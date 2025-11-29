福田好去處｜深圳中心公園散步野餐　華強北打卡宮崎駿網紅小石橋

總有人在問深圳哪裏可以野餐、拍片、遛娃？深圳灣公園、蓮花山公園……這些都去膩了怎麼辦？



沒想到在深圳市中心就有一個地方，不少人每天上下班都會經過，卻不曾想到有一天這裏也會變得那麼治癒！

什麼？市中心竟然藏着136個足球場？

沒錯！說的深圳中心公園，這個公園很大，足足147公頃！大概有136個標準足球場那麼大！是華強北這片鬧市中難得的「綠洲」。

公園裏常有一些在鬧市中見不到的小動物，比如小松鼠、各種飛鳥等，在這裏就可以近距離看到。這些場景很像童話故事照進現實，是小朋友的最愛啦～不遠處就是華強北和深業上城，真的是一片「鋼筋水泥」中的一抹綠色。

走進宮崎駿的動漫世界

在環繞着公園的小溪邊漫步，彷彿走進了動漫裏，清風迎面而來，溪水緩緩流動，清新怡人的舒爽感一下子驅散了炎熱。

小溪上的這條小石橋是小紅書上的「網紅橋」，因為它很「宮崎駿」，因此引得無數人慕名而來。長長的小溪流每一段都是不同的風景，每一段都能讓人在鬧市中獲得片刻的寧靜。

電影鏡頭下的法式浪漫

這一大片充滿「故事感」的草地和孤獨的長椅，就好像承載着電影中男女主人公的前塵往事一般，給人無限浪漫的遐想。

有了美景的加成，從這裏走過的人，好似都有萬種風情。

深圳中心可以玩上一整天

中心公園的草地寬廣而平整，樹蔭覆蓋範圍也很大，特別適合野餐。周末時間，和家人朋友來這裏鋪上一塊野餐墊從早坐到晚，在生機盎然的「綠意」下享受美食，談天說地，超級愜意舒適！

對於喜歡在野餐的時候拍拍照片的小姐妹，中心公園就是為你們量身定製的！在這裏不只是草木茂密，還有星星點點的鮮花做點綴，氛圍特別好，很適合拍寫真！在公園裏走走停停，隨手拍就能出片，因為每個角落都很「上鏡」。

全運會餘溫未退，是不是熱血沸騰，也很想和別人切磋切磋？這裏有很多運動場地，可以帶上自己的運動器材來PK一場～

深圳中心公園邊上的美味

還有被中心公園包圍的田面村，裏面有各種潮汕美食，在公園裏逛累了轉角就可以飽餐一頓~

這個周末繼續是晴天，還沒有安排的話，不如約上朋友一起去野餐吧。

深圳中心公园（c2區南門）

地址：深圳市福田區深南中路中心公園

交通：地鐵1號線華強路B口



小tips：園內蚊蟲較多，記得帶驅蚊水哦！



