，仙湖植物園散步路線

Routine 1：桫欏湖-天上人間-陰生園



桫欏湖：融入山林畫卷的湖泊

賞完花，順道乘車上山遊園吧。推薦兩條主要路線，可以把仙湖植物園比較精華的部分一次性逛完。

在桫欏湖站下車，在這片被大山大寺所環抱的湖泊逛起。湖邊長滿杉樹、樹蕨以及各類水生植物，滿目綠意。高聳挺拔的水杉立於近岸的湖裏，映入水間折射出水中密林。幾葉獨木舟停在湖面，倒是增添了幾分意境。

仙湖裏最適合「觀鳥」的點位之一

桫欏湖周圍棲息着不少池鷺、白鷺，因此這裏也是仙湖植物園裏觀鳥的最佳地點之一。

坐在水杉下的長椅上，山間吹來的涼風拂面，時不時就能瞥見鳥兒掠過湖面，停在湖面的石頭或枯木上，一派悠閒自得的模樣。

天上人間：深圳版阿勒泰．開闊大草坪

從桫欏湖離開，往陰生園的方向走，會路過一片開闊的大草坪，那便是仙湖植物園標誌性景點之一的「天上人間」。

仙湖植物園標誌性景點之一的「天上人間」，也得網友們賜名「深圳版阿勒泰」。（ShenzhenLOOK提供）

南洋杉直挺挺地長在草坪邊，整齊排開。天晴時，在藍天白雲映襯之下，竟有點像童話故事裏的場景，也因此得網友們賜名「深圳版阿勒泰」。

陰生園：喜陰植物的秘密花園

方踏入陰生園，便能感覺到這裏的空氣比外面要清涼、潮濕幾分。

這裏是喜陰植物的秘密花園，苔蘚、秋海棠、蕨類等不喜光的植物都一股腦兒在這裏紮根。偶有陽光投入，也因經過樹影的層層「篩選」，而變得和。

不起眼的地衣、苔蘚，才是主角

平日裏微小、不易察覺的苔蘚、地衣才是陰生園的主角，不似桫欏湖邊挺拔的水杉，它們靜靜地伏在地上，散發着柔軟、毛茸茸的氣場。

下過雨之後是來逛陰生園的最佳時期，此時苔蘚、地衣都吸飽了水分，將呈現出更清爽、更有生命力的狀態。

Routine 2：蘇鐵園-竹園-水生園-仙人掌與多肉園



蘇鐵園：與恐龍同時代的「活化石」

第二條路線，從桫欏湖旁的蘇鐵園開始。

蘇鐵園是仙湖首個國家級專類園，近10公頃的園區裏保存了240餘種蘇鐵——早在侏羅紀便存在的植物，地球上現存最古老的種子植物之一。這些曾經見證過地球歷史演變的「活化石」，靜靜地紮根於蘇鐵園內，低調靜默的姿態，總是讓人忘記它的來頭。

竹園：植物園深處的竹海秘境

穿過紫薇園，來到仙湖植物園深處的「竹海秘境」——竹園。這裏聚集了200多種竹子，不同品相、形態的竹子在林間交錯，編織成密密麻麻的竹海。竹葉相依，一有風吹過，便搖晃出陣陣竹濤。

竹林裏有長椅供遊人休憩，不妨停下腳步，靜享這份難得的平靜。

一旁的山澗溪流，是夏日的避暑地

竹園旁有一處隱藏的山澗溪流，讓清脆叮咚的水流聲帶着人們找到它。樹蔭遮蔽，流水清涼，若是夏日到訪，這一處是不錯的避暑地。

水生園：環仙湖而生的植物園林

穿過亭廊，便能抵達水生園。

這裏也是深圳最完整的水生植物基因庫，近400種水生植物的生長於此，因而吸引了許多小動物在此棲息。魚游水底、飛鳥歸巢，滿目都是蓬勃生機。

賞古橋湖光、亭台樓閣

沿着親水長廊漫步，一步一景。岸邊的落羽杉林、遠處的古橋湖光、亭台樓閣，彷彿遊走在一座巨大的水上園林裏，帶來了區別於傳統植物園的風景。

仙人掌與多肉園：石漠荒原裡的盎然綠意

說到仙湖植物園裏最特別的景觀，那一定藏在仙人掌與多肉園裏，這裏的植物有着不近人情的美。

温室之外的沙地上，樹幹長滿刺的非洲霸王樹、葉片邊緣帶刺的龍舌蘭、刺座包裹全身的仙人掌等形態霸道的植物生長於此，是石漠荒原裏，遇見的一叢又一叢綠意。

3座温室，彙集約1000+個仙人掌、多肉品種

來這裏主要是參觀3座温室：綜合館、非洲館和美洲館，1000多個仙人掌、多肉品種分佈其間，形成不同的景觀。

最大的綜合館呈半球形，最高的仙人掌達5-6米，佇立中央，像是要突破温室的桎梏一般，直挺向上生長。

日落是仙湖之旅的句號

白晝漸短，日落也來得更早了些。傍晚時分，天空變幻的紫色、橘色、粉色映入湖裏，像流動的油畫。靜坐湖邊，收集一場仙湖日落，再迎着晚霞下山。

以此風景作為整趟仙湖之旅的句號，完美收尾。

夠鍾回家～

仙湖植物園散步指南

地址：羅湖區蓮塘街道仙湖路160號

交通：地鐵2號線仙湖路站C2出口



TIPS

1. 仙湖植物園門票：15元（人民幣，下同）/人

2. 建議搭乘園區巴士上山；巴士運營時間：8:00-18:00

3. 環園觀光線：票價10元/人

4. 祈福專線：票價3元/人

5. 如遇遊客較多，需排隊等候上車

