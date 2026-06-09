羅湖人氣卡丁車俱樂部　4800㎡室內空間+300米賽道極速飆車超解壓

任性狂飆卡丁車，SGP卡丁車俱樂部，轉彎、飛馳、超越、自由！



將油門踩到底，這一刻，自由的情緒到達頂峰。

約好友來賽一場，玩轉SGP卡丁車俱樂部三周年

4800㎡室內卡丁車館

卡丁車世界冠軍認證專業

300m深圳室內最長瀝青賽道

14個彎道挑戰極限

SGP卡丁車俱樂部，作為國潮卡丁車領域的先行者和創新者，長期佔據深圳熱門活動榜單前列，受到了超多深圳人的喜愛與收藏！無需駕照，即使不敢在公路上踩油門，也能在這裏瘋狂飆車，夠解壓！

將油門踩到底，秋名山車神這次我當定了！

踏入SGP卡丁車俱樂部，感受速度與激情吧！在這裏，將油門踩到底，真實體驗秋名山車神般的霸氣！穿上國潮風賽車裝備，挑戰300米瀝青賽道，體驗14個彎道帶來的極速之旅！「這一次，秋名山車神，我當定了！」

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室內場館

在4800㎡場館內飛馳，挑戰腎上腺素

步入SGP卡丁車俱樂部的室內場館，瞬間就被4800㎡的寬敞空間所吸引。這裏簡直是賽車愛好者的天堂！場地寬敞，設施齊備。穿上賽車服，戴上癮盔，盡情飛馳，挑戰腎上腺素飆升。

專業賽車

純電動探索者卡丁車，時速最高65km/h

探索者卡丁車，時速最高可達65km/h！是速度的代名詞！每次踩下油門，彷彿置身於速度與激情的世界，可以盡情感受着風馳電掣的快感，賽車手彷彿成了速度之王，隨心征服每一寸賽道！

在飛馳中，也能時刻感受到它出色的操控性能，每一次轉彎都充滿了挑戰和樂趣。無論是新手還是老手，都能在SGP找到屬於自己的速度之旅！

職業級裝備

行業高標準的安全係數，國潮風配色，颯酷大片輕鬆GET

SGP卡丁車俱樂部的職業級裝備簡直就是「賽車利器」！時尚國潮風格設計，不論是追求速度還是時尚，SGP的裝備都能滿足你的需求，可以盡情享受賽車運動的樂趣！

頭盔不僅給你十足的安全感，還有着超炫的國潮圖案設計，有各種圖案款式可選，甚至還有定製的獅頭圖案，太酷了！賽車服每天都經過消毒清洗，穿上身也特別修身，讓你瞬間感覺就像一名專業賽車運動員一樣酷！

專業賽道

一口氣狂飆300米，瀝青賽道抓地感十足

賽道長達300米，鋪設着抓地感十足的瀝青，讓賽車手的每一次駕駛都像是一場刺激的冒險。沿着賽道飛馳，就像是在追逐夢想的路上一樣，每一個彎道都是一次挑戰，每一次衝刺都是一次突破！

彎道體驗

高彎速、組合彎、調頭彎，極限挑戰14個彎道

在這裏，極限挑戰14個彎道，每個彎道都是一次速度與激情的碰撞。從高速彎到組合彎，感受極速與挑戰並存的樂趣。在這裏，不僅挑戰賽道，更是挑戰自我，探索速度與技巧的完美平衡！

多人PK

會員計時系統，實時競速排行榜

與好友一起展開激烈的多人PK賽，感受勝利的喜悦和友誼的温暖吧。每一次衝刺，都是一次與自己的較量。在這裏，榮耀與友誼盡情交織，成就你的「賽道傳奇」！

更有超多潮玩設施／科普互動等你來GET

汽車研究所：看近距離了解奧迪R8真車

SGP卡丁車俱樂部還設有汽車研究所，展示着各種經典賽車和名車。比如，我們可以近距離了解奧迪R8真車，感受這款經典跑車的魅力。

汽車研究所為大家提供了一個了解汽車文化和歷史的機會，讓大家對賽車有着更深入的了解。

來這可別錯過KTV

這裏還配備了一間豪華KTV廳，環境舒適，配備雅馬哈音響，讓賽車手們盡情釋放歌唱的激情！透過透明的玻璃，客人們可以一邊唱歌，一邊欣賞賽道上的精彩比賽，享受獨特的娛樂體驗。

室內高爾夫，體驗感UP

室內高爾夫體驗區提供4k畫質超清3D畫面，讓大家在室內也能盡情揮杆。無論是初學者還是高手，都可以在這裏感受到揮杆的樂趣，體驗到高爾夫的精彩世界。

10+種遊樂設備，一站式體驗

這裏還有着超過10種不同的遊樂設備，賽車之餘還可以一站式體驗各種娛樂設施。無論是籃球機、娃娃機還是其他遊樂設備，都能讓我們度過愉快的時光，盡情享受放鬆的樂趣。

被卡丁車耽誤的茶餐廳

玩樂之餘，還有吃喝！這裏不僅提供地道的港式奶茶和檸檬茶，還有豬扒牛角包、港式菠蘿油等特色茶餐廳美食等你品嚐。運動過後，妥妥補充體能，多巴胺與內啡肽兼得！

戶外露營休息區，chill一下

與好友在戶外露營區chill一下吧～在遠離都市喧囂的寧靜角落裏，感受每一縷微風拂面，談笑風生，盡情享受與朋友們的美好「食」光。

給你一場8分鐘，你能飆幾圈?

SGP卡丁車俱樂部

門店地址：深圳市羅湖區清水河一路3號

營業時間：周一至周五 12:30-21:00、周六至周日 10:00-22:00

電話：17796369964



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