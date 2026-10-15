深圳APEC限定打卡景點！從花街到公園　一路領略前海的繁花山海

盛會的氛圍感，藏在看得見的街頭風景裏。



秋日前海，解鎖APEC限定漫步路線：會議中心花街－桂灣花海－前海石海風。

一路繁花向海岸，打卡深圳專屬盛會時刻。

1. 前海國際會議中心

在街頭邂逅一路繁花

作為APEC的重要會場，前海國際會議中心場館周邊的道路換上全新景觀，一條綿延的主題花街就此鋪開，為這片硬朗的城市空間添上一抹温柔的氛圍感。

最先抓住視線的，是大片明亮的金黃色。細密的花穗向上舒展，像一把把豎起來的羽毛，又像秋日裏層層湧動的麥浪，挨挨擠擠鋪滿坡地，陽光下亮得晃眼，連風裏都像裹着豐收的暖意。

挨着金黃花帶的，是一團團軟乎乎的紫色。

千日紅攢成圓滾滾的小花球，從綠葉間探出頭來，高高低低錯落排布，像撒在綠色絨布上的紫葡萄，湊近了看更顯靈動可愛。

熱烈的紅色花帶則穩穩撐起了畫面的厚重感。

沿着草坡起伏的花帶繞過樹木，留出錯落的綠色空隙——近看是朵朵分明的花，遠看就像一幅順着地勢鋪開的油畫。

花街的主角，除了花，還有隨處可見的APEC主題印記。

幾何造型裝置立在花境中央，彩色羽翼般的造型舒展開來，托着「APEC CHINA 2026」的字樣。

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背後是通透的玻璃場館與澄澈藍天，隨手一拍就是自帶時間印記的城市大片。

整條花街，以繁花為禮、以整潔為姿，是深圳面向亞太賓朋的第一份見面禮。莊重卻不沉悶，盛大且有温度，完美詮釋了這座城市的開放與熱忱。

前海國際會議中心花街

地址：前海國際會議中心周邊

交通：地鐵9號線怡海站C出口

小tip：這片主題花街為APEC限時佈置，花期集中在盛會前後，想要打卡的話建議趁早前往。



2. 桂灣公園

走入城市綠意日常

從會議中心的迎賓花街緩步前行，無需繞路，便可無縫闖入桂灣公園，氛圍瞬間切換,從「盛會迎賓」切換成「城市鬆弛」。

作為前海連片生態綠廊的核心段落，桂灣公園本就是城市裏難得的慢行好去處。

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和主會場規整對稱的花街不同，這裏的花海順着園內地勢錯落鋪展，各色花株高低成團、連片蔓延，像打翻的秋日調色盤沿着木棧道一路鋪陳開去。

沒有刻意雕琢的規整感，反倒帶着幾分自然生長的野趣，走在步道上，花團就在身側盛放，風一吹，細碎的花香便裹着秋意撲面而來。

不用趕着按路線打卡，隨便在步道邊停下腳步，就能沉浸式泡在花海裏。

秋日的陽光不烈，落在花瓣上亮得柔和，逛累了就歇一歇，讓節奏慢慢沉下來，這份藏在城市核心區的治癒感，最是動人。

桂灣公園

地址：南山區匯海路與太子灣交叉口280米

交通：地鐵5號線前灣站

小tip：園區花境會隨季節輪換花種，不同花期各有景緻，出行前可以留意下最新的花圃訊息。



3. 前海石公園

奔赴深圳的山海格局

一路繁花相伴，走到步道盡頭，便是整條路線的點睛之筆——前海石公園。

告別連片花海，眼前瞬間打開，遼闊海灣撲面而來。標誌性前海石、濱海步道，海面遠眺灣區。

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標誌性的前海石靜靜佇立在海邊，身前是無垠開闊的伶仃洋海面。海風穿灣而過，翻湧的海浪、治癒的藍天、遠處的灣區輪廓，構成了獨屬於前海的壯闊格局。

草坪上年輕人支起帳篷野餐閒談，把海風當成天然的背景音；濱海慢行綠道沿灣鋪開，騎行者追風而過，把工作日的疲憊甩在浪裏。

細軟沙區是親子家庭的天堂，孩童低頭堆沙，家長憑欄望海，構成了海岸最鬆弛的日常圖景。

從一街繁花的待客之禮，到一灣綠意的生態用心，再到一片山海的開闊格局。

這條路線走到終點，忽然就讀懂了前海的底色：高速發展的國際化新城，從來都捨得給自然、給市民留足空間。

前海石公園

地址：南山區前海大道與金岸中街交匯處

交通：地鐵5號線前灣站D口步行949米



盛會有期，山海常青。

APEC帶來的從來不只是一場國際對話，更是一條我們可以親身走入的城市路線。

從會議中心的繁花迎賓，到桂灣河畔的綠意徜徉，再到前海石邊的山海遼闊，既是深圳面向世界的名片，也是藏在我們身邊的秋日限定。

趁花期正好，海風不燥，去前海走一走吧。

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