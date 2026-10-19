深圳好去處｜福田筆架山公園避世茶舍與森林書吧 i人精神充電站
撰文：深圳派
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在筆架山公園，新發現兩個小眾好去處，簡直就是深圳i人的精神充電站，看書喝茶，可以在這裏待上一整天。
1. 桉與松藝術書吧
書吧整體是一棟獨棟玻璃房，室內是乾淨簡約的侘寂美學空間，巨幅原木書牆如森林生長。
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低頭看書，抬頭見綠，閲讀間隙抬眼，蓬勃的綠意脈動在窗外。閲讀或自習時，也能安撫情緒，調節身心得到充分的放鬆。
書吧內不僅提供文創產品售賣，還有咖啡、果蔬、烘焙、簡餐等。
2. 空一山野茶事
茶館則藏於公園半山腰，青瓦白牆，被翠綠完全圍繞，古樹之間是錯落有致的古風茶舍。
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落座於戶外的露台，繁茂綠意盡收眼底，茶室內的每扇窗景都極美，很適合冥想、放空，沏一壺茶，嘗一塊點心，享受當下的安逸。
桉與松藝術書吧
營業時間：10:00-18:00（周末9:00-18:00）
位置：福田區筆架山公園東門進入近筆架山展覽館
交通：14號線黃木崗站14號口出
消費：30元（人民幣，下同）/人
空一山野茶事
營業時間：10:00-18:00（周末9:00-18:00）
位置：福田區筆架山公園東門進入近月地雲居
交通：14號線黃木崗站14號口出
消費：50-80元/人
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