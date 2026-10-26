台灣「基隆100碗」美食比賽雙冠軍　食客大讚：特色肉羹/手工湯圓

台灣夜市美食聞名國際，其中說到基隆就會想到一口香腸、營養三明治、蟹肉羹湯等，基隆市文化觀光局曾與「500輯」合作，推出在地美食評鑑「基隆100碗」，來看看有哪些美食上榜吧！



基隆最強美食不是天婦羅、三明治！冠軍讓遊客大讚「吃一口停不下來」

「基隆100碗」邀請10位評審專家及知名在地藝人進行美食評選，人員包含徐天麟、Hally Chen、韓良憶、曾子余、鄭順聰、曹銘宗、白冰冰、許效舜、吳怡霈、卞慶華，從廟口夜市經典小吃、百年老店到融合創意的現代料理，精選出100碗最能代表基隆精神的美食，共計有72間店家成功入選，遍佈於基隆7個行政區。

結果依序是獲得5碗的金龍肉羹、老牌全家福酒釀湯圓元宵；獲4碗的基隆紀家豬腳原汁專家；獲3碗的基隆遠東泡泡冰；獲2碗的陳記壽司生魚飯、廣東汕頭牛肉店、鹹湯圓豬肝腸（大觀圓）、正老牌咖哩麵等11個攤；以及獲1碗的鄭記排骨焿、春興水餃店、正豐鵝肉專賣店等49攤。

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金龍肉羹

其中位在基隆市中正區中船路上的「金龍肉焿」在google評論上獲4.1的好評，多數去吃過的人都大讚

「基隆金龍肉羹，是在地人非常熱門的飲食場所也是老字號，口味是基隆人喜愛的口味」

「招牌肉羹湯，肉羹勾芡不會太濃，裏頭肉塊蠻多而且挺大一塊，肉塊裹粉也不會太厚重，加點辣椒還不錯。豬腳肉建議要點，個人覺得比肉羹出色，瘦肉很嫩一點也不乾柴，肥肉的部分是帶點Q彈的口感，真的不要錯過」

「基隆在地超人氣排隊美食，肉焿屬於清湯，肉焿口感軟嫩好噘外層抹上一層魚漿包覆，湯喝不夠還可以續湯，滷肉飯米粒硬度適中，醬汁不死鹹滷肉軟嫩Q彈，一口接一口回味無窮」

「肉羹湯是目前吃過最好吃的，肉羹內有包實肉很好吃.，魯肉飯的米粒粒分明，肉汁鹹香，是瘦肉末較多型的魯肉飯，另外菜卷及豬腳肉也是必點的。」



老牌全家福酒釀湯圓元宵

與之勢均力敵的還有「老牌全家福酒釀湯圓元宵」，位在基隆市仁愛區愛四路，在google評論上獲得4.4的佳績，不少品嘗過的人也表示：

「從小吃到大，口味依舊的芝麻湯圓，可說技冠全台，似乎較合我家口味」

「一口咬下湯圓就吃出濃濃的芝麻香氣，手工湯圓的口感果然不同於冷凍湯圓的軟爛，有種穠纖合度的韻味，然而甜酒釀發酵時所產生的酒氣味並沒有含酒精成分，卻也帶給糯米一股淡淡的酒香與桂花蜜結合的恰到好處」

「芝麻湯圓元宵皮很好吃，配上桂花糖水非常清香。冷冷的天氣很適合，讓身體和胃都暖暖的」

「酒釀有酒香但不會太厚重或太嗆，元宵是芝麻口味 偏甜但是好好吃喔，酒香+滑順的蛋絲冬天熱熱一碗下去超舒服」

「超懷念的好味道，以前冬至，都是基隆阿姨帶給我們，真正的元宵，不是湯圓喔在加上桂花釀！」

「酒釀的味道很香，很有以前回憶的味道，基隆老字號。」



基隆紀家豬腳原汁專家

至於「基隆紀家豬腳原汁專家」則位在「老牌全家福酒釀湯圓元宵」附近，在google評論上獲3.6顆星，許多人紛紛表示：

「味道佳，不會過油讓人感到膩。豬腳是白湯煮的，湯可喝，有辣椒醬油當蘸醬，整體比想像中清爽」

「豬腳肉很嫩，湯很濃郁，如果帶朋友來基隆廟口而他也喜歡吃豬腳的話可以推薦吃這間」

「必食豬腳，極嫰滑、份量多，燙青菜亦佳，真心推薦」

「非常非常的美味，這就是臺灣的味道，豬肉沒有腥味，天冷來一碗，幸福感滿滿」

「很特別也很好吃！一定要來吃，燉得很軟嫩，從小啃豬腳都啃不好的人也可以啃乾淨，味道很好，湯也很好喝！」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：基隆最強美食不是天婦羅、三明治！冠軍讓遊客大讚「吃一口停不下來」，美食家也全票通過】